Các đại biểu dự buổi lễ

Các đại biểu dự buổi lễ

Trường Tiểu học Anh Việt School (Khu tái định cư Mai Pha, phường Đông Kinh) và Trung tâm Dạy thêm thầy Việt là loại hình cơ sở giáo dục tư nhân.

Trường Tiểu học Anh Việt School hiện có 5 lớp học với hơn 120 học sinh. Trung tâm Dạy thêm thầy Việt có 7 cơ sở trên địa bàn tỉnh, tổ chức giảng dạy thêm cho học sinh từ tiền tiểu học đến lớp 12.

Thời gian qua, cả 2 cơ sở không ngừng củng cố tổ chức bộ máy, đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới phương pháp giảng dạy và chú trọng các hoạt động trải nghiệm, từng bước khẳng định chất lượng đào tạo và nhận được sự tin tưởng của đông đảo phụ huynh, học sinh trên địa bàn.

Tại buổi lễ, các đại biểu, phụ huynh và học sinh đã cùng theo dõi video “Hành trình cảm ơn người thầy” để nhìn lại chặng đường xây dựng, phát triển cùng những đóng góp của đội ngũ giáo viên nhà trường và trung tâm.

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ

Trong khuôn khổ buổi lễ, đại diện phụ huynh, gia đình thầy cô, đại diện giáo viên và lãnh đạo nhà trường, trung tâm đã phát biểu chia sẻ, bày tỏ lòng biết ơn và ghi nhận những nỗ lực của tập thể sư phạm đơn vị trong sự nghiệp trồng người.

Dịp này, các đại biểu, khách mời và doanh nghiệp đã tặng những bó hoa tươi thắm và quà chúc mừng tập thể cán bộ, thầy cô giáo của trường và trung tâm nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đại diện Ban Phụ huynh học sinh tặng hoa cho đại diện nhà trường và trung tâm

Thông qua buổi lễ góp phần tôn vinh đội ngũ nhà giáo, tạo động lực để thầy và trò tiếp tục nỗ lực phấn đấu đạt nhiều kết quả tốt trong năm học, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa gia đình và nhà trường trong công tác giáo dục học sinh.