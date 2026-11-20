Dự buổi lễ có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh; lãnh đạo phường Cam Đường, đại diện các xã, phường lân cận cùng các thế hệ cán bộ, giáo viên và cựu học sinh nhà trường.

Quang cảnh buổi lễ.

Tại buổi lễ, các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh gặp gỡ, ôn lại những kỷ niệm dưới mái trường và nhìn lại chặng đường 30 năm xây dựng, phát triển của nhà trường.

Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Trường Tiểu học Bắc Cường.

Trường Tiểu học Bắc Cường được thành lập ngày 20/8/1996 trên cơ sở tách từ Trường liên cấp I, II xã Bắc Cường. Những ngày đầu, phòng học còn tạm bợ. Cùng với việc giảng dạy, các thầy giáo, cô giáo phối hợp với cha mẹ học sinh và người dân địa phương sửa sang trường lớp, cải thiện điều kiện học tập cho học sinh.

Tặng hoa tri ân các thế hệ nhà giáo của Trường Tiểu học Bắc Cường.

Tháng 6/2025, do quy mô phát triển, trường được tách thành Trường Tiểu học số 1 Bắc Cường và Trường Tiểu học số 2 Bắc Cường. Ngày 1/9/2026, hai trường sáp nhập và mang tên Trường Tiểu học Bắc Cường.

Học sinh tham dự buổi lễ.

Tiết mục văn nghệ chào mừng.

Hiện nay, trường có khuôn viên khang trang, hệ thống phòng học, phòng chức năng được đầu tư. Cảnh quan xanh, sạch, đẹp góp phần tạo môi trường học tập thân thiện, giúp học sinh phát triển hài hòa về trí tuệ, thể chất và tinh thần.

Nhà trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3. Từ năm 2020, tập thể nhà trường liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. Trường được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh các năm 2024 và 2026, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2025.

Bà Trần Thị Minh Chung - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bắc Cường phát biểu tại buổi lễ.

Theo bà Trần Thị Minh Chung - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bắc Cường, lễ kỷ niệm là dịp để tập thể nhà trường nhìn lại những kết quả đã đạt được và xác định rõ hơn trách nhiệm trước yêu cầu đổi mới giáo dục. Mỗi cán bộ, giáo viên cần tiếp tục tự học, tự bồi dưỡng, đổi mới tư duy và phương pháp làm việc, lấy sự tiến bộ của học sinh làm thước đo hiệu quả giáo dục.

Qua 30 năm xây dựng và phát triển, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, phối hợp của các cấp, các ngành trong công tác giáo dục, cải thiện điều kiện học tập và xây dựng môi trường an toàn cho học sinh.

Lãnh đạo phường Cam Đường tặng hoa chúc mừng Trường Tiểu học Bắc Cường.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thuần Hưng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Cam Đường, ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường trong 30 năm qua; đồng thời mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Phường sẽ tiếp tục quan tâm, phối hợp và tạo điều kiện để nhà trường phát triển, đáp ứng yêu cầu giáo dục trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao Cờ thi đua của UBND tỉnh, tặng hoa chúc mừng Trường Tiểu học Bắc Cường.

Tại buổi lễ, Trường Tiểu học Bắc Cường vinh dự đón nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh. Đây là sự ghi nhận những nỗ lực, thành tích của tập thể nhà trường trong sự nghiệp giáo dục, đồng thời là động lực để các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.