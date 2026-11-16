Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái lan tỏa những giai điệu tri ân nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Không chỉ là hoạt động chào mừng ngày lễ tri ân các nhà giáo, chương trình còn là dịp để thầy và trò cùng nhìn lại những hành trình gắn bó, sẻ chia dưới mái trường, qua đó bồi đắp tình yêu thương, sự kính trọng và lòng biết ơn đối với những người đã tận tụy dìu dắt các thế hệ học sinh.

Học sinh hào hứng cổ vũ các tiết mục biểu diễn, hòa mình vào không khí vui tươi của chương trình chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Âm nhạc kết nối những tình cảm tri ân

Mở đầu chương trình là tiết mục “Âm vang tiếng trống” do tập thể giáo viên Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái biểu diễn. Đặc biệt, ca khúc do Nhà giáo Nguyễn Thị Thúy Hường - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường sáng tác, mang đến điểm nhấn ý nghĩa ngay từ những phút đầu của sự kiện.

Thông qua âm nhạc, những tình cảm dành cho mái trường, đồng nghiệp và nghề giáo được truyền tải một cách gần gũi, sâu lắng. Tiết mục cũng thể hiện sự gắn kết của tập thể sư phạm, đồng thời mở ra không khí ấm áp cho chương trình.

Tập thể giáo viên Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái biểu diễn tiết mục “Âm vang tiếng trống”, mở đầu chương trình “Những giai điệu của lòng biết ơn”.

Một trong những khoảnh khắc xúc động là phần tri ân của học sinh. Đại diện học sinh khối 5, hai em Ngọc Khuê và Hải Đăng đã gửi tới các thầy cô những lời chia sẻ chân thành, thể hiện sự trân trọng đối với công lao dạy dỗ, chăm sóc của những người đang ngày ngày đồng hành cùng các em trên hành trình trưởng thành.

Đại diện học sinh Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái tặng hoa tri ân các thầy cô giáo nhân dịp 20/11.

Bên cạnh đó, những bó hoa tươi thắm do đại diện học sinh trao tặng Ban Giám hiệu và các thầy cô giáo trở thành món quà tinh thần ý nghĩa. Đó không chỉ là lời chúc mừng nhân ngày 20/11 mà còn là tình cảm trong trẻo, giản dị của học trò dành cho những người thầy, người cô kính yêu.

Ban đại diện cha mẹ học sinh gửi những bó hoa tươi thắm tới Ban Giám hiệu nhà trường, thể hiện sự đồng hành và tri ân đội ngũ nhà giáo.

Đáp lại tình cảm ấy, cô giáo Nguyễn Thị Thúy Hường - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã gửi lời cảm ơn tới các đại biểu, cha mẹ học sinh và toàn thể học sinh; đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường.

Nhà báo Bùi Văn Khương - Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Tạp chí Trẻ em Việt Nam tặng hoa chúc mừng nhà trường nhân dịp chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Những người học trò trở về tri ân mái trường xưa

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là sự góp mặt của hai ca sĩ trẻ Nguyễn Hữu Quân và Cao Hà Linh. Điều đáng chú ý, cả hai từng học tập tại ngôi trường nơi cô giáo Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thúy Hường đã có thời gian công tác.

Sau những năm tháng học tập, trưởng thành và theo đuổi con đường nghệ thuật, sự trở về của hai ca sĩ bằng lời ca, tiếng hát đã mang đến một ý nghĩa đặc biệt cho chương trình. Đây không chỉ là dịp để các nghệ sĩ giao lưu với thầy cô và học sinh mà còn là cơ hội thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã góp phần đặt nền móng cho hành trình trưởng thành của mình.

Hai ca sĩ trẻ Nguyễn Hữu Quân và Cao Hà Linh trở về mái trường, gửi tặng thầy cô những ca khúc ý nghĩa nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Ca sĩ Nguyễn Hữu Quân từng đạt danh hiệu Á quân Giọng hát trẻ Hà Nội năm 2023, Giải Vàng cuộc thi Âm nhạc quốc tế Crescendo năm 2024 và Giải Nhất sáng tác về biển đảo của thành phố Hà Nội năm 2025/2026. Trong khi đó, ca sĩ Cao Hà Linh đạt Giải Vàng Liên hoan Âm nhạc quốc tế Crescendo năm 2026 và đang tham gia vòng chung kết cuộc thi Giọng hát trẻ toàn quốc.

Chia sẻ tại chương trình, hai ca sĩ bày tỏ, bên cạnh công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ và sự nỗ lực của bản thân, các anh chị không thể quên công lao dạy dỗ, dìu dắt của thầy cô ở tất cả các cấp học. Mỗi bài học, lời động viên và tình cảm yêu thương của thầy cô đều trở thành hành trang quý giá, giúp học trò trưởng thành và tự tin theo đuổi ước mơ.

Sự trở về của những người học trò đã trưởng thành cũng mang đến thông điệp ý nghĩa: Dù đi đâu, làm công việc gì, tình cảm và những bài học nhận được dưới mái trường vẫn luôn là một phần hành trang theo mỗi người trên chặng đường phía trước.

Khoảnh khắc các cựu học sinh trở về gặp gỡ, giao lưu cùng thầy cô gợi nhắc những ký ức đẹp về một thời học trò dưới mái trường Bùi Quốc Khái.

Ghi nhận những nỗ lực, lan tỏa tinh thần thi đua

Trong khuôn khổ chương trình, Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái tổ chức tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua năm học 2025-2026.

Ở nội dung công tác Đội, nhà trường ghi nhận những kết quả nổi bật của tập thể Liên đội và các cá nhân có đóng góp tích cực. Đáng chú ý, công tác Đội của trường trong năm học 2025-2026 được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen, ghi nhận những nỗ lực trong tổ chức các hoạt động và phong trào thiếu nhi.

Nhà trường cũng trao thưởng cho các giáo viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2025-2026, qua đó ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và những đóng góp của đội ngũ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục.

Hoạt động trao thưởng các tập thể đạt giải video góp phần khuyến khích giáo viên sáng tạo, xây dựng nguồn tư liệu phong phú cho thư viện số của nhà trường.

Một nội dung khác được chú trọng là khen thưởng các tập thể đạt giải trong hoạt động xây dựng video bổ sung tư liệu cho thư viện số của nhà trường. Đây là hoạt động góp phần khuyến khích giáo viên phát huy khả năng sáng tạo, ứng dụng công nghệ và từng bước làm phong phú nguồn học liệu phục vụ hoạt động dạy và học.

Những phần thưởng được trao không chỉ mang ý nghĩa ghi nhận thành tích mà còn góp phần tạo động lực để mỗi cán bộ, giáo viên tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công việc, cùng xây dựng môi trường giáo dục tích cực và giàu tính nhân văn.

Khép lại chương trình “Những giai điệu của lòng biết ơn” là những lời ca, tiếng hát cùng sự đồng lòng của thầy và trò trong ca khúc “Bùi Quốc Khái - Happy Journey”. Chương trình để lại nhiều cảm xúc đẹp, góp phần lan tỏa truyền thống tôn sư trọng đạo và khẳng định sự gắn kết giữa nhà trường, gia đình và học sinh.

Thông qua hoạt động ý nghĩa này, Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái tiếp tục gửi gắm thông điệp về giá trị của lòng biết ơn trong giáo dục. Bởi bên cạnh tri thức, tình yêu thương, sự tận tâm và những bài học từ thầy cô chính là hành trang quan trọng giúp mỗi học sinh tự tin trưởng thành.