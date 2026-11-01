'Trường tiếng Việt của em' ở Canada

Đưa lớp học tiếng Việt đến từng nhà kiều bào

Thời gian đầu, dự án “Trường Tiếng Việt của em” đối mặt với nhiều thách thức do đội ngũ giáo viên chủ yếu là tình nguyện viên, trong khi chi phí thuê mặt bằng và vận hành các lớp học trực tiếp vượt quá khả năng tài chính.

Quyết định chuyển hướng sang không gian số và chủ động kết nối nguồn lực quốc tế đã tạo nên bước ngoặt quan trọng, đưa lớp học tiếng Việt đến từng mái nhà kiều bào thông qua hình thức trực tuyến.

Lớp học tại PEI tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Ảnh: CVCEC

Trong khuôn khổ Chương trình Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao Việt Nam) phát động, CVCEC đã tiến hành hợp tác cùng doanh nghiệp công nghệ giáo dục BambooTech (Phần Lan) và đội ngũ giáo viên tâm huyết tại Phần Lan cũng như Canada số hóa toàn bộ hệ thống học liệu của dự án “Trường Tiếng Việt của em” gồm sách của NXB Đại học Sư phạm TPHCM và giáo trình của Hệ thống giáo dục Khai Minh Đức với tôn chỉ “Tiên học lễ, hậu học văn”.

Riêng ở Canada, chương trình được triển khai tại các địa phương như Toronto, Prince Edward Island - PEI, Manitoba.

Vận hành theo mô hình kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, “Trường Tiếng Việt của em” tích hợp 8 chủ đề, 40 chặng học cùng các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ luyện nghe, luyện nói và tập viết sinh động.

Tại điểm học trực tiếp ở bang PEI, bên cạnh các giờ tập đọc, tập viết, các em còn được tự tay gói bánh chưng ngày tết, nặn bánh trôi nước hay rước đèn Trung thu.

Chính sự kết hợp hài hòa giữa ngôn ngữ và trải nghiệm văn hóa đã giúp tiếng Việt thấm sâu vào tâm hồn trẻ một cách tự nhiên, biến mỗi bài học thành một hành trình trở về cội nguồn.

Sự đồng hành bền bỉ của hơn 20 phụ huynh cùng lòng tận tâm của hai cô giáo Hoàng Minh Hà và Nguyễn Thị Thanh Bình đã giúp 30 học sinh từ chỗ chưa biết tiếng Việt đã đọc thông, viết thạo và tự tin kể chuyện bằng tiếng mẹ đẻ. Song song đó, lớp học trực tuyến do cô Ngô Nguyễn Ngọc Diệu Anh phụ trách từ bang Manitoba cũng kết nối với học sinh tại PEI.

Sự hỗ trợ của công nghệ đã gắn kết những điểm học nhỏ lẻ, phân tán thành một cộng đồng học tập ấm áp, xóa nhòa mọi rào cản về khoảng cách địa lý.

Cầu nối văn hóa và thúc đẩy du lịch quốc tế

Nói về định hướng phát triển của CVCEC, bà Phan Thị Quỳnh Trang mong muốn tiếp tục nhân rộng mô hình lớp học liên kết, mở rộng mạng lưới kết nối sang nhiều tỉnh bang khác dựa trên kinh nghiệm phối hợp thành công giữa Manitoba và PEI, đồng thời liên tục nâng cấp hệ thống học liệu số.

Đặc biệt, CVCEC đang làm việc với Hội đồng Trường học Khu vực Toronto (TDSB) để đưa chương trình vào hỗ trợ các lớp tiếng Việt thuộc Chương trình Ngôn ngữ quốc tế. Mục tiêu dài hạn của dự án là thúc đẩy chính quyền sở tại công nhận tiếng Việt trở thành môn ngoại ngữ có tín chỉ chính thức trong hệ thống giáo dục phổ thông tại Canada.

Không dừng lại ở sứ mệnh phục vụ cộng đồng kiều bào, CVCEC còn chủ động phát huy giá trị của tiếng Việt như một cầu nối ngoại giao văn hóa và thúc đẩy du lịch quốc tế.

Thông qua các chương trình đón đoàn khách quốc tế đến trải nghiệm ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam do đơn vị Educap (Việt Nam) tổ chức, CVCEC đảm nhận vai trò đối tác chuyên môn, trực tiếp nghiên cứu, biên soạn học liệu và thiết kế chuỗi hoạt động trải nghiệm văn hóa đặc sắc, góp phần đưa vẻ đẹp đất nước và con người Việt Nam đến gần hơn với bạn bè thế giới.

Bà Phan Thị Quỳnh Trang cho biết, CVCEC đang tích cực phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài nhằm huy động nguồn lực cộng đồng theo tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

CVCEC tin tưởng rằng sự gắn kết chặt chẽ giữa chủ trương của Nhà nước và nỗ lực của cộng đồng sẽ tạo bệ phóng vững chắc cả về cơ chế lẫn nguồn lực, giúp các lớp học liên kết phát triển bền vững và vươn xa.