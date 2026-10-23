Trường Tiểu học ở An Giang sớm ổn định nền nếp sau sáp nhập

Trường Tiểu học Phú Hòa (xã Phú Hòa, tỉnh An Giang). Ảnh: TN.

Sau khi sáp nhập từ hai điểm trường (Tiểu học A và Tiểu học B), Trường Tiểu học Phú Hòa (xã Phú Hòa, tỉnh An Giang) hiện là một trong những tập thể giáo dục quy mô của xã Phú Hòa. Tận dụng lợi thế về cơ sở vật chất cùng đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, 73 cán bộ, thầy cô giáo và 1.214 học sinh nhà trường đã vững vàng bước vào năm học 2026 - 2027 cũng như nhanh chóng đi vào ổn định nền nếp.

Học sinh Trường Tiểu học Phú Hòa (xã Phú Hòa, tỉnh An Giang) tập thể dục giữa giờ. Ảnh: TN.

Ổn định nền nếp ngay từ đầu năm học

Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, Trường Tiểu học Phú Hòa hiện có 3 điểm trường với 39 lớp học. Với quy mô mở rộng, Ban Giám hiệu cùng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã nhanh chóng gắn kết thành một khối đoàn kết, thống nhất. Tất cả đều chung sức hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh.

Nhờ sự chủ động ngay từ đầu năm học, tỷ lệ huy động học sinh ra lớp đạt 100%. Đặc biệt, tỷ lệ học sinh tham gia Bảo hiểm y tế đã đạt 99%, nhà trường đang tiếp tục hoàn thành mục tiêu bao phủ Bảo hiểm y tế toàn bộ 100% học sinh.

Bên cạnh đó, bài toán thừa, thiếu giáo viên cục bộ cũng đã tìm được lời giải nhờ việc chủ động luân chuyển lịch dạy các bộ môn giữa 3 điểm trường. Không chỉ bảo đảm chương trình giảng dạy, đây còn là cơ hội để đội ngũ giáo viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau xây dựng một môi trường sư phạm năng động, tích cực.

Cô Ngô Minh Trang, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Hòa (xã Phú Hòa, tỉnh An Giang). Ảnh: TN.

Cô Ngô Minh Trang, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Hòa, cho biết: "Việc sắp xếp và sáp nhập Trường Tiểu học A và B Phú Hòa cũ thành Trường Tiểu học Phú Hòa tạo nên một tập thể có quy mô lớn hơn với lực lượng cán bộ, giáo viên, học sinh và số lớp nhiều hơn.

Sự thay đổi này mở ra nhiều cơ hội cho đội ngũ giáo viên được chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, học hỏi và trao đổi chuyên môn thông qua đổi mới sinh hoạt tổ định kỳ. Đồng thời, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số liên hệ và phối hợp với phụ huynh tạo mọi điều kiện cho học sinh đến trường tốt hơn".

Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy

Với phương châm "Lấy học sinh làm trung tâm", mỗi tiết học tại Trường Tiểu học Phú Hòa càng thêm sinh động và lôi cuốn nhờ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cùng giáo án điện tử.

Trên bục giảng, không còn những giờ học lý thuyết khô khan hay hình thức truyền thụ một chiều. Sự xuất hiện của hình ảnh nhiều màu sắc, âm thanh chân thực cùng các công cụ hỗ trợ trực quan đã mở ra một không gian học tập mới mẻ, khơi gợi trí tò mò và sự hứng thú khám phá của các em nhỏ.

Đằng sau từng giờ học hào hứng ấy là sự tận tụy và tinh thần không ngừng đổi mới của đội ngũ giáo viên. Dù ở bất kỳ độ tuổi hay điểm trường nào, các thầy cô đều chủ động tự học, học lẫn nhau, trau dồi kỹ năng, cập nhật phương pháp sư phạm để áp dụng linh hoạt, phù hợp với tâm lý lứa tuổi tiểu học và điều kiện thực tế tại địa phương. Mỗi giáo án được chăm chút kỹ lưỡng không chỉ là tri thức, mà còn chứa đựng cả tình yêu thương và tâm huyết của người thầy.

Cô Huỳnh Thị Ánh Hồng, giáo viên lớp 4, Trường Tiểu học Phú Hòa, chia sẻ: "Trong giai đoạn đầu, học sinh còn bỡ ngỡ chưa quen nhưng nhờ sự quan tâm tận tình của thầy cô, sự gần gũi giữa bạn bè với nhau giúp các em sớm ổn định nền nếp học tập. Đặc biệt là phần lớn học sinh ngày nay bắt nhịp rất nhanh cộng với việc giáo viên ứng dụng chuyển đổi số trong giảng dạy giúp học tự tin tương tác và tích cực tham gia vào các hoạt động học tập, tiếp thu kiến thức một cách chủ động hơn".

Khi học sinh có được môi trường học tập tốt, các em không còn là người nghe thụ động mà trở thành chủ thể tích cực trong mỗi giờ học. Cứ thế, mỗi cá nhân được khích lệ tự tin phát biểu, bày tỏ suy nghĩ và thỏa sức sáng tạo. Chính không gian mở góp phần rèn giũa sự dạn dĩ, hình thành kỹ năng trình bày và còn giúp việc tiếp thu tri thức trở nên nhẹ nhàng. Mỗi ngày đến trường thực sự trở thành một ngày vui.

Từng tiết học, dù là với học sinh lớp 1 vừa bước chân vào ngôi trường mới hay các em lớp 4, lớp 5 chuẩn bị hoàn thành cấp học đều đong đầy cảm xúc, xua tan đi áp lực con chữ, thắp sáng niềm đam mê tri thức trong từng học sinh.

Cô Phạm Thị Thanh Thảo, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A5, cho biết: "Điều đáng quý nhất là sau sáp nhập, nhà trường sớm ổn định nền nếp, tập thể đoàn kết đồng lòng và luôn giúp đỡ nhau trong công việc. Sự gắn kết đó giúp giáo viên tự tin trong trao đổi chuyên môn, nâng cao chất lượng giảng dạy tất cả vì lợi ích chung của học sinh".

Tiết học trên lớp của cô và trò lớp 2A5. Ảnh: TN.

Sau những tuần đầu thực học, Trường Tiểu học Phú Hòa đã ổn định nền nếp. Phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” diễn ra sôi nổi, lan tỏa ở từng điểm trường, tại từng lớp học. Tất cả cùng hướng về mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục chung cho toàn trường. Qua vài tuần thực học, nền nếp các lớp đã đi vào ổn định, giáo viên tự tin hơn trong công tác giảng dạy. Bên cạnh đó, nhà trường cùng phụ huynh tạo mọi điều kiện cho mọi học sinh đều được đến trường và có cơ hội tiến bộ như nhau. Đó chính là nền tảng giúp nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục trong thời gian tới", cô Ngô Minh Trang, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Hòa chia sẻ.

Vượt qua bỡ ngỡ ban đầu của quá trình sáp nhập, từ sự đồng lòng, quyết tâm của tập thể sư phạm cùng tinh thần ham học hỏi của học sinh đang viết tiếp những trang sử tươi đẹp trên hành trình hình thành và phát triển cho ngôi trường ở xã Phú Hòa.

Đó không chỉ là sự đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện mà còn là niềm tin, là điểm tựa vững chắc chắp cánh cho những ước mơ tuổi thơ bay cao, bay xa trên hành trình tri thức mới.