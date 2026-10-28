Trường Tiểu học Hoài Đức (Hà Nội): Phụ huynh yêu cầu làm rõ nguồn gốc thực phẩm bán trú

Nhiều phụ huynh yêu cầu được kiểm tra kho hàng của đơn vị cung cấp thực phẩm cho Trường Tiểu học Hoài Đức.

Theo phản ánh của phụ huynh, ngày 27/10, hội phụ huynh đã thông báo với nhà trường và Công ty Mai Phương về kế hoạch kiểm tra bếp ăn của đơn vị cung cấp suất ăn bán trú. Khoảng 4h cùng ngày, một số phụ huynh có mặt tại khu vực bếp nấu và được đại diện đơn vị cung cấp suất ăn hướng dẫn kiểm tra quy trình. Sau đó, phụ huynh phát hiện phía sau khu vực bếp có nơi tập kết rác, xuất hiện nhiều vỏ hộp đựng thực phẩm in chữ nước ngoài.

Theo phụ huynh, tem nhãn trên một số hộp ghi thông tin thịt trâu nhập khẩu từ Ấn Độ và thịt gà đông lạnh. Nghi ngờ những loại thực phẩm này có thể được sử dụng để chế biến suất ăn cho học sinh, phụ huynh đề nghị kiểm tra khu vực nhà kho phía sau.

Tuy nhiên, theo phản ánh, đại diện công ty cho biết khu vực này không thuộc phạm vi bếp ăn nên không thể kiểm tra. Sau đó, nhân viên công ty và 3 phụ huynh xảy ra xô xát, kéo đẩy. Nhà trường cùng đại diện phụ huynh đã lập biên bản, báo cáo chính quyền địa phương.

Nhiều phụ huynh túc trực bên ngoài trụ sở Công ty Mai Phương.

Phụ huynh đề nghị cơ quan chức năng xác minh khu vực nhà kho có thuộc quyền quản lý của Công ty Mai Phương hay không, đồng thời làm rõ nguồn gốc, xuất xứ số thực phẩm tại đây và việc những nguyên liệu này có được sử dụng để chế biến suất ăn bán trú cho học sinh hay không.

Trao đổi về sự việc, ông Nguyễn Văn Dựng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoài Đức, cho biết sau khi tiếp nhận phản ánh, nhà trường đã phối hợp giám sát việc tổ chức bữa ăn bán trú, đồng thời báo cáo UBND xã Hoài Đức. Chiều 27/10, chính quyền địa phương thành lập đoàn kiểm tra, làm việc với các bên liên quan.

Theo ông Dựng, phân hiệu Di Trạch trước đây chưa có bếp ăn đáp ứng yêu cầu. Những năm trước, một số đơn vị cung cấp suất ăn từng tận dụng, cải tạo khu vực tại trường để tổ chức nấu ăn.

Tuy nhiên, qua các đợt kiểm tra, khu vực này được đánh giá chưa đáp ứng yêu cầu, nên địa phương đề xuất không tổ chức nấu ăn tại trường trong năm học này mà sử dụng suất ăn do đơn vị cung cấp. Công ty Mai Phương mới cung cấp suất ăn cho phân hiệu Di Trạch trong năm học hiện tại.

Các bao bì có ghi xuất xứ từ Ấn Độ khiến phụ huynh lo lắng về nguồn gốc thực phẩm bữa ăn học đường

Liên quan đến thực đơn ngày 27/10, ông Dựng cho biết bữa ăn của học sinh có món thịt gà, không có thịt trâu hoặc thịt bò. Trước những băn khoăn của phụ huynh về nguồn gốc thịt gà, nhà trường đã trao đổi với đại diện phụ huynh và thống nhất đề nghị đơn vị cung cấp đổi sang thịt lợn. Công ty sau đó điều chỉnh nguyên liệu trong ngày.

Theo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoài Đức, nhà trường vẫn duy trì bữa ăn bán trú trên cơ sở trao đổi với đại diện phụ huynh và chính quyền địa phương, đồng thời tiếp tục theo dõi sự việc, chờ thông tin chính thức từ cơ quan chức năng.

Đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội xã Hoài Đức, cho biết đoàn kiểm tra đang rà soát hồ sơ, hóa đơn và chứng từ nhập hàng để xác minh phản ánh của phụ huynh. Qua kiểm tra ban đầu, hồ sơ, sổ sách của đơn vị cơ bản đầy đủ. Tuy nhiên, nguồn gốc số thực phẩm được phụ huynh đề cập vẫn cần tiếp tục đối chiếu, làm rõ.

Ngày 28/10, lãnh đạo UBND xã Hoài Đức cùng công an xã tiếp tục kiểm tra khu vực nhà kho được phụ huynh phản ánh, đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh vụ việc.