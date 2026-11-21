Lãnh đạo phường Thanh Liệt chúc mừng nhà trường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Những dấu mốc đáng tự hào

Nhà giáo Vũ Đình Hà - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, trải qua hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành, cho đến hôm nay Trường THPT Trần Hưng Đạo – Thanh Xuân (phường Thanh Liệt, Hà Nội) tự hào về đội ngũ cán bộ, giáo viên nhiệt huyết với sự nghiệp giáo dục, có truyền thống dạy tốt, giỏi về chuyên môn, tận tâm trong công việc; nêu cao tinh thần quyết tâm đổi mới, dám nghĩ dám làm, hết lòng vì học sinh.

Các thầy giáo, cô giáo đã tạo niềm tin, trở thành nguồn cảm hứng cho bao thế hệ học trò trong suốt hành trình học tập, rèn luyện và trưởng thành. Trải qua nhiều thử thách, tập thể sư phạm nhà trường luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo không ngừng để nhà trường ngày càng lớn mạnh. Trong thời gian qua, nhà trường liên tục đạt Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc của Thành phố; Chi bộ được công nhận danh hiệu Cơ sở Đảng xuất sắc; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đơn vị tiên tiến của phường Thanh Liệt.

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc của học sinh biểu diễn nhân dịp 20/11.

Bám sát quan điểm giáo dục học sinh: Học để biết, học để làm, học để khẳng định mình, học để cùng chung sống, nhà trường luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để các em tích cực, chủ động, có ý chí và khát khao vươn lên trong học tập, rèn luyện.

Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, toàn bộ 657/657 học sinh của trường đỗ tốt nghiệp và được xét tuyển vào các trường đại học; có em đạt điểm xét tuyển cao nhất 28,0. Đặc biệt, trường có nhiều học sinh đạt điểm tuyệt đối: 2 em điểm 10 môn Toán; 4 em điểm 10 môn Lịch sử; 1 em điểm 9,75 môn Hóa học; 2 em điểm 9,5 môn Ngoại Ngữ; 1 em điểm 9,25 môn Ngữ Văn; 1 em điểm 10 môn Vật lí... Đó là thành tích vô cùng tự hào của thầy trò nhà trường.

Về kết quả học tập rèn luyện của học sinh năm học 2025-2026, tỷ lệ đạt danh hiệu Học sinh xuất sắc là 32,57%, học sinh giỏi đạt trên 60,35%.

Nhà trường khen thưởng các em học sinh đạt giải trong Kỳ thi Học sinh giỏi cấp Thành phố năm 2026.

Các thầy cô giảng dạy đội tuyển học sinh giỏi Thành phố được vinh danh.

Dưới sự dìu dắt tận tâm của các thầy cô và tinh thần nỗ lực vượt bậc của các em học sinh, đội tuyển tham dự Kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố đã gặt hái một vụ mùa bội thu với 15 học sinh lớp 12 đạt giải gồm 1 giải Nhất môn Sinh học; 1 giải Nhì môn Ngữ Văn; 5 giải Ba các môn Tiếng Anh, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Tin học; 8 giải Khuyến khích (môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Hóa học, Địa lí; Lịch sử).

Bên cạnh đó, tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp cụm THPT số 4: Đội tuyển học sinh khối 10, 11 của nhà trường đã đạt 84 giải (11 giải Nhất, 18 giải Nhì, 29 giải Ba, 26 giải Khuyến khích) ở các bộ môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Lịch sử, Địa lí.

Quyết tâm đẩy mạnh chất lượng giáo dục

Các cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2025-2026 được vinh danh.

Song song với nhiệm vụ giảng dạy văn hóa, Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân đặc biệt quan tâm đẩy mạnh giáo dục toàn diện, giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp dạy nghề, phát huy vai trò của các tổ chức Đoàn thanh niên, phối hợp tốt với cha mẹ học sinh trong công tác quản lý giáo dục học sinh.

Năm nay, cảnh quan của một ngôi trường mới đẹp, khang trang, với trang thiết bị dạy học hiện đại bậc nhất Thành phố, thầy trò vô cùng phấn khởi và tự hào về ngôi trường mang tên người anh hùng dân tộc đã được mang một diện mạo mới nhờ sự quan tâm, của lãnh đạo Thành phố, Sở GD&ĐT Hà Nội; đặc biệt là Đảng ủy, UBND phường Thanh Liệt và các ban ngành đoàn thể địa phương.

Năm nay, Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân được khoác lên mình diện mạo mới, hiện đại hơn nhờ sự quan tâm đầu tư của Thành phố.

Có những chuyến đò chẳng bao giờ cập bến nghỉ ngơi, bởi sau mỗi mùa phượng nở, người lái đò lại lặng lẽ quay về bến cũ, tiếp tục hành trình đưa những thế hệ măng non sang sông. Và có những người nghệ sĩ chẳng đứng dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, nhưng từng lời giảng, từng nét phấn trắng của họ lại âm thầm kiến tạo nên những kiệt tác cuộc đời.

Từ những trang giáo án miệt mài, những bài giảng tâm huyết đến sự kiên nhẫn, bao dung trong từng lời dạy, thầy cô đã âm thầm trao đi tri thức, bồi dưỡng nhân cách và thắp sáng niềm tin cho biết bao thế hệ học sinh. Nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Trường THPT Trần Hưng Đạo – Thanh Xuân xin gửi tới toàn thể quý thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường các thế hệ lời tri ân chân thành và sâu sắc nhất.

"Chặng đường sắp tới với những cơ hội và thách thức mới, thầy trò nhà trường quyết tâm đồng sức, đồng lòng, tiếp tục nỗ lực hết mình, phấn đấu thi đua dạy tốt – học tốt để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường với các mục tiêu, ngành Giáo dục đề ra cho năm học 2026 - 2027 là: “Kỷ cương – Chất lượng – Chuyển đổi – Hạnh phúc – Phát triển” để xứng đáng với sự quan tâm của Thành phố, chính quyền các cấp và của Nhân dân", nhà giáo Vũ Đình Hà, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân bày tỏ.