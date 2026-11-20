Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố; lãnh đạo phường Nhân Hòa; các thế hệ cán bộ quản lý, đại diện phụ huynh cùng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.

Đồng chí Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố tặng hoa và quà chúc mừng nhà trường.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam, tri ân những đóng góp lớn lao của các thế hệ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Năm học 2026-2027, Trường Tiểu học Nhân Hòa có 79 lớp với 2.639 học sinh, tổ chức tại trường chính và hai phân hiệu. Toàn trường hiện có 131 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên có trình độ từ đại học trở lên.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Thị Hằng trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Tiểu học Nhân Hòa.

Thời gian qua, nhà trường triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học, đạt nhiều kết quả tích cực. Chất lượng giáo dục đại trà được duy trì ổn định; học sinh tích cực tham gia các cuộc thi, sân chơi trí tuệ và đạt thành tích tốt.

Năm học 2025-2026, trường có 33 học sinh thi đỗ vào Trường Trung học cơ sở Nguyễn Cao là trường trọng điểm chất lượng cao khu vực huyện Quế Võ cũ. Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, nhà trường được công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cấp tỉnh và vinh dự được Chính phủ tặng Cờ thi đua.

Đồng chí Trần Thị Hằng phát biểu chúc mừng thầy và trò Trường Tiểu học Nhân Hòa.

Phát biểu chúc mừng, đồng chí Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố biểu dương những nỗ lực và thành tích Trường Tiểu học Nhân Hòa đạt được, đồng thời nhấn mạnh, kết quả đó là thành quả của tinh thần đoàn kết, sự tận tụy, trách nhiệm và sáng tạo của các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh cùng sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và sự đồng hành, phối hợp của phụ huynh, các tổ chức, cá nhân.

Trước yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền phường Nhân Hòa và ngành giáo dục tiếp tục quan tâm, phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trong đó, chú trọng rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên bảo đảm đủ số lượng, hợp lý về cơ cấu; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với nhà giáo; ưu tiên nguồn lực đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và chuyển đổi số.

Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Nhân Hòa tri ân các thế hệ nhà giáo là cán bộ quản lý của trường qua các thời kỳ.

Đồng chí lưu ý nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao chất lượng đội ngũ, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”; xây dựng mỗi thầy, cô giáo thực sự là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo, gắn hoạt động chuyên môn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng với duy trì vững chắc chất lượng giáo dục đại trà, nhà trường cần chú trọng phát triển giáo dục mũi nhọn, quan tâm giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, bồi đắp tình yêu quê hương, ý thức gìn giữ và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa Bắc Ninh - Kinh Bắc cho học sinh.

Học sinh biểu diễn văn nghệ chào mừng.

Nhân dịp này, Trường Tiểu học Nhân Hòa vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ; nhiều nhà giáo có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy được biểu dương, khen thưởng.