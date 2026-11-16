Trường THPT Tuần Giáo: 60 năm bền bỉ gieo chữ nơi vùng cao Tây Bắc

Từ những lớp học tranh tre đến ngôi trường khang trang

Các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh hội ngộ tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Tuần Giáo

Ngày 16.11, Trường THPT Tuần Giáo tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập. Sáu thập kỷ trước, ngày 15.8.1966, tại bản Sảo, xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo (cũ), ngôi trường mang tên Trường cấp 2 - 3 Tuần Giáo được thành lập với vỏn vẹn 21 học sinh lớp 8 và 3 thầy giáo. Thầy Trương Minh Kính là Hiệu trưởng đầu tiên.

Những ngày đầu, nhà trường đối mặt với muôn vàn khó khăn: cơ sở vật chất thiếu thốn, đội ngũ giáo viên mỏng, có môn học chưa có người giảng dạy. Trong điều kiện chiến tranh, thầy và trò dạy, học ở những lớp học tranh tre, vách đất, mái lá; vừa duy trì việc học, vừa tham gia lao động sản xuất và cùng nhân dân địa phương phục vụ kháng chiến. Khóa học đầu tiên (1966-1969) có 21 học sinh, trong đó 16 em tốt nghiệp.

Các thế hệ nhà giáo, học sinh nhà trường tại lễ kỷ niệm

Cuối năm 1969, trường tạm dừng hoạt động. Năm học 1971-1972, nhà trường được tái lập, tiếp tục hành trình gieo chữ qua nhiều địa điểm khác nhau. Tháng 9.1976, trường chuyển về địa điểm hiện nay và chính thức tách cấp 3 khỏi cấp 2. Đến năm 1986, nhà trường chuyển đến khu đồi bản Noong, từng bước xây dựng cơ sở vật chất ổn định.

Từ những phòng học đơn sơ thuở ban đầu, đến nay, trường đã có 24 phòng học, 15 phòng chức năng, khu nội trú 20 phòng và nhà đa năng rộng 561m2. Sự đổi thay ấy là kết quả của quá trình bền bỉ xây dựng, vượt khó của nhiều thế hệ thầy và trò, cùng sự quan tâm, đầu tư của các cấp, các ngành.

Nơi chắp cánh những ước mơ và hun đúc truyền thống

Trong những năm tháng chiến tranh, nhiều thầy giáo, học sinh của trường đã tình nguyện tham gia kháng chiến; có người đã hy sinh, trong đó có những liệt sĩ từng là học sinh của nhà trường. Những cống hiến ấy trở thành một phần truyền thống đáng tự hào, nhắc nhớ các thế hệ hôm nay về trách nhiệm, lòng biết ơn và giá trị của sự học nơi vùng đất còn nhiều gian khó.

Thầy giáo Bùi Trung Thành, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại lễ kỷ niệm

Qua sáu thập kỷ, hàng chục nghìn học sinh đã trưởng thành từ mái trường THPT Tuần Giáo. Nhiều người tiếp tục học tập, công tác và đóng góp trên các lĩnh vực, trở thành cán bộ lãnh đạo, nhà giáo, nhà khoa học, kỹ sư, bác sĩ, sĩ quan lực lượng vũ trang, doanh nhân và người lao động có tay nghề. Mỗi bước trưởng thành của học trò cũng là dấu ấn trong hành trình tận tâm gieo chữ của các thế hệ thầy cô.

Những nỗ lực bền bỉ ấy được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý. Năm 2006, trường được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; năm 2014 được công nhận đạt chuẩn quốc gia; năm 2016 được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Đội ngũ nhà giáo cũng có nhiều đóng góp nổi bật, với 4 Nhà giáo Ưu tú, 8 giáo viên được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cùng hàng trăm lượt cán bộ, giáo viên được công nhận danh hiệu thi đua, giáo viên dạy giỏi các cấp.

Tri ân các thầy, cô giáo nguyên là lãnh đạo nhà trường

Mái trường của ký ức, nghĩa tình và những thế hệ tiếp nối

Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường là dịp để các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trở về, gặp gỡ, ôn lại chặng đường đã qua, tri ân những người đặt nền móng và tự hào về truyền thống được vun đắp qua sáu thập kỷ.

Cuộc hội ngộ không chỉ nối dài tình cảm với mái trường xưa mà còn giúp các thế hệ hôm nay hiểu hơn giá trị của những nỗ lực, cống hiến đã làm nên Trường THPT Tuần Giáo hôm nay.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, góp phần xây dựng và phát triển nhà trường

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Trung Thành, Hiệu trưởng Trường THPT Tuần Giáo, bày tỏ lòng biết ơn đối với các thế hệ lãnh đạo, thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên đã tận tâm cống hiến, xây dựng truyền thống và vị thế của nhà trường.

Đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua dạy tốt, học tốt, đổi mới công tác quản lý và phương pháp giảng dạy, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục.

Từ 21 học sinh thuở ban đầu, hôm nay, gần 1.000 học sinh đang học tập, rèn luyện dưới mái trường THPT Tuần Giáo. Mỗi thế hệ học trò tiếp tục viết nên câu chuyện của ngôi trường bằng nỗ lực học tập, rèn luyện và khát vọng vươn lên.

Trước yêu cầu đổi mới giáo dục, nhà trường xác định xây dựng môi trường học tập nền nếp, kỷ cương, thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phấn đấu giữ vững vị trí trong tốp đầu các trường THPT của tỉnh.

Sáu mươi năm đã đi qua, những lớp học tranh tre năm nào giờ chỉ còn trong ký ức, nhưng tinh thần bền bỉ gieo chữ, tận tâm vì học trò vẫn được các thế hệ thầy và trò gìn giữ.

Đó chính là nền tảng và niềm tự hào để Trường THPT Tuần Giáo tiếp tục đổi mới, vững bước trên hành trình phía trước, góp phần đào tạo những thế hệ học sinh có tri thức, bản lĩnh, đóng góp cho quê hương Điện Biên và vùng đất Tây Bắc.