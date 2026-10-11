Trường THPT Vĩnh Chân - Từ mạch nguồn hiếu học đến khát vọng vươn xa

Từ một miền quê hiếu học

Ngày 9/11/1976, theo Quyết định số 2061/QĐ-TCCB của UBND tỉnh Vĩnh Phú, Trường cấp 3 Vĩnh Chân - tiền thân của Trường THPT Vĩnh Chân - chính thức được thành lập, đáp ứng nhu cầu học tập của Nhân dân huyện Hạ Hòa (cũ) và các xã vùng thượng huyện Thanh Ba (cũ).

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THPT Vĩnh Chân thi đua xây dựng trường học an toàn, thân thiện và bình đẳng.

Ngày đó, trường có 12 lớp với 609 học sinh, 37 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Cơ sở vật chất chỉ có 6 phòng học xây gạch, lợp ngói; những phòng còn lại là tranh tre, nứa lá. Thầy, cô có thời gian phải ở và sinh hoạt tập thể. Nhiều học sinh phải vượt quãng đường xa để đến lớp. Trong thiếu thốn, việc dạy và học vẫn được duy trì bằng sự tận tâm của người thầy, nghị lực của học trò và sự chăm lo của Đảng, Nhà nước, gia đình, cộng đồng.

Chính trong những năm tháng ấy, bản sắc Trường THPT Vĩnh Chân dần hình thành: Yêu nghề, trách nhiệm, vượt khó và hiếu học. Nhà trường không chỉ mở thêm cơ hội học tập cho con em địa phương, mà còn góp phần nuôi dưỡng niềm tin học tập có thể mở rộng cánh cửa tương lai, giúp mỗi người vượt qua giới hạn của hoàn cảnh. Qua từng chặng đường, chất lượng giáo dục của nhà trường từng bước được khẳng định. Giai đoạn 2001-2006, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT hằng năm đạt trên 99,8%; nhiều năm, các đội tuyển học sinh giỏi của trường đạt thành tích cao. Năm học 2003-2004, trường được công nhận là “Lá cờ đầu khối THPT của tỉnh”; các năm 2004, 2009, 2013 và 2016 tiếp tục được ghi nhận là đơn vị dẫn đầu khối THPT toàn tỉnh.

Những kết quả đó được tạo nên từ nhiều thế hệ học sinh nỗ lực học tập. Có thể kể đến Trần Thị Thúy, giải Ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn năm học 1996-1997; Nguyễn Đình Khải, giải Khuyến khích quốc gia môn Hóa học năm học 2008-2009, cùng nhiều học sinh đạt thành tích nổi bật trong các kỳ thi những năm gần đây. Phía sau mỗi thành tích là công sức của người thầy, sự đồng hành của gia đình và một môi trường giáo dục được xây dựng bằng nền nếp, kỷ cương và niềm tin vào học trò. Mỗi phần thưởng là những dấu mốc đáng trân trọng, nhưng điều có ý nghĩa lâu dài là kiến thức, phương pháp học tập, nghị lực và khát vọng vươn lên được hình thành ở mỗi học sinh.

Sau 50 năm xây dựng và phát triển, hơn một vạn học sinh của trường đã tốt nghiệp dưới mái trường THPT Vĩnh Chân và có hơn 5.000 người học lên cao đẳng, đại học. Nhiều người trở thành thầy giáo, bác sĩ, nhà khoa học, doanh nhân, cán bộ quản lý, cán bộ chủ chốt ở các địa phương, cơ quan, đơn vị; có người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Mỗi người một lĩnh vực, một lựa chọn, nhưng cùng góp phần làm nên vị thế của ngôi trường hôm nay.

Với những đóng góp trong nửa thế kỷ qua, Trường THPT Vĩnh Chân đã được Đảng, Nhà nước và các cấp, ngành ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì cùng nhiều Cờ thi đua, Bằng khen và phần thưởng khác.

...đến những bước tiến mới

Trường THPT Vĩnh Chân hôm nay đã có diện mạo khang trang, đáp ứng ngày càng tốt yêu cầu dạy và học. Trường có 21 lớp với hơn 900 học sinh; tỷ lệ tốt nghiệp THPT hằng năm đạt từ 99% trở lên, tỷ lệ học sinh vào đại học, cao đẳng bình quân trên 60%. Hơn 10 năm qua, giáo dục mũi nhọn của trường liên tục nằm trong tốp 5 của tỉnh. Trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm 2014 và tiếp tục được công nhận lại vào các năm 2019, 2024.

Học sinh Trường THPT Vĩnh Chân trong giờ học môn Lịch sử.

Điều đáng ghi nhận là tinh thần hiếu học luôn được làm mới trong một môi trường giáo dục nhiều chuyển động. Học sinh được khuyến khích tự học, tìm tòi, trải nghiệm, sáng tạo và vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Nhà trường đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước mở rộng không gian học tập, giúp các em chủ động khám phá năng lực và định hình con đường phát triển của chính mình. Những kết quả trong các sân chơi học thuật, khoa học và sáng tạo đã khẳng định sự chuyển biến trong cách học của các em: Từ tiếp nhận sang chủ động, từ ghi nhớ sang vận dụng, từ học để thi sang học để hiểu và chuẩn bị hành trang bước vào cuộc sống.

Ở Trường THPT Vĩnh Chân, đổi mới giáo dục luôn gắn với vai trò của người thầy. Tận tâm với nghề, vững vàng chuyên môn và chủ động học hỏi, đội ngũ cán bộ, giáo viên vừa giữ gìn nền nếp đã được tạo dựng, vừa tìm tòi những cách làm phù hợp với yêu cầu mới. Mỗi giờ lên lớp không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn khơi mở tư duy, rèn phương pháp học tập, bồi dưỡng bản lĩnh và ý thức trách nhiệm cho học sinh. Từ sự tận tụy, mẫu mực của người thầy, tinh thần hiếu học tiếp tục được lan tỏa trong một diện mạo phù hợp hơn với thời đại.

Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, nhà trường chú trọng xây dựng tổ chức Đảng, các đoàn thể và giáo dục lý tưởng, trách nhiệm cho học sinh. Chi bộ nhà trường liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; giai đoạn 2016-2020, Chi bộ được Tỉnh ủy tặng Bằng khen đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền. Năm học 2024-2025, nhà trường được công nhận tập thể có thành tích xuất sắc, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh giai đoạn 2020-2025.

Có thể thấy, những ký ức về một ngôi trường từ thuở ban đầu đến diện mạo hôm nay, mỗi bước tiến của Trường THPT Vĩnh Chân đều có dấu ấn của những người thầy, nghị lực của học trò và sự đồng hành của quê hương. Chính những điều bình dị mà bền bỉ đó đã tạo nền tảng để nhà trường tiếp tục đổi mới, mở rộng cơ hội phát triển cho mỗi học sinh.

Trên quê hương Đất Tổ, tinh thần hiếu học sẽ tiếp tục được thể hiện bằng những cách học mới, những lựa chọn mới và những khát vọng mới. Từ Trường THPT Vĩnh Chân, những ước mơ đã và sẽ tiếp tục được vươn xa. Đó là cách ngôi trường gìn giữ dấu ấn trong suốt nửa thế kỷ qua: Không chỉ bằng những gì đã đạt được, mà bằng khả năng tiếp tục tạo dựng những giá trị tốt đẹp cho thế hệ trẻ và cho quê hương, đất nước.

Ths. Vi Đức Quảng