Trường Tiểu học Nghĩa Tân: Lan tỏa thông điệp 'An toàn là trên hết'

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Bích Nga, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghĩa Tân trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh khối lớp 1. Ảnh Trường Tiểu học Nghĩa Tân.

Trong không khí trang nghiêm, vui tươi của buổi sinh hoạt dưới cờ, thầy và trò Trường Tiểu học Nghĩa Tân đã cùng nhìn lại những kết quả, nỗ lực trong tuần học vừa qua, đồng thời ghi nhận tinh thần thi đua và ý thức rèn luyện của các tập thể, cá nhân.

Điểm nhấn của chương trình tuần này là nội dung tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh với sự tham dự của Công an phường Nghĩa Đô. Bằng những chia sẻ gần gũi, dễ hiểu và phù hợp với lứa tuổi, các em được củng cố thêm kiến thức về các quy định khi tham gia giao thông, đồng thời trang bị những kỹ năng cần thiết để bảo vệ an toàn cho bản thân trên đường đến trường cũng như trong cuộc sống hằng ngày.

Công an phường Nghĩa Đô tham dự, tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh Trường Tiểu học Nghĩa Tân. Ảnh Trường Tiểu học Nghĩa Tân.

Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình, Công ty Honda phối hợp cùng nhà trường trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1. Đây là hoạt động thiết thực, góp phần hình thành cho các em thói quen đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông ngay từ những năm đầu tiên đến trường.

Không chỉ dừng lại ở một hoạt động tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông đã và đang trở thành một nội dung được Trường Tiểu học Nghĩa Tân chú trọng trong công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Qua từng năm học, nhà trường duy trì và đẩy mạnh các hoạt động nhằm giúp học sinh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, biết tự bảo vệ mình và có trách nhiệm với cộng đồng.

Phong trào xây dựng văn hóa giao thông an toàn được Trường Tiểu học Nghĩa Tân duy trì và đẩy mạnh thành hoạt động thường niên. Ảnh Trường Tiểu học Nghĩa Tân.

Những chương trình thiết thực về an toàn giao thông cũng là cầu nối giữa nhà trường, gia đình và xã hội, cùng chung tay xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn cho trẻ em. Qua đó, Trường Tiểu học Nghĩa Tân tiếp tục khẳng định sự quan tâm và trách nhiệm trong việc trang bị cho học sinh không chỉ kiến thức mà cả những kỹ năng cần thiết để tự tin, an toàn trên hành trình trưởng thành.

Một tiết mục văn nghệ trong buổi sinh hoạt đầu tuần. Ảnh Trường Tiểu học Nghĩa Tân.

Tuần học mới tại Trường Tiểu học Nghĩa Tân được mở đầu bằng những bài học gần gũi và ý nghĩa: chấp hành quy định, chủ động bảo vệ bản thân và cùng góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn. “Safety first – An toàn là trên hết” không chỉ là thông điệp của buổi sinh hoạt dưới cờ, mà còn là lời nhắc nhở để mỗi học sinh hình thành thói quen tốt, bắt đầu từ những hành động nhỏ mỗi ngày.