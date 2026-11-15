Trường THPT Trần Đại Quang kỷ niệm 60 năm thành lập và chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

Gia đình cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng hoa và Tặng bộ sách Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta cho nhà trường.

Dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Hiền, Phu nhân cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; đồng chí Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn; Trung tướng Phạm Quang Tiệp, nguyên Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang; đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương; các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.

Các đại biểu dự buổi lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường THPT Trần Đại Quang.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển của Trường THPT Trần Đại Quang. Tiền thân là Trường Cấp 3B Kim Sơn, được thành lập tháng 6/1966, trong những năm tháng cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước diễn ra ác liệt. Những ngày đầu thành lập, trường chỉ có 6 lớp học, 20 cán bộ, giáo viên; cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, lớp học chủ yếu là những căn phòng tre lợp cói do nhân dân chung tay xây dựng. Trong điều kiện chiến tranh, thầy và trò nhà trường vẫn kiên trì thực hiện nhiệm vụ dạy và học, nêu cao tinh thần "Vừa dạy học - Vừa chiến đấu". Chỉ riêng khóa học đầu tiên (1966-1969), đã có 38 học sinh lên đường nhập ngũ, trong đó 27 người anh dũng hy sinh.

Đồng chí Trần Quốc Tỏ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Trải qua các giai đoạn phát triển, nhà trường đã 4 lần đổi tên: Trường Cấp 3B Kim Sơn (1966), Trường PTTH Kim Sơn B (1983), Trường THPT Kim Sơn B (2004) và đặc biệt, từ ngày 1/9/2026, trường chính thức mang tên Trường THPT Trần Đại Quang, tên vị cựu học sinh ưu tú của quê hương Kim Sơn, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Năm học 2025-2026, nhà trường có 33 lớp với 1.410 học sinh; 79 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó có 18 thạc sĩ và 38 giáo viên giỏi cấp tỉnh. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 100% trong nhiều năm liên tiếp. Trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 năm học 2025-2026, nhà trường đạt 22 giải, xếp thứ 31/92 trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh.

Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, nhiều năm thuộc nhóm dẫn đầu của tỉnh về thành tích học sinh giỏi, tỷ lệ tốt nghiệp THPT và học sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng. Nhà trường vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2004, hạng Nhì năm 2009, hạng Nhất năm 2016; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2008 cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, chúc mừng những thành tích mà các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh Trường THPT Trần Đại Quang đã đạt được trong suốt 60 năm qua. Đồng chí khẳng định, việc nhà trường chính thức mang tên Đại tướng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời đặt ra trách nhiệm đối với các thế hệ thầy và trò trong việc gìn giữ, phát huy truyền thống.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà trường tiếp tục giữ gìn, vun đắp và phát huy truyền thống 60 năm xây dựng và trưởng thành; chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần hiếu học, ý chí vượt khó và trách nhiệm phụng sự Tổ quốc cho học sinh. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá; quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, nhân văn. Chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo có phẩm chất, năng lực chuyên môn, tâm huyết với nghề; khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, giáo dục STEM và ngoại ngữ. Đồng thời, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa nhà trường, gia đình và xã hội, quan tâm học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh.

Nhân dịp này, đồng chí gửi lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ nhà giáo; mong muốn các thế hệ học sinh tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, nỗ lực học tập, rèn luyện, sống có trách nhiệm, đóng góp cho quê hương, đất nước.

Đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho Trường THPT Trần Đại Quang.

Đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể xuất sắc.

Tại lễ kỷ niệm, Trường THPT Trần Đại Quang vinh dự được đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.