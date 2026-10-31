Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái: Nơi gieo mầm hạnh phúc và tình yêu thương

Tạp chí Trẻ em Việt Nam trân trọng gửi tới quý độc giả tác phẩm dự thi “Nơi gieo mầm hạnh phúc và tình yêu thương” của học sinh Bùi Quang Bách, lớp 4A1, Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái (TP. Hà Nội), tại hạng mục “Viết về Trường học Hạnh phúc” trong Cuộc thi “Viết và bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026”. Qua những dòng viết hồn nhiên, Bùi Quang Bách chia sẻ tình yêu với ngôi trường thân thuộc, sự biết ơn dành cho cô giáo chủ nhiệm và niềm hạnh phúc khi mỗi ngày đến lớp đều được học tập, yêu thương và trưởng thành.

Mỗi ngày đến trường với con là một ngày vui. Khi ai đó hỏi con về một "Trường học hạnh phúc", con không cần phải tìm kiếm đâu xa xôi, bởi vì hạnh phúc ấy đang hiện hữu ngay dưới mái trường Tiểu học Bùi Quốc Khái - nơi con đang gắn bó và học tập mỗi ngày.

Ngôi trường của con mang tên vị trạng nguyên Bùi Quốc Khái – một tấm gương sáng về trí tuệ và đức độ để chúng con luôn soi vào và tự hào. Dù là ngôi trường mới được xây dựng, nhưng Bùi Quốc Khái đã nhanh chóng trở thành ngôi nhà thứ hai đầy ấm áp của con. Con yêu biết bao cơ sở vật chất hiện đại nơi đây: mọi phòng thư viện rộng rãi, xinh đẹp với vô vàn cuốn sách hay; phòng tin học với những dàn máy tính hiện đại giúp con khám phá thế giới số; phòng âm nhạc ngập tràn giai điệu vui tươi.

Cùng với đó là khoảng sân trường xanh mát, nơi con và các bạn thỏa sức chạy nhảy, đùa vui sau những giờ học. Tới con, con yêu tất cả những gì thuộc về Bùi Quốc Khái, từ vệt nắng ban mai chiếu trên ô cửa sổ đến từng góc lớp nhỏ quen thuộc.

Nhưng điều làm nên một "Trường học hạnh phúc" thực sự trong lòng con không chỉ là những phòng học khang trang, mà chính là tình yêu thương vô bờ bến của các thầy cô giáo. Ở trường Bùi Quốc Khái, các thầy cô luôn dành trọn sự quan tâm, lắng nghe và dìu dắt từng học sinh.

Đặc biệt, năm học lớp 3 vừa qua đối với con là một khoảng thời gian vô cùng tuyệt vời và đáng nhớ khi con được học với cô giáo chủ nhiệm Phạm Thị Hương. Cô Hương trong mắt con là một giáo viên vô cùng tâm huyết và sáng tạo. Lớp học của cô chưa bao giờ chán nản hay gò bó, bởi cô luôn áp dụng những phương pháp dạy học mới mẻ như dạy học theo dự án. Qua những dự án học tập thú vị, cô đã giúp con từ một đứa trẻ có phần rụt rè trở nên tự tin hơn rất nhiều. Con biết cách làm việc nhóm cùng các bạn, biết trình bày ý kiến của bản thân và rèn luyện tư duy phản biện.

Không chỉ truyền dạy kiến thức, cô Hương còn như một người mẹ thứ hai của chúng con. Cô ân cần, chỉ bảo con từng nét chữ, bài toán, và chăm lo cho chúng con từng chút một từ bữa ăn bán trú đến giấc ngủ trưa tại trường. Mỗi khi con gặp khó khăn hay làm chưa tốt, cô không bao giờ trách mắng mà luôn nở nụ cười, trao cho con những lời động viên, khích lệ chân thành. Chính tình yêu thương và sự tin tưởng của cô đã tiếp thêm cho con sức mạnh để cố gắng mỗi ngày.

Nhìn lại năm học lớp 3 đã trôi qua, lòng con lại dâng lên niềm biết ơn sâu sắc. Con cảm ơn cô Hương vì tất cả tình yêu thương cô đã dành cho chúng con. Con cảm ơn mái trường Tiểu học Bùi Quốc Khái đã cho con một khoảng thời gian đi học thật vui vẻ, trọn vẹn và hạnh phúc.

Con tin rằng, khi một ngôi trường được nâng niu bằng tình yêu của thầy cô và nụ cười của học trò, thì nơi đó chính là bến đỗ hạnh phúc nhất của tuổi học trò!

Dành cho thí sinh dự thi "Viết và bình chọn trường học hạnh phúc 2026" Gửi bài lên chuyên trang để được tải Giấy chứng nhận miễn phí tham gia cuộc thi (áp dụng đến 30/12/2026): https://treemvietnam.net.vn/truong-hoc-hanh-phuc