Trường THPT Trần Nguyên Hãn: 40 năm viết tiếp khát vọng

Từ những lớp học đầu tiên

Trường THPT Trần Nguyên Hãn được hình thành trên quê hương Sơn Đông anh hùng, vùng đất giàu truyền thống yêu nước và hiếu học. Năm 1986, nhà trường chính thức thành lập với tên gọi Trường Phổ thông Trung học Kỹ thuật Trần Nguyên Hãn, mang tên vị danh tướng Tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn. Những ngày đầu, trường có 6 lớp học với 315 học sinh và phải học nhờ tại một cơ sở giáo dục khác. Dù điều kiện còn nhiều thiếu thốn, song với tâm huyết của đội ngũ giáo viên và sự nỗ lực của học sinh, những lớp học đầu tiên đã đặt nền móng cho hành trình phát triển của nhà trường. Tháng 3/1987, thầy và trò chính thức chuyển về cơ sở mới.

Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, nhà trường trải qua nhiều lần thay đổi mô hình tổ chức, tên gọi. Năm 1992, trường chuyển thành Trường Phổ thông cấp 2, 3 Trần Nguyên Hãn. Năm 1997, được tái lập thành Trường Phổ thông Trung học Trần Nguyên Hãn. Năm 2017, Trường THPT Văn Quán và Trường THPT Trần Nguyên Hãn được tổ chức lại thành Trường THPT Trần Nguyên Hãn. Đến năm 2023, nhà trường tiếp tục được chia tách thành hai trường THPT. Dù trải qua nhiều biến động, các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh vẫn nỗ lực gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống được vun đắp từ buổi đầu thành lập.

Toàn cảnh trường THPT Trần Nguyên Hãn năm 2026.

Cô giáo Nguyễn Thị Cường, cựu giáo viên nhà trường chia sẻ: “Mỗi bức ảnh, mỗi kỷ vật đều gợi lại một chặng đường với biết bao kỷ niệm về đồng nghiệp, học trò và những năm tháng gắn bó với nghề. Khi ấy chúng tôi mới về trường, nhìn những khó khăn thiếu thốn ấy, không khỏi có những suy nghĩ. Nhưng tôi nghĩ rằng, đây là quê hương mình, mình phải giúp con em quê hương được học hành, được phát triển. Đó cũng chính là động lực để chúng tôi vượt qua”.

Theo thầy giáo Đỗ Khắc Phong, nguyên Phó Hiệu trưởng nhà trường giai đoạn 1995-1997, thành quả hôm nay được vun đắp từ công sức, tâm huyết và trách nhiệm của nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên, đặc biệt là những người đã gắn bó, cống hiến từ những ngày đầu thành lập.

Với hơn 11.000 học sinh từng học tập dưới mái trường, nhiều cựu học sinh đã trưởng thành, thành đạt trên các lĩnh vực, đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước. Ông Nguyễn Quốc Doanh - Giám đốc Công ty Cổ phần DAPLATS, cựu học sinh nhà trường chia sẻ: “Những năm tháng học tập dưới mái trường Trần Nguyên Hãn đã cho tôi nền tảng kiến thức và hành trang để bước vào cuộc sống. Nhưng trên hành trình lập nghiệp, tôi nhận ra rằng kiến thức thôi chưa đủ. Để đi được đường dài, mỗi người cần có tính kỷ luật, sự trung thực, tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh vượt qua thất bại. Đó cũng là những giá trị mà tôi luôn trân trọng và mang theo trong công việc, cuộc sống”.

Tiến sĩ Nguyễn Quang Trung - giảng viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho rằng, những năm tháng học tập tại trường đã giúp anh hình thành nền tảng kiến thức và tinh thần tự học, chủ động tìm tòi, khám phá. Đây cũng là hành trang quan trọng đồng hành cùng anh trong quá trình học tập và nghiên cứu khoa học.

Tiếp nối truyền thống bằng chất lượng giáo dục

Làng Quan Tử, xã Sơn Đông là vùng đất lưu dấu nhiều người con thành danh trên con đường khoa bảng. Tinh thần trọng chữ, quý tri thức cùng niềm tự hào về danh nhân Trần Nguyên Hãn đã trở thành động lực để các thế hệ thầy, trò nhà trường tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện và cống hiến.

Với phương châm “Thầy làm gương, trò noi theo”, nhà trường chú trọng xây dựng phẩm chất, năng lực cho đội ngũ nhà giáo và học sinh, trong đó xác định chất lượng đội ngũ là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục. Hiện 100% cán bộ, giáo viên nhà trường đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó có 11 thạc sĩ. Qua các thời kỳ, nhà trường có 2 Nhà giáo Ưu tú; 3 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhiều giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, cấp cơ sở, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Cùng với xây dựng đội ngũ, nhà trường đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin, duy trì các hoạt động dự giờ, thao giảng, nghiên cứu khoa học và viết sáng kiến kinh nghiệm. Qua đó, tạo môi trường để giáo viên đổi mới chuyên môn, phát huy năng lực và khuyến khích học sinh chủ động tiếp thu kiến thức.

