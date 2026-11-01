Trường Tiểu học Mỹ Phước: Hành trình 'thắp lửa' tri thức từ những điều bình dị

Những công việc tưởng chừng bình dị ấy phản ánh rõ nét chất lượng lãnh đạo của tổ chức Đảng trong nhà trường. Bởi nghị quyết chỉ thực sự phát huy giá trị khi không dừng lại ở việc phổ biến, quán triệt, mà trở thành phương hướng hành động, thành trách nhiệm cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên và từng bộ phận chuyên môn.

NỀN TẢNG CHO CHẶNG ĐƯỜNG MỚI

Nhìn lại nhiệm kỳ 2022 - 2025, những kết quả giáo dục của Trường Tiểu học Mỹ Phước - điểm Trường Tân Đông sau sáp nhập (trước sáp nhập là Trường Tiểu học Thạnh Mỹ) cho thấy, sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh trong điều kiện còn nhiều khó khăn.

Khen thưởng học sinh có thành tích tốt.

Năm học 2024 - 2025, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; tỷ lệ chuyển lớp đạt 98,4%, tương ứng 234/238 học sinh. Toàn trường có 102/238 học sinh đạt danh hiệu cuối năm, chiếm 42,8%, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong các sân chơi, giao lưu học tập, học sinh đạt 69 giải cấp huyện.

Sang năm học 2025 - 2026, tỷ lệ hoàn thành chương trình tiểu học tiếp tục duy trì ở mức 100%; tỷ lệ chuyển lớp đạt 99,2%, tương ứng 258/260 học sinh. Thành tích tại các sân chơi học tập tiếp tục có chuyển biến, với 102 giải cấp trường và 4 giải cấp xã.

Đằng sau những con số ấy là quá trình tổ chức dạy học, theo dõi chất lượng, bồi dưỡng học sinh, hỗ trợ những em còn gặp khó khăn và phối hợp với gia đình. Mỗi kết quả đạt được đều cần sự đóng góp của nhiều bộ phận, từ công tác lãnh đạo của Chi bộ, quản lý của Ban Giám hiệu đến hoạt động chuyên môn của từng giáo viên.

Những kết quả đó là cơ sở quan trọng để nhà trường tiếp tục phấn đấu, nhưng cũng đặt ra yêu cầu không được chủ quan, bằng lòng với thành tích đã có. Duy trì tỷ lệ hoàn thành chương trình tiểu học 100% là điều đáng ghi nhận; nâng cao chất lượng thực chất, giúp học sinh phát triển đồng đều về kiến thức, kỹ năng và phẩm chất mới là nhiệm vụ lâu dài.

Trong nhiệm kỳ mới, Chi bộ cần tiếp tục lãnh đạo nhà trường gắn việc thực hiện các chỉ tiêu với những giải pháp cụ thể, lấy sự tiến bộ của học sinh làm thước đo quan trọng của hiệu quả giáo dục.

TẠO NIỀM TIN VÀ SỨC LAN TỎA TRONG ĐỘI NGŨ

Trong môi trường giáo dục, vai trò tiên phong của người đảng viên được thể hiện trước hết qua chất lượng công việc hằng ngày. Đó không chỉ là việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mà còn là tinh thần chủ động đổi mới, ý thức trách nhiệm, thái độ tận tụy với học sinh và sự gương mẫu trong quan hệ với đồng nghiệp và cha mẹ học sinh.

Giáo viên và học sinh trong giờ học.

Một giáo viên là đảng viên phải nhận thức rõ mỗi giờ lên lớp đều gắn với trách nhiệm nghề nghiệp và trách nhiệm chính trị. Việc chuẩn bị bài chu đáo, đổi mới phương pháp dạy học, quan tâm học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện công bằng trong đánh giá và tích cực phối hợp với gia đình chính là những biểu hiện cụ thể của tinh thần nêu gương.

Tại Trường Tiểu học Mỹ Phước, hình ảnh cô giáo Nguyễn Thị Bằng, giáo viên chủ nhiệm lớp Bốn7; cô Trần Thị Châu Đoan, giáo viên trẻ đầy nhiệt huyết chủ nhiệm lớp Hai8 và cô Châu Thị Huỳnh Như, giáo viên trẻ đầy nhiệt huyết chủ nhiệm lớp Ba8 là những trường hợp có thể được nhìn nhận từ mối quan hệ giữa trách nhiệm đảng viên và nhiệm vụ chuyên môn. Công việc chủ nhiệm đòi hỏi người giáo viên không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn phải nắm bắt đặc điểm của từng học sinh, xây dựng nền nếp lớp học, theo dõi quá trình rèn luyện và phối hợp với cha mẹ học sinh để hỗ trợ các em.

Từ thực tiễn ấy, yêu cầu đặt ra đối với Chi bộ là phải tiếp tục phát huy vai trò của mỗi đảng viên trên từng vị trí công tác. Đảng viên giữ vai trò nòng cốt trong tổ chuyên môn cần chủ động chia sẻ kinh nghiệm; đảng viên được giao nhiệm vụ quản lý cần sâu sát cơ sở; đảng viên trẻ cần mạnh dạn đề xuất sáng kiến; mỗi người cần chủ động nhận nhiệm vụ và chịu trách nhiệm đến cùng với công việc được giao.

