Tại buổi ngoại khóa, học sinh được tuyên truyền, hướng dẫn nhận biết, phân biệt các nhóm biển báo giao thông đường bộ, gồm: biển báo cấm, biển báo nguy hiểm và cảnh báo, biển hiệu lệnh, biển chỉ dẫn và biển phụ; đặc điểm nhận diện của từng loại biển báo qua hình dáng, màu sắc, ký hiệu và cách chấp hành khi tham gia giao thông.

Học sinh Trường THPT Trà Lĩnh thực hành kỹ năng lái xe an toàn.

Hướng dẫn nhận biết tín hiệu đèn giao thông, vạch kẻ đường, hiệu lệnh của người điều khiển giao thông; cách lựa chọn phần đường, làn đường phù hợp và kỹ năng xử lý một số tình huống thường gặp khi lưu thông trên đường. Thực hành các quy tắc và kỹ năng tham gia giao thông an toàn, qua đó vận dụng kiến thức đã được trang bị vào những tình huống thực tế.

Thông qua hoạt động ngoại khóa, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong học sinh; trang bị những kỹ năng cần thiết để học sinh chủ động bảo vệ bản thân và những người xung quanh. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm đổi mới hình thức giáo dục pháp luật trong nhà trường, tăng cường phối hợp giữa ngành giáo dục và lực lượng Công an trong xây dựng văn hóa giao thông học đường.