Theo cô giáo Lưu Thị Tuyển, giáo viên nhà trường, chất lượng giáo dục không thể được tạo nên từ nỗ lực riêng lẻ mà cần sự phối hợp đồng bộ của nhiều yếu tố. Đây cũng là định hướng được nhà trường chú trọng trong xây dựng tập thể sư phạm và tổ chức các hoạt động giáo dục.

Những nỗ lực ấy được thể hiện qua kết quả giáo dục. Nhiều năm liên tục, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt 100%. Tỷ lệ học sinh trúng tuyển đại học tăng dần, đạt 72% năm 2025 và 72,4% năm 2026. Trong hai năm học gần đây, học sinh nhà trường giành 127 giải học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh, gồm 1 giải Nhất, 24 giải Nhì, 45 giải Ba và 57 giải Khuyến khích.

Đây là những kết quả đáng ghi nhận trong điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn. Nhà trường đã nỗ lực duy trì nền nếp dạy và học, từng bước cải thiện điều kiện giảng dạy, phát huy tinh thần trách nhiệm của giáo viên và ý thức vượt khó của học sinh. Chất lượng giáo dục đại trà tiếp tục được củng cố, giáo dục mũi nhọn đạt nhiều kết quả tích cực.

Em Hà Anh, học sinh nhà trường chia sẻ: “Bên cạnh kiến thức trên lớp, các em còn được thầy cô khuyến khích chủ động tìm tòi, nghiên cứu. Qua đó, học sinh có thêm cơ hội phát huy khả năng tự học, vận dụng kiến thức và hình thành tư duy độc lập”.

Các giờ học trở nên sôi nổi với nhiều bài học trực quan.

Bên cạnh hoạt động dạy học, nhà trường quan tâm giáo dục kỹ năng, phát triển thể chất và tinh thần cho học sinh thông qua các hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp. Đoàn Thanh niên tổ chức nhiều hoạt động tập thể, tạo điều kiện để học sinh giao lưu, rèn luyện kỹ năng, tinh thần hợp tác và trách nhiệm với cộng đồng.

Theo cô giáo Trương Thị Thủy, các hoạt động Đoàn có vai trò quan trọng trong rèn luyện kỹ năng cho học sinh. Qua những hoạt động tập thể, các em có cơ hội thực hành, hợp tác và tự tin hơn trong giao tiếp, ứng xử.

Các hoạt động ngoại khoá, hoạt động ngoài giờ lên lớp được triển khai tạo môi trường để học sinh phát triển toàn diện.

Viết tiếp hành trình tự hào

Trước yêu cầu đổi mới giáo dục và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Trường THPT Trần Nguyên Hãn xác định tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, phương pháp giảng dạy, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục nhằm phát huy nội lực và tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ. Qua đó, mở rộng cơ hội học tập, rèn luyện, trải nghiệm, giúp học sinh phát triển hài hòa về thể chất, tinh thần, phẩm chất và năng lực.

Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã đào tạo nhiều thế hệ học sinh đóng góp cho quê hương, đất nước. Những nỗ lực xây dựng của thầy và trò nhà trường được ngành giáo dục và các cấp ghi nhận bằng nhiều phần thưởng, bằng khen, cờ thi đua. Đoàn Thanh niên nhà trường cũng được Trung ương Đoàn tặng bằng khen, Tỉnh đoàn tặng cờ thi đua.

Hoạt động ngoại khoá, hoạt động ngoài giờ lên lớp được triển khai tạo môi trường để học sinh phát triển toàn diện.

Ở góc độ quản lý ngành, ông Phạm Khương Duy- Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ kỳ vọng nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, coi đó là động lực đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục. Trong thời gian tới, nhà trường cần chú trọng phát triển phẩm chất, năng lực, phát hiện thế mạnh, bồi dưỡng sở trường và tạo cơ hội để mỗi học sinh phát triển phù hợp với định hướng của bản thân.

Trên nền tảng 40 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường xác định tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ phù hợp. Đây là những nhiệm vụ được Đảng ủy, Ban Giám hiệu và tập thể sư phạm đặt ra nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Thầy giáo Trần Đình Công - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Nguyên Hãn cho biết: “Thời gian tới, nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ phù hợp. Qua đó, giúp học sinh chủ động hơn trong học tập, phát triển phẩm chất, năng lực, có thêm cơ hội trải nghiệm và rèn luyện kỹ năng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục”.

40 năm là hành trình được tạo nên từ tâm huyết của nhiều thế hệ thầy cô, sự nỗ lực của các thế hệ học sinh và niềm tin của phụ huynh, nhân dân. Những giá trị ấy đang tiếp tục được gìn giữ, vun đắp trong từng giờ học, từng hoạt động giáo dục và trong chính sự trưởng thành của học sinh hôm nay. Đó cũng là nền tảng để Trường THPT Trần Nguyên Hãn viết tiếp hành trình tự hào, bền bỉ ươm mầm tri thức trên quê hương giàu truyền thống.