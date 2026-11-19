Trường Tiểu học Lê Hồng Phong đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026) và dấu mốc 35 năm thành lập (1991–2026), ngày 19/11, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong tổ chức chương trình kỷ niệm, đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, ghi nhận những thành tích nổi bật của tập thể nhà trường trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Dự chương trình có bà Vũ Thị Hương, Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng Thành phố; bà Trần Thu Hằng, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học, Sở GD&ĐT Thành phố; ông Nguyễn Kim Pha, Chủ tịch Hội Khuyến học Thành phố; đại diện lãnh đạo phường Gia Viên; cùng các thế hệ cán bộ quản lý, nhà giáo, phụ huynh nhà trường.

Tại buổi lễ, nhà giáo Nguyễn Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong đã ôn lại chặng đường 35 năm xây dựng và phát triển. Từ dấu mốc thành lập trường năm 1991, các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên đã không ngừng nỗ lực gây dựng nền nếp, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng môi trường học đường thân thiện.

Nhà giáo Lê Vũ Diệu Linh nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2021–2026, trước những yêu cầu đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông, thay đổi cơ chế quản lý và đẩy mạnh chuyển đổi số, tập thể nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, đạt nhiều kết quả toàn diện.

Nhiều năm liền, trường được công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố.

Với những thành tích đạt được, tập thể Trường Tiểu học Lê Hồng Phong vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen theo Quyết định số 2188/QĐ-TTg ngày 12/11/2026. Đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận những đóng góp, nỗ lực bền bỉ của các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong hành trình xây dựng và phát triển nhà trường.

Các cá nhân nhận khen thưởng của Thành phố.

Nhân dịp này, nhiều nhà giáo có thành tích xuất sắc trong năm học 2025–2026 được biểu dương, khen thưởng với các danh hiệu Chiến sĩ thi đua Thành phố, Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố, Giấy khen của Hội Khuyến học Thành phố và danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Nhà trường tổ chức tri ân các thế hệ cán bộ quản lý, nhà giáo đã từng công tác, cống hiến cho mái trường.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà giáo Nguyễn Thị Thu Hương khẳng định, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vừa là niềm tự hào, vừa là động lực để tập thể sư phạm tiếp tục đổi mới quản trị nhà trường, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường học đường hạnh phúc, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của các cấp lãnh đạo, phụ huynh và xã hội.

Dấu mốc 35 năm cùng phần thưởng cao quý là động lực để thầy và trò Trường Tiểu học Lê Hồng Phong tiếp tục kế thừa truyền thống, phát huy những giá trị tốt đẹp, vững bước trên hành trình vun đắp tri thức và chắp cánh ước mơ cho các thế hệ học sinh.