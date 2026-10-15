Trường THPT Yên Lập - Vun đắp truyền thống, khơi nguồn khát vọng

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THPT Yên Lập thi đua xây dựng trường học an toàn, thân thiện và bình đẳng.

Giữ vững truyền thống trong gian khó

Ngày 7/11/1966, Trường Cấp 3 Yên Lập, tiền thân của Trường THPT Yên Lập, được thành lập theo Quyết định số 1331/QĐ-VG của Ủy ban hành chính tỉnh Phú Thọ. Nhà trường ra đời đúng vào thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước diễn ra ác liệt. Khi đó, trường chỉ có 2 lớp với 88 học sinh và 8 giáo viên, đặt tại xóm Đồng Bành, xã Hưng Long, huyện Yên Lập cũ.

Những ngày đầu thành lập, điều kiện dạy và học thiếu thốn. Bom đạn chiến tranh nhiều lần, buộc thầy và trò phải di chuyển địa điểm từ Đồng Bành đến xóm Mè, xã Hưng Long. Lớp học có khi chỉ là những mái tranh đơn sơ, thậm chí là những căn hầm tạm. Trong hoàn cảnh ấy, duy trì lớp học, bảo đảm việc học tập của học sinh là một thử thách không nhỏ.

Thế nhưng, khó khăn không thể ngăn bước việc dạy và học. Hình ảnh những học sinh đội mũ rơm, vai đeo lá ngụy trang đến lớp đã trở thành dấu ấn khó quên, thể hiện tinh thần hiếu học, ý chí vượt khó của học sinh Yên Lập; còn các thầy cô bền bỉ bám trường, bám lớp. Các thầy hiệu trưởng Tô Sang, Hà Xuân Tình, Đỗ Văn Biên cùng đội ngũ giáo viên đã vượt qua điều kiện khắc nghiệt để duy trì hoạt động giáo dục. Từ những năm tháng đó, tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề và ý chí vượt khó càng được tôi luyện, trở thành những giá trị cốt lõi được trao truyền qua các thế hệ.

Sau năm 1975, đất nước thống nhất, trường chuyển về xóm Chùa, xã Tân Long, nay thuộc xã Yên Lập. Nhà trường có điều kiện ổn định tổ chức, xây dựng cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng dạy học. Mặc dù điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, đời sống cán bộ, giáo viên còn thiếu thốn, các thế hệ nhà giáo vẫn kiên trì bám trường, bám lớp. Nhà trường củng cố nền nếp, duy trì phong trào thi đua “dạy tốt - học tốt”, đáp ứng nhu cầu học tập của con em Nhân dân địa phương.

Bước sang thế kỷ XXI, quy mô và nhu cầu giáo dục trên địa bàn tăng. Năm học 2003-2004, trường mở thêm phân hiệu tại xã Minh Hòa, huyện Yên Lập cũ, tạo điều kiện học tập thuận lợi hơn cho học sinh ở những địa bàn còn khó khăn. Trong thời gian này, nhiều giáo viên đã vượt qua trở ngại về giao thông, điều kiện sinh hoạt để đến giảng dạy tại Minh Hòa, Đồng Lạc, Ngọc Lập, Ngọc Đồng. Việc mở rộng địa điểm giảng dạy không chỉ đáp ứng yêu cầu về quy mô mà còn thể hiện trách nhiệm của nhà trường trong việc đưa cơ hội học tập đến gần hơn với học sinh.

Từ những lớp học giữa thời chiến đến những điểm trường ở vùng khó, mỗi giai đoạn đều để lại những dấu ấn riêng. Nhưng xuyên suốt chặng đường ấy là sự bền bỉ của đội ngũ nhà giáo, tinh thần vượt khó của học sinh và sự đồng hành của các thế hệ phụ huynh, Nhân dân địa phương.

Sau sáu thập kỷ xây dựng và phát triển, đã có hơn 45.000 học sinh trưởng thành từ mái trường Yên Lập. Nhiều người tiếp tục học tập, công tác và cống hiến trên nhiều lĩnh vực, trở thành cán bộ lãnh đạo, sĩ quan quân đội, nhà khoa học, doanh nhân, nhà giáo. Có những cựu học sinh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; nhiều người là thương binh, bệnh binh. Những cống hiến đó là biểu tượng cao đẹp, tạo nên dấu ấn tự hào và là động lực để nhà trường tiếp tục phát triển, khẳng định vị thế trong xã hội.

Trường THPT Yên Lập không ngừng đổi mới phương pháp dạy và học, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.

Vững bước trên hành trình đổi mới

Tiếp nối những nền tảng truyền thống đã được dựng xây, cùng với tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Trường THPT Yên Lập có thêm những điều kiện phát triển mới. Nhà trường tập trung đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng đội ngũ, tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện.

Những đổi mới trong tổ chức dạy và học đã từng bước tạo chuyển biến về chất lượng. Những năm gần đây, giáo dục mũi nhọn tiếp tục là điểm sáng. Trong 4 năm học liên tiếp, từ năm 2020 đến 2024, Trường THPT Yên Lập đều xếp thứ nhất toàn tỉnh về kết quả thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh. Song song với nâng cao chất lượng giáo dục, cơ sở vật chất nhà trường ngày càng được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu dạy và học trong giai đoạn mới. Trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia năm 2014 và tiếp tục được công nhận lại vào các năm 2019, 2024.

Với những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, nhà trường đã vinh dự được Đảng, Nhà nước và các cấp trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Cờ thi đua của Chính phủ năm 2021, Huân chương Lao động hạng Ba năm 2022, cùng nhiều Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh. Đó là sự ghi nhận đối với những nỗ lực bền bỉ của các thế hệ thầy và trò, sự quan tâm của các cấp, các ngành cùng sự đồng hành của gia đình, xã hội; đồng thời tạo động lực để nhà trường tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục.

Bước vào kỷ nguyên mới, khi chương trình giáo dục và phương thức dạy học không ngừng đổi mới, Trường THPT Yên Lập xác định xây dựng đội ngũ là nhiệm vụ then chốt; đồng thời đẩy mạnh đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả quản trị và tổ chức các hoạt động giáo dục sát với yêu cầu thực tiễn. Mục tiêu của nhà trường, tập trung trang bị kiến thức, chú trọng hình thành năng lực tự học, khả năng thích ứng, kỹ năng sống và ý thức trách nhiệm cho học sinh.

Sáu mươi năm qua, những gian khó của ngày đầu đã trở thành ký ức, nhưng tinh thần vượt khó, tình yêu nghề và khát vọng cống hiến của thầy và trò Trường THPT Yên Lập vẫn được trao truyền qua các thế hệ. Trên chặng đường mới, trường tiếp tục mở rộng chân trời tri thức, chắp cánh ước mơ, bồi đắp bản lĩnh và trách nhiệm cho các thế hệ học sinh, góp phần dựng xây quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.