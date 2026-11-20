Đại biểu dự tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, đại diện Ban Giám hiệu nhà trường đã ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam và quá trình xây dựng, phát triển của nhà trường. Ngày 28/9/1982, Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành Quyết định số 167, chính thức lấy ngày 20/11 hằng năm là Ngày Nhà giáo Việt Nam. Trải qua 44 năm, ngày 20/11 đã trở thành dịp có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và sự tri ân của xã hội đối với những người làm công tác giáo dục.

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi tọa đàm.

Phát huy truyền thống của ngành Giáo dục, các thế hệ cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Điện Biên Phủ luôn đoàn kết, nỗ lực vượt khó, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục. Cùng với sự phát triển của địa phương, nhà trường từng bước khẳng định chất lượng, duy trì nền nếp dạy và học, xây dựng đội ngũ giáo viên có tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thành Đô tặng hoa chúc mừng Trường Tiểu học Điện Biên Phủ.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Lê Thành Đô gửi lời tri ân, chúc mừng tới các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đồng chí ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của tập thể nhà trường trong chủ động khắc phục khó khăn, ổn định tổ chức, duy trì hoạt động dạy và học, tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp.

Đồng chí Lê Thành Đô động viên nguyên cán bộ, giáo viên nhà trường.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền phường Điện Biên Phủ và nhà trường tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục thực chất, lấy sự tiến bộ của học sinh làm thước đo; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh. Trong đó, chú trọng phòng, chống ma túy, bạo lực học đường; bảo đảm an toàn thực phẩm, chăm lo chất lượng bữa ăn bán trú; quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu dạy và học trong tình hình mới.