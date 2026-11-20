Ông Nguyễn Văn Đức - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Việt Trì trao Cờ thi đua cho Trường Tiểu học Hạc Trì.

Ngày 20/11, Trường Tiểu học Hạc Trì (phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) tổ chức Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026) và đón nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh Phú Thọ. Dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Đức - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Việt Trì.

Kế thừa thành tích, tạo nền tảng phát triển sau sáp nhập

Từ ngày 1/9/2026, Trường Tiểu học Hạc Trì chính thức đi vào hoạt động trên cơ sở sáp nhập ba trường Tiểu học Gia Cẩm, Tiểu học Minh Nông và Tiểu học Tân Đức, theo Quyết định số 1464/QĐ-UBND ngày 24/8/2026 của UBND phường Việt Trì.

Sau sáp nhập, nhà trường có quy mô 43 lớp với 1.915 học sinh. Bà Đào Thị Thanh Tâm, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Gia Cẩm, được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hạc Trì. Ba Phó Hiệu trưởng gồm Nhà giáo Ưu tú Bùi Thị Tuyết Mai, bà Hoàng Thị Thu Hằng và bà Đặng Thị Quyên.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Trường Tiểu học Gia Cẩm (cũ) là một trong những đơn vị có nền tảng thành tích nổi bật. Thành lập năm 1989, nhà trường được tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2003, hạng Nhì năm học 2015 - 2016 và hạng Nhất năm học 2021 - 2022. Trường cũng nhiều lần được Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen, Cờ thi đua.

Ông Nguyễn Văn Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Việt Trì tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Những phần thưởng này ghi nhận quá trình xây dựng đội ngũ, đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời, đây là nền tảng để Trường Tiểu học Hạc Trì kế thừa kinh nghiệm quản lý, tổ chức chuyên môn trong giai đoạn mới.

Trước sáp nhập, Trường Tiểu học Gia Cẩm chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Các tổ chuyên môn căn cứ kết quả khảo sát đầu năm và đánh giá cuối năm học trước để xây dựng kế hoạch giảng dạy phù hợp.

Cùng với tổ chức dạy học theo chương trình, nhà trường quan tâm phụ đạo học sinh chưa hoàn thành yêu cầu, đồng thời bồi dưỡng học sinh có năng khiếu. Cách triển khai này góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, tạo điều kiện phát triển năng lực của từng học sinh.

Năm học 2025 - 2026, có 1.907/1.915 học sinh được đánh giá đạt về năng lực, chiếm 99,6%; 100% học sinh đạt về phẩm chất. Tỷ lệ học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%.

Trao thưởng cho cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Hạc Trì.

Ở kỳ kiểm tra đánh giá năng lực vào lớp 6 năm học 2026 - 2027 của Trường THCS Văn Lang, trường có 78 học sinh trúng tuyển. Em Nguyễn Thùy Chi, lớp 5G, đạt 27 điểm, trở thành thủ khoa đầu vào. Đáng chú ý, có hai học sinh đạt điểm 10 môn Toán, hai học sinh đạt điểm 10 môn Tiếng Anh và 47 học sinh đạt trên 9 điểm ở các môn Toán, Tiếng Anh.

Những kết quả trên phản ánh nền tảng chất lượng giáo dục đã được xây dựng trước sáp nhập. Tuy nhiên, khi chuyển sang mô hình trường học mới, việc duy trì thành tích cần gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng đồng đều giữa các phân hiệu.

Điều này đòi hỏi tăng cường sinh hoạt chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, phát huy năng lực đội ngũ và tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế từng cơ sở. Qua đó, từng bước thu hẹp sự khác biệt về chất lượng, bảo đảm tính thống nhất trong toàn trường.

Ban giám hiệu Nhà trường trao cờ tặng hoa cho các đội văn nghệ

Đổi mới dạy học, nâng cao năng lực ngoại ngữ và công nghệ

Theo bà Đào Thị Thanh Tâm - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hạc Trì, cùng với kế thừa những kết quả đã đạt được, nhà trường tập trung đổi mới hoạt động chuyên môn, chú trọng bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ và tăng cường ứng dụng công nghệ trong dạy học.

Một trong những hoạt động cụ thể là chuyên đề “Bồi dưỡng tiếng Anh giao tiếp cho giáo viên tiểu học” được nhà trường tổ chức nhằm nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ trong môi trường giáo dục.

Điểm đáng chú ý là hoạt động không chỉ dành riêng cho giáo viên tiếng Anh mà còn tạo điều kiện để giáo viên các môn học khác tiếp cận, thực hành giao tiếp. Trong chuyên đề, thông điệp “Keep trying!” - “Hãy tiếp tục cố gắng!” được sử dụng để giáo viên làm quen với cách khích lệ học sinh bằng tiếng Anh.

Việc mở rộng đối tượng bồi dưỡng có ý nghĩa trong xây dựng môi trường sử dụng ngoại ngữ tại trường học. Thay vì giới hạn tiếng Anh trong các tiết học chuyên biệt, giáo viên từng bước tiếp cận những cách giao tiếp đơn giản, phù hợp với hoạt động giáo dục hằng ngày.

Đây cũng là hướng triển khai phù hợp với định hướng đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả lâu dài, việc bồi dưỡng cần gắn với thực hành thường xuyên, phát huy khả năng vận dụng của giáo viên trong từng hoạt động.

Đối với Trường Tiểu học Hạc Trì, chuyên đề còn có ý nghĩa tăng cường kết nối chuyên môn sau sáp nhập. Thông qua hoạt động tập huấn, giáo viên từ các cơ sở có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, thống nhất cách tổ chức dạy học và từng bước hình thành môi trường giáo dục chung.

Trường Tiểu học Hạc Trì ứng dụng công nghệ số vào dạy học.

Song song với ngoại ngữ, nhà trường chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước triển khai chuyển đổi số trong giáo dục.

Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026 với chủ đề “Học tập suốt đời - Cùng em bước vào kỷ nguyên số”, nhà trường tổ chức các hoạt động khuyến khích giáo viên, học sinh tiếp cận công nghệ, phát triển năng lực tự học.

Trong các giờ học, giáo viên sử dụng máy chiếu, tivi, máy tính, thiết kế trò chơi và tổ chức hoạt động tương tác nhằm tăng tính trực quan, khuyến khích học sinh chủ động tiếp nhận kiến thức.

Nhà trường cũng bước đầu khai thác trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ hoạt động dạy và học, tạo thêm cơ hội để học sinh trao đổi, trình bày ý kiến. Việc ứng dụng công nghệ được định hướng gắn với đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu quả từng giờ học.

Đáng chú ý, 100% giáo viên của trường đạt trình độ chuẩn, trong đó có 8 giáo viên trên chuẩn; 100% giáo viên biết sử dụng thiết bị dạy học hiện đại và các phần mềm học tập.

Đây là điều kiện thuận lợi để nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy. Tuy nhiên, hiệu quả chuyển đổi số không chỉ thể hiện ở khả năng sử dụng thiết bị mà quan trọng hơn là chất lượng tổ chức bài học, mức độ tham gia và khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh.

Cảnh quan môi trường sư phạm Trường Tiểu học Hạc Trì: Xanh - Sạch - Đẹp.

Bên cạnh nâng cao chất lượng kiến thức, Trường Tiểu học Hạc Trì quan tâm giáo dục toàn diện thông qua các hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống và tìm hiểu văn hóa địa phương.

Trong đó, câu lạc bộ hát Xoan tại Trường Tiểu học Gia Cẩm trước đây là hoạt động giúp học sinh tiếp cận di sản văn hóa đặc trưng của quê hương Đất Tổ. Việc kế thừa những mô hình phù hợp không chỉ góp phần phát triển năng lực, phẩm chất học sinh mà còn bồi dưỡng ý thức gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Từ thực tiễn hoạt động, có thể thấy nhiệm vụ trọng tâm của Trường Tiểu học Hạc Trì sau sáp nhập là kết hợp giữa ổn định tổ chức và đổi mới chuyên môn; giữa kế thừa thành tích với nâng cao chất lượng giáo dục đồng đều.

Việc phát huy năng lực đội ngũ, tăng cường phối hợp giữa các phân hiệu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và xây dựng môi trường học tập toàn diện sẽ là những yếu tố quan trọng để nhà trường tiếp tục phát triển.

Đón nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh Phú Thọ trong dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là sự ghi nhận đối với những kết quả đã đạt được. Đồng thời, đây cũng là động lực để tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Hạc Trì tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học tại địa phương.