Trường Tiểu học Nghĩa Tân: Đổi mới giáo dục từ định hướng của người đứng đầu

Trong giáo dục tiểu học, chất lượng của một nhà trường không chỉ được quyết định bởi chương trình giảng dạy, mà còn phụ thuộc vào năng lực quản lý, sự phối hợp của đội ngũ và khả năng xây dựng môi trường học tập phù hợp với học sinh. Trước yêu cầu đổi mới giáo dục, vai trò của người đứng đầu ngày càng gắn với việc định hướng hoạt động chuyên môn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học và tạo điều kiện để giáo viên phát huy năng lực nghề nghiệp.

Tại Trường Tiểu học Nghĩa Tân, phường Nghĩa Đô, Hà Nội, nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Bích Nga hiện giữ cương vị Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường. Những định hướng được công bố trong thông tin về năm học 2025–2026 cho thấy nhà trường chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018; tăng cường năng lực tiếng Anh, tin học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, quản lý.

Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Bích Nga, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghĩa Tân

Đây là những nhiệm vụ có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh giáo dục phổ thông chuyển mạnh từ việc truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn của người học.

Đổi mới quản lý gắn với nâng cao chất lượng dạy học

Để các mục tiêu giáo dục được triển khai hiệu quả, công tác quản lý nhà trường cần gắn chặt với hoạt động chuyên môn. Người đứng đầu có trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch, thúc đẩy sự phối hợp trong đội ngũ và tạo điều kiện để giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với đặc điểm của học sinh tiểu học.

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đặt trọng tâm vào phát triển phẩm chất và năng lực người học. Điều đó đòi hỏi quá trình dạy học không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức mà còn cần khuyến khích học sinh chủ động tìm hiểu, thực hành, trao đổi và vận dụng những điều đã học vào các tình huống gần gũi trong cuộc sống.

Cùng với đổi mới phương pháp, việc nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên giữ vai trò quan trọng. Khi được tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng nghiệp vụ và vận dụng những phương pháp phù hợp, giáo viên có thêm cơ sở để đáp ứng sự khác biệt về khả năng tiếp thu, sở thích và nhịp độ phát triển của từng học sinh.

Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ thông tin cần hướng đến hiệu quả thực chất trong dạy học và quản lý. Công nghệ có thể hỗ trợ giáo viên tổ chức bài học, cung cấp học liệu và nâng cao hiệu quả điều hành; tuy nhiên, việc sử dụng phải phù hợp với độ tuổi, bảo đảm an toàn và duy trì vai trò quan trọng của tương tác trực tiếp giữa giáo viên với học sinh.

Lấy sự phát triển của học sinh làm trọng tâm

Ở cấp tiểu học, sự tiến bộ của học sinh cần được nhìn nhận từ nhiều khía cạnh. Bên cạnh kết quả các môn học, khả năng tự học, kỹ năng giao tiếp, tinh thần hợp tác, tính tự giác và thái độ đối với cộng đồng đều là những yếu tố quan trọng trong quá trình trưởng thành.

Một môi trường học tập tích cực cần khuyến khích học sinh đặt câu hỏi, chủ động tìm hiểu và mạnh dạn thử sức với những nhiệm vụ mới. Khi gặp khó khăn hoặc mắc lỗi, các em cần được hướng dẫn để nhận ra vấn đề, điều chỉnh cách làm và rút kinh nghiệm. Đây là quá trình giúp trẻ phát triển khả năng tư duy, sự tự tin và tinh thần trách nhiệm.

Sự phối hợp giữa cán bộ quản lý, giáo viên và các lực lượng giáo dục góp phần triển khai nhiệm vụ nâng cao chất lượng dạy học tại Trường Tiểu học Nghĩa Tân

Để thực hiện mục tiêu ấy, công tác quản lý cần tạo sự thống nhất trong định hướng giáo dục, đồng thời dành không gian để giáo viên linh hoạt vận dụng phương pháp phù hợp với thực tế lớp học. Các hoạt động chuyên môn cần được tổ chức theo hướng thiết thực, chú trọng sự tiến bộ của học sinh và khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng vào cuộc sống.

Đối với người đứng đầu nhà trường, việc cân bằng giữa yêu cầu nâng cao chất lượng và nhu cầu phát triển của học sinh đòi hỏi kế hoạch cụ thể, sự phối hợp của đội ngũ và quá trình theo dõi, đánh giá thường xuyên. Những mục tiêu giáo dục chỉ thực sự phát huy giá trị khi được chuyển hóa thành thay đổi tích cực trong từng giờ học và hoạt động hằng ngày.

Giáo dục hiện đại cần sự đồng hành của nhiều phía

Những thay đổi của xã hội đặt ra yêu cầu ngày càng đa dạng đối với giáo dục. Học sinh không chỉ cần được trang bị kiến thức nền tảng mà còn phải từng bước hình thành khả năng giao tiếp, tư duy độc lập, sử dụng công nghệ có trách nhiệm và thích ứng với môi trường mới.

Trong quá trình đó, sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình có ý nghĩa quan trọng. Trao đổi thường xuyên giữa phụ huynh và giáo viên giúp thống nhất cách hướng dẫn trẻ, kịp thời nhận diện khó khăn và tạo sự liên tục trong quá trình giáo dục. Sự đồng hành này cũng góp phần giúp học sinh hình thành thói quen học tập, ý thức tự giác và trách nhiệm với bản thân.

Đối với Trường Tiểu học Nghĩa Tân, các định hướng về nâng cao chất lượng đội ngũ, triển khai chương trình giáo dục phổ thông và tăng cường ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu phối hợp đồng bộ giữa cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và phụ huynh. Đây cũng là cơ sở để nhà trường tiếp tục hướng tới môi trường học tập an toàn, thân thiện, phù hợp với nhu cầu phát triển của học sinh.

Trong bối cảnh giáo dục tiếp tục đổi mới, vai trò của người đứng đầu không chỉ thể hiện ở việc điều hành hoạt động thường nhật mà còn ở khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kết nối tập thể và duy trì định hướng phát triển lâu dài. Với Trường Tiểu học Nghĩa Tân, mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cần được cụ thể hóa bằng những hoạt động thiết thực, hướng đến sự tiến bộ của học sinh cả về kiến thức, kỹ năng và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.