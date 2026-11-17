Nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tính chủ động và sáng tạo của học sinh, Trường Tiểu học Quang Trung tổ chức các tiết học mở với nhiều hình thức tổ chức linh hoạt, gắn kiến thức với thực tiễn.

Trong tiết học Tiếng Việt với chuyên đề “Phát triển năng lực đọc hiểu cho học sinh lớp 1 thông qua hoạt động nhóm”, cô Nguyễn Quỳnh Phương cùng học sinh lớp 1/4 đã tổ chức nhiều hoạt động trao đổi, thảo luận và chia sẻ nội dung bài đọc. Tham dự tiết học có Ban giám hiệu, giáo viên khối 1, Ban đại diện cha mẹ học sinh và hơn 40 phụ huynh.

Thông qua hình thức học tập theo nhóm, học sinh được cùng nhau tìm hiểu bài, lắng nghe ý kiến của bạn và trình bày suy nghĩ của mình. Cách tổ chức này tạo điều kiện để các em không chỉ rèn luyện kỹ năng đọc hiểu mà còn phát triển khả năng giao tiếp, hợp tác và diễn đạt ý kiến.

Sau phần tìm hiểu nội dung, học sinh tiếp tục vận dụng kiến thức bằng hoạt động thể hiện tình yêu thương đối với người thân. Qua đó, bài học Tiếng Việt không dừng lại ở việc đọc và hiểu văn bản mà còn hướng đến giáo dục tình cảm, giúp các em liên hệ nội dung bài học với những việc làm cụ thể trong cuộc sống.

Ở khối 2, ngày 30/10/2026, nhà trường tổ chức tiết học mở với chuyên đề “Ứng dụng công nghệ AI kết hợp học thông qua chơi để phát triển năng lực toán học cho học sinh”. Tiết dạy minh họa bài “Ki-lô-gam” do cô Lê Nguyễn Minh Thư thực hiện cùng học sinh lớp 2/4, với sự tham dự của Ban giám hiệu, giáo viên khối 2 và 50 phụ huynh.

Với hoạt động “Phiên chợ nhỏ”, học sinh được nhập vai người mua, người bán, lựa chọn hàng hóa, cân đo và so sánh khối lượng. Những tình huống gần gũi với sinh hoạt hằng ngày giúp các em tiếp cận kiến thức về đơn vị ki-lô-gam một cách trực quan, dễ hiểu. Thay vì chỉ làm bài tập trên sách vở, học sinh được trực tiếp thực hành, quan sát và vận dụng kiến thức vào tình huống cụ thể.

Việc kết hợp công nghệ AI với phương pháp học thông qua chơi góp phần đa dạng hóa hình thức tổ chức hoạt động trên lớp. Tuy nhiên, công nghệ được sử dụng như một phương tiện hỗ trợ, trong khi sự tương tác, trải nghiệm và khả năng vận dụng kiến thức của học sinh vẫn là trọng tâm của tiết học.

Qua hai tiết học ở khối 1 và khối 2 có thể thấy, đổi mới phương pháp dạy học không chỉ nằm ở việc đưa công nghệ vào lớp học mà còn ở cách giáo viên thiết kế hoạt động để học sinh được tham gia, thực hành và tự khám phá kiến thức. Mỗi môn học có cách tiếp cận khác nhau nhưng đều hướng đến mục tiêu phát triển năng lực, hình thành kỹ năng và giúp học sinh biết vận dụng những điều đã học vào thực tiễn.

Một điểm đáng chú ý là sự tham gia của phụ huynh trong các tiết học mở. Việc trực tiếp quan sát hoạt động dạy và học giúp phụ huynh hiểu rõ hơn cách giáo viên tổ chức bài giảng, phương pháp học tập cũng như khả năng tiếp thu, tương tác của con em mình. Đây cũng là dịp để gia đình trao đổi với giáo viên, từ đó có sự phối hợp trong việc củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho học sinh tại nhà.

Cô Phan Thị Phúc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung, cho biết trong năm học 2026-2027, nhà trường dự kiến tổ chức 5 tiết học mở tại 5 khối lớp. Đến nay, trường đã thực hiện 2 tiết học ở khối 1 và khối 2. Các hoạt động có sự tham gia của phụ huynh, qua đó tạo thêm cơ hội trao đổi giữa gia đình và nhà trường về phương pháp giáo dục học sinh.

Từ thực tế triển khai, việc đổi mới phương pháp dạy học cần được thể hiện qua những hoạt động cụ thể, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và mục tiêu của từng môn học. Trong đó, giáo viên giữ vai trò thiết kế, hướng dẫn; học sinh chủ động tham gia quá trình học tập; công nghệ hỗ trợ việc truyền đạt và tiếp nhận kiến thức. Sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường cũng góp phần tạo môi trường học tập thống nhất, giúp học sinh phát triển cả kiến thức, kỹ năng và phẩm chất.

Thông qua các hoạt động chuyên môn, Trường tiểu học Quang Trung tiếp tục thể hiện định hướng đổi mới giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; trong đó, công nghệ là công cụ hỗ trợ, trải nghiệm thực tiễn là phương thức học tập và sự đồng hành của phụ huynh là một yếu tố quan trọng trong quá trình giáo dục.