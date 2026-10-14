Trường Tiểu học Nguyễn Du quan tâm lưu giữ truyền thống

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Du được thầy cô hướng dẫn tham quan phòng truyền thống của trường.

Trường Tiểu học Nguyễn Du được thành lập từ năm 1886, với tên gọi Trường Tiểu học Pháp - Việt. Trải qua những năm tháng chiến tranh, trường từng phải sử dụng lại những dãy nhà lá từ khu hội chợ. Sau một vụ hỏa hoạn, năm 1945, trường được dựng lại bằng tre, vách lá, nền đất.

Cùng với những đổi thay của đất nước, trường lần lượt mang các tên gọi Trường Phổ thông cơ sở 9 năm, Trường Tiểu học “A” Mỹ Bình, Trường Tiểu học Mỹ Bình. Đến năm học 1999 - 2000, trường chính thức mang tên đại thi hào Nguyễn Du.

Một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử của trường là giai đoạn 1900 - 1906, khi Chủ tịch Tôn Đức Thắng từng theo học tại đây. Năm 2009, Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam công nhận Trường Tiểu học Nguyễn Du là ngôi trường xưa nhất ở An Giang. Những dấu mốc ấy góp phần làm nên niềm tự hào của các thế hệ thầy và trò của trường.

Phòng truyền thống là nơi lưu giữ hình ảnh, bằng khen, kỷ vật và tư liệu gắn với quá trình xây dựng, phát triển của trường. Các hiện vật được sắp xếp trang trọng, giúp người xem hình dung chặng đường mà trường đã đi qua. Để có được không gian này, với kinh phí xây dựng gần 200 triệu đồng, trường đã vận động các nguồn lực xã hội hóa.

Theo Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Du Đoàn Trí Thơ, trước đây, nhiều hiện vật và bằng khen phải lưu giữ hoặc treo tạm tại văn phòng, kho lưu trữ nên có nguy cơ hư hỏng theo thời gian. “Chúng tôi luôn trăn trở phải có được không gian để trân trọng giữ gìn những thành quả của lớp người đi trước”, thầy Đoàn Trí Thơ nói.

Trong quá trình xây dựng phòng truyền thống, trường nhận được sự đồng thuận, đóng góp của ban đại diện cha mẹ học sinh, các nhà hảo tâm và phụ huynh. Với trường, phòng truyền thống là nơi giáo dục học sinh về lịch sử, bồi đắp lòng tự hào và truyền thống uống nước nhớ nguồn.

Thầy Đoàn Trí Thơ cho biết tư liệu hiện có chủ yếu tập trung từ năm 1975 đến nay. Việc tìm kiếm tài liệu của những giai đoạn trước còn khó khăn nên trường tiếp tục kết nối với các cựu lãnh đạo, tìm kiếm hình ảnh và hiện vật để bổ sung, hoàn thiện phòng truyền thống.

Không gian phòng truyền thống thu hút sự quan tâm của học sinh. Em Phan Nhật Dân - học sinh lớp 3D Trường Tiểu học Nguyễn Du cho biết: “Tuần nào em cũng ghé hai lần để ngắm tượng đại thi hào Nguyễn Du và xem ảnh, tư liệu của trường ngày xưa. Em sẽ học thật giỏi, ngoan ngoãn để xứng đáng với truyền thống của trường”.

Cùng lớp với Dân, em Phạm Đức Huy ấn tượng với những hình ảnh được trưng bày trong phòng truyền thống. “Phòng truyền thống vừa đẹp, vừa sạch, mát và khang trang. Em ấn tượng nhất là chân dung các thầy cô hiệu trưởng qua từng thời kỳ và dặn lòng sẽ phấn đấu học tốt hơn nữa”, Huy nói.

Bề dày 140 năm của Trường Tiểu học Nguyễn Du còn được ghi dấu qua nhiều thành tích như được nhận Huân chương Lao động hạng nhì, hạng ba; 8 lần nhận cờ thi đua dẫn đầu bậc tiểu học của Ủy ban nhân dân tỉnh; 3 năm liên tiếp nhận cờ thi đua của Chính phủ; 9 cán bộ quản lý, giáo viên được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

Năm học 2026 - 2027, Trường Tiểu học Nguyễn Du có 1.340 học sinh và 70 cán bộ, giáo viên. Phòng truyền thống là nơi để các thế hệ học sinh tìm hiểu lịch sử của trường, thêm trân trọng công sức của thầy cô đi trước, từ đó phấn đấu học tập, rèn luyện và góp sức giữ gìn truyền thống của trường.