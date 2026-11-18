Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, ông Bùi Văn Quang - Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Phú Thọ trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng.

Dấu ấn 44 năm nâng cao chất lượng giáo dục

Tại lễ khai giảng năm học 2026 - 2027, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (tỉnh Phú Thọ) vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh. Đây là sự ghi nhận đối với những thành tích trong công tác quản lý, giảng dạy, học tập và xây dựng nhà trường qua nhiều thế hệ.

Trải qua 44 năm xây dựng và phát triển, nhà trường từng bước khẳng định chất lượng giáo dục thông qua kết quả học tập của học sinh, phát triển đội ngũ và đầu tư cơ sở vật chất. Những thành tích đạt được tạo nền tảng để trường tiếp tục đổi mới, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Tiền thân của Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng là Trường Phổ thông cơ sở Dệt, thành lập tháng 8/1982. Năm học 1988 - 1989, trường tách thành Trường Cấp I Dệt. Năm 1994, trường đổi tên thành Trường Tiểu học Dệt và chính thức mang tên Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng từ năm 2002.

Cảnh quan môi trường sư phạm Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng: Xanh - Sạch - Đẹp.

Qua từng giai đoạn, nhà trường xác định chất lượng giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được triển khai gắn với đổi mới phương pháp giảng dạy, đầu tư cơ sở vật chất và duy trì phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”.

Đáng chú ý, nhà trường kết hợp duy trì chất lượng giáo dục đại trà với phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu. Định hướng này góp phần bảo đảm mục tiêu giáo dục toàn diện, tạo điều kiện để học sinh phát huy năng lực, sở trường.

Những nỗ lực đó được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu. Nhà trường nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, nhiều lần được Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen, Cờ thi đua,…

Đặc biệt, năm học 2014 - 2015, trường được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tặng Kỷ niệm chương Hùng Vương và Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Năm học 2019 - 2020, trường được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Cô và trò Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng.

Cùng với các danh hiệu thi đua, kết quả học tập của học sinh là minh chứng cho chất lượng giáo dục được duy trì qua nhiều năm. Giai đoạn 2016 - 2025, học sinh nhà trường đạt 6.535 giải cấp thành phố, 3.926 giải cấp tỉnh, 952 giải cấp quốc gia và 561 giải quốc tế, khu vực. Nhiều học sinh giành Huy chương Vàng, Huy chương Bạc tại các kỳ thi Toán quốc tế; đạt thành tích cao ở những sân chơi Toán học, Tiếng Anh và Tin học.

Riêng năm học 2024 - 2025, học sinh đạt 495 thành tích cấp thành phố, 260 thành tích cấp tỉnh, 22 thành tích cấp quốc gia và 71 thành tích quốc tế.

Trong 5 năm học liên tiếp, từ năm học 2020 - 2021 đến 2024 - 2025, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học luôn đạt 100%. Kết quả tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS Văn Lang liên tục đứng ở vị trí dẫn đầu. Riêng năm học 2024 - 2025, có 99 học sinh được tuyển vào trường này.

Việc duy trì đồng thời chất lượng đại trà và bồi dưỡng học sinh năng khiếu tạo cơ sở để nhà trường tiếp tục triển khai Chương trình GDPT 2018 theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Sôi động cuộc thi “Tìm kiếm Tài năng Nhí song ngữ – Dinh Tien Hoang's Got Talent” tại Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng.

Cùng với nâng cao chất lượng dạy học, nhà trường quan tâm đầu tư cơ sở vật chất. Hiện trường có diện tích 8.049,10m², gồm 5 dãy nhà cao tầng với 56 phòng học văn hóa, được trang bị bàn ghế, máy tính, máy chiếu và đồ dùng dạy học.

Đổi mới quản lý, tạo nền tảng phát triển bền vững

Theo Nhà giáo Ưu tú Trần Thị Ánh Nguyệt - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, những thành tích đạt được có sự đóng góp quan trọng từ sự quan tâm của các cấp, ngành, sự đồng hành của phụ huynh cùng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Sự phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể góp phần xây dựng môi trường giáo dục nền nếp, kỷ cương, tạo điều kiện để giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy và học sinh phát huy năng lực.

Với phương châm “Chất lượng giáo dục là danh dự của nhà trường”, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng xác định nâng cao chất lượng dạy học phải gắn với giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và phát triển năng lực học sinh.

Nhà giáo Ưu tú Trần Thị Ánh Nguyệt - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm học 2026 - 2027.

Bên cạnh các môn văn hóa, nhà trường tổ chức hoạt động ngoại khóa, giáo dục truyền thống, văn hóa, thể thao, nhân đạo, từ thiện và trải nghiệm sáng tạo. Qua đó, học sinh được rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ý thức trách nhiệm, khả năng hợp tác và phát triển phẩm chất cá nhân.

Đây là định hướng phù hợp với mục tiêu giáo dục tiểu học, bởi chất lượng giáo dục toàn diện không chỉ thể hiện ở kiến thức mà còn ở khả năng vận dụng, kỹ năng sống và sự hình thành phẩm chất của học sinh.

Bước vào năm học 2026 - 2027, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng có 55 lớp với hơn 2.200 học sinh. Quy mô này đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng cơ sở vật chất và tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp.

Trên cơ sở kết quả đạt được, nhà trường xác định đổi mới quản lý là nhiệm vụ trọng tâm; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, giảng dạy và triển khai hiệu quả Chương trình GDPT 2018.

Cùng với duy trì chất lượng đại trà, trường tiếp tục đổi mới công tác bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phát huy năng lực từng học sinh; đầu tư nguồn lực, duy trì các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị.

Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng tổ chức chương trình ngoại khóa với chủ đề “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ và phòng tránh bắt cóc, xâm hại trẻ em”.

Công tác giáo dục đạo đức, pháp luật, kỹ năng sống và hiểu biết xã hội tiếp tục được lồng ghép trong các hoạt động giáo dục. Đồng thời, nhà trường duy trì phong trào “Dạy tốt, học tốt”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Việc đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh là dấu mốc quan trọng trong hành trình 44 năm xây dựng, phát triển. Đồng thời, đặt ra trách nhiệm tiếp tục giữ vững chất lượng giáo dục, phát huy hiệu quả các nguồn lực đã đầu tư.

Với định hướng “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Chất lượng - Hạnh phúc và Thành công”, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới phương pháp giảng dạy, xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học của tỉnh Phú Thọ.