Nghị quyết nhiệm kỳ 2025 - 2030 đặt mục tiêu phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Để đạt được mục tiêu này, việc đánh giá đảng viên phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và mức độ đóng góp cho tập thể, tránh hình thức hoặc chạy theo thành tích.

Khi từng đảng viên thực sự trở thành một tấm gương trong công việc, vai trò lãnh đạo của Chi bộ sẽ được củng cố từ chính thực tiễn, tạo niềm tin và sức lan tỏa trong đội ngũ.

CỤ THỂ HÓA NGHỊ QUYẾT BẰNG CHỈ TIÊU CÓ THỂ KIỂM CHỨNG

Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ I xác định nhiều mục tiêu quan trọng cho nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong lĩnh vực giáo dục, Chi bộ phấn đấu xây dựng Trường Tiểu học Mỹ Phước đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 trong năm 2027; huy động trẻ trong độ tuổi đến trường đạt 100%; duy trì sĩ số học sinh 100%; giữ vững phổ cập giáo dục và xóa mù chữ; tỷ lệ chuyển lớp đạt từ 98% trở lên, tỷ lệ chuyển cấp đạt 100%; phấn đấu xây dựng tập thể Lao động xuất sắc hằng năm.

Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ đặt mục tiêu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, kết nạp ít nhất 2 đảng viên mới trong nhiệm kỳ, giám sát 50% đảng viên và kiểm tra 8/20 đảng viên theo kế hoạch.

Các chỉ tiêu này thể hiện quyết tâm của Chi bộ, đồng thời đặt ra yêu cầu phải xây dựng lộ trình thực hiện rõ ràng. Nếu thiếu kế hoạch, phân công và kiểm tra tiến độ, những mục tiêu dù cụ thể vẫn có nguy cơ dừng lại trên văn bản.

Vì vậy, từng nhiệm vụ cần được cụ thể hóa thành công việc phù hợp với chức năng của cấp ủy, Ban Giám hiệu, các tổ chuyên môn và đoàn thể. Định kỳ cần đánh giá tiến độ, chỉ rõ kết quả đạt được, những nội dung còn chậm, nguyên nhân và trách nhiệm liên quan để kịp thời điều chỉnh.

Đối với mục tiêu duy trì sĩ số 100%, nhà trường cần tăng cường phối hợp với gia đình, theo dõi sát tình hình chuyên cần và tìm hiểu nguyên nhân khi học sinh nghỉ học kéo dài. Đối với mục tiêu tỷ lệ chuyển lớp từ 98% trở lên, giáo viên cần quan tâm đánh giá thường xuyên, phát hiện sớm những khó khăn trong học tập để có biện pháp hỗ trợ phù hợp.

Đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng, cần nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ, tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát theo kế hoạch.

Không có sự tiến bộ bền vững của học sinh nếu đội ngũ giáo viên ngừng học hỏi và đổi mới. Đây là yêu cầu đặc biệt quan trọng trong bối cảnh giáo dục ngày càng đòi hỏi năng lực chuyên môn, kỹ năng công nghệ và phương pháp tổ chức dạy học linh hoạt.

Những kết quả này cho thấy, việc nâng cao chất lượng đội ngũ đã có nền tảng, song yêu cầu đổi mới vẫn cần được thực hiện thường xuyên. Mỗi giáo viên cần chủ động tự học, cập nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng công nghệ thông tin và lựa chọn phương pháp phù hợp với đặc điểm học sinh.

Chi bộ và Ban Giám hiệu cần tạo điều kiện để giáo viên trao đổi chuyên môn, dự giờ, rút kinh nghiệm, chia sẻ sáng kiến và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Một bài giảng có sử dụng công nghệ chỉ thực sự có giá trị khi giúp học sinh hiểu bài tốt hơn. Một sáng kiến chỉ có ý nghĩa khi giải quyết được vấn đề cụ thể. Một giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ không chỉ là người thực hiện đúng kế hoạch, mà còn biết tìm cách làm hiệu quả hơn, phù hợp hơn với từng đối tượng học sinh.

Các hoạt động của nhà trường thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Đó cũng là mối liên hệ trực tiếp giữa xây dựng Đảng và nâng cao chất lượng giáo dục: Xây dựng đội ngũ đảng viên có năng lực, trách nhiệm và tinh thần đổi mới để dẫn dắt những chuyển biến tích cực trong nhà trường.

Khi mỗi đảng viên ý thức rõ trách nhiệm nêu gương, mỗi cán bộ chủ động nhận việc, mỗi giáo viên tận tâm với học sinh và mỗi tổ chức cùng hướng về mục tiêu chung, nghị quyết sẽ trở thành động lực thúc đẩy hành động, khơi dậy tinh thần cống hiến và tạo nên những thay đổi cụ thể trong đời sống nhà trường.

Ở Trường Tiểu học Mỹ Phước, hành trình ấy được tiếp nối qua từng ngày đến lớp, từng bài giảng, từng hoạt động chuyên môn và từng việc làm có trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên.

Khi mỗi chỉ tiêu được gắn với một đầu việc cụ thể, một đơn vị hoặc cá nhân chịu trách nhiệm và một cơ chế đánh giá phù hợp, nghị quyết mới thực sự trở thành công cụ lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả.