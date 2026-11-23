Tại chương trình có 30 thí sinh đại diện cho các khối học sinh Trường Tiểu học Đoài Côn cùng đông đảo cán bộ, giáo viên học sinh tham dự, cổ vũ.

Học sinh Trường Tiểu học Đoài Côn tham gia trả lời câu hỏi trong cuộc thi "Rung chuông vàng".

Các thí sinh trải qua 2 nội dung thi chính: Trình diễn trang phục dân tộc “Sắc màu quê hương - Tinh hoa văn hóa Việt”; “Rung chuông vàng” với 30 câu hỏi tìm hiểu về kiến thức lịch sử, văn hóa Việt Nam, dấu mốc 80 năm Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, văn hóa - di sản các dân tộc tỉnh Cao Bằng và văn hóa ứng xử học đường. Với tinh thần quyết tâm, các thí sinh trải qua những phần thi sôi nổi, hấp dẫn; những cánh tay giơ bảng đầy tự tin cùng sự cổ vũ nhiệt tình của thầy cô và các bạn đã góp phần tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi.

Hoạt động nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường về ý nghĩa lịch sử, chính trị và thời đại của “Ngày Văn hóa Việt Nam” (24/11), gắn với kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026) và tư tưởng “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giáo dục học sinh ý thức trân trọng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn; xây dựng môi trường văn hóa học đường nhân văn, lành mạnh, văn minh; rèn luyện kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử trong trường học và hình thành thói quen ứng xử văn minh trên không gian mạng cho học sinh.