Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi phát động phong trào dạy và học tiếng Anh

Theo cô Bùi Thị Phương Hoa - Hiệu trưởng nhà trường, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số, tiếng Anh không chỉ là môn học mà còn là công cụ giúp học sinh tiếp cận tri thức, giao lưu và kết nối với thế giới.

Việc tiếp cận tiếng Anh từ sớm góp phần hình thành sự tự tin, phát triển tư duy, kỹ năng giao tiếp và khả năng thích ứng cho học sinh.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi tham gia cuộc thi Rung chuông vàng năm học 2026-2027. Ảnh: Phương Thảo

Nhà trường xác định: Việc dạy và học tiếng Anh không chỉ hướng đến kết quả học tập mà còn chú trọng khả năng giao tiếp, vận dụng ngôn ngữ trong cuộc sống.

Qua đó, khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy, tạo môi trường để học sinh thường xuyên nghe, nói và thực hành tiếng Anh thông qua các hoạt động sinh động, gần gũi.

Trong khuôn khổ chương trình, các em học sinh tham gia cuộc thi Rung chuông vàng với hệ thống câu hỏi bằng tiếng Anh xoay quanh kiến thức từ vựng, ngữ pháp, kỹ năng giao tiếp và hiểu biết xã hội.

Các thí sinh thể hiện khả năng ghi nhớ kiến thức, viết đáp án nhanh, chính xác và phản xạ linh hoạt trước các câu hỏi.

Ban Tổ chức trao giải cho các học sinh đạt thành tích xuất sắc tại cuộc thi Rung chuông vàng năm học 2026-2027. Ảnh: Phương Thảo

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao thưởng cho các thí sinh đạt thành tích cao. Theo đó, em Trần Khả Lam (học sinh lớp 5/2) đã giành giải Quán quân.