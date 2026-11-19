Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Tiểu học Hải Anh.

Dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Ngọc Quang, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình; đại diện Ban Thi đua, khen thưởng, Sở Nội vụ; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể, cơ sở giáo dục xã Hải Anh; tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường,…

Các đại biểu dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, tri ân những đóng góp của các thế hệ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Đây cũng là dịp để thầy và trò Trường Tiểu học Hải Anh nhìn lại chặng đường xây dựng, phát triển, những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2025-2026.

Hiện, Trường Tiểu học Hải Anh có 2 điểm trường với 1.288 học sinh, 36 lớp và 58 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Mặc dù, quy mô trường lớp lớn, học sinh đông, hoạt động tại hai điểm trường và một số vị trí việc làm còn phải kiêm nhiệm, tập thể nhà trường luôn đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực đổi mới phương pháp quản lý, dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục.

Chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường tiếp tục được giữ vững và nâng lên. Nhà trường thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, chú trọng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Hằng năm, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt từ 99,5% đến 100%; nhiều học sinh đạt giải cao tại các sân chơi trí tuệ, cuộc thi cấp tỉnh và cấp quốc gia. Nhà trường 2 lần được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu; được Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh tặng nhiều Bằng khen.

Năm học 2025-2026, trường có 353 học sinh hoàn thành xuất sắc nội dung học tập và rèn luyện; 488 học sinh có thành tích vượt trội, tiêu biểu; 79 lượt học sinh đạt giải trong các hội thi, giao lưu do nhà trường và các cấp tổ chức. Nhiều học sinh đạt thành tích cao tại các cuộc thi cấp quốc gia, cấp tỉnh. Năm học 2025-2026, nhà trường được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được suy tôn là tập thể dẫn đầu Khối thi đua số 2 (Tiểu học), Cụm xã số 09.

Cùng với nâng cao chất lượng dạy học, nhà trường quan tâm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hạnh phúc; chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh khuyết tật học hòa nhập.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại hai điểm trường từng bước được đầu tư, hoàn thiện. 100% phòng học được trang bị bảng tương tác và ti vi thông minh; 4 phòng máy tính với hơn 100 bộ máy, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh tiếp cận công nghệ, phát triển năng lực số.

Với những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, năm 2026, Trường Tiểu học Hải Anh vinh dự được tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Hải Anh.

Đồng chí Bùi Ngọc Quang, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Hải Anh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tiến biểu dương, ghi nhận, chúc mừng những thành tích xuất sắc Trường Tiểu học Hải Anh đạt được trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định: Những thành tích đó có dấu ấn rất lớn từ tâm huyết, trách nhiệm và sự tận tụy của đội ngũ nhà giáo. Mong rằng trong thời gian tới, các thầy, cô giáo sẽ tiếp tục giữ vững niềm đam mê, lòng yêu nghề, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng giảng dạy, thực sự là những người truyền cảm hứng và chắp cánh ước mơ cho các thế hệ học sinh.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí nhấn mạnh: Việc đổi mới giáo dục và đào tạo đang đặt ra những yêu cầu mới, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, phát triển toàn diện con người, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo. Để thực hiện hiệu quả mục tiêu đó, nhà trường cần tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ, tập thể lãnh đạo nhà trường để xây dựng tập thể nhà trường đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm; mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên thực sự là tấm gương về đạo đức, tinh thần tự học và sáng tạo để học sinh noi theo. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ, có tinh thần đổi mới và khả năng thích ứng với yêu cầu giáo dục trong giai đoạn mới.

Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh. Quan tâm hình thành những kỹ năng ban đầu về ngoại ngữ, công nghệ số, tư duy khoa học và sáng tạo. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục STEM/STEAM, hoạt động trải nghiệm, giáo dục văn hóa, nghệ thuật, thể chất phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi; phát hiện, khuyến khích và bồi dưỡng năng khiếu của học sinh; quan tâm hỗ trợ những học sinh gặp khó khăn trong học tập. Chú trọng đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy và học tập; khai thác hiệu quả các nền tảng, học liệu số, từng bước xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, phù hợp với điều kiện thực tế.

Cấp ủy, chính quyền xã Hải Anh, các ban, ngành, đoàn thể và các bậc cha mẹ học sinh tiếp tục quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để cùng nhà trường chung tay xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, thực sự là nơi các em học sinh được học tập, rèn luyện và trưởng thành.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể nhà trường.

Các đại biểu chụp ảnh với tập thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Hải Anh.