Trường THPT Tuần Giáo kỷ niệm 60 năm thành lập

Trường THPT Tuần Giáo thành lập ngày 15/8/1966 với tên gọi Trường cấp 2-3 Tuần Giáo. Những ngày đầu hoạt động, điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên còn thiếu thốn. Song các thế hệ nhà giáo vẫn kiên trì bám trường, bám lớp, duy trì việc dạy và học.

Đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Trường THPT Tuần Giáo đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận. Năm 2006, trường được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; năm 2014 được công nhận đạt chuẩn quốc gia; năm 2016 được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua. Nhà trường nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, nhận nhiều bằng khen, cờ thi đua của các cấp, các ngành.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Hải trao Bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân.

Hiện nay, Trường THPT Tuần Giáo có gần 1.000 học sinh. Chất lượng giáo dục của nhà trường luôn nằm trong tốp đầu các trường THPT toàn tỉnh. Phát huy truyền thống 60 năm, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường tiếp tục đoàn kết, thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giữ vững vị thế và xây dựng trường trở thành địa chỉ giáo dục tin cậy của nhân dân địa phương.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân.

Nhân dịp này, 1 tập thể, 1 cá nhân của nhà trường được nhận Bằng khen của UBND tỉnh. Nhiều tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục của nhà trường được Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND xã Tuần Giáo tặng Giấy khen.