Trường THPT Thuận Châu tự hào 60 năm xây dựng và phát triển

Trường THPT Thuận Châu kỷ niệm 60 năm thành lập

Tới dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh cùng các thế hệ thầy và trò nhà trường.

Đại biểu dự lễ kỷ niệm

Đại biểu dự lễ kỷ niệm

Tháng 6/1966, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang diễn ra ác liệt, Trường cấp 3 Thuận Châu (nay là Trường THPT Thuận Châu) được thành lập, đánh dấu bước phát triển quan trọng của sự nghiệp giáo dục địa phương. Sự ra đời của nhà trường đáp ứng nguyện vọng học tập của con em các dân tộc trong huyện, mở ra cơ hội tiếp cận tri thức trong hoàn cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, thử thách.

Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại lễ kỷ niệm

Hiện nay, nhà trường có 30 lớp với 1.360 học sinh, trong đó học sinh dân tộc thiểu số chiếm hơn 91%. Nhà trường có 64 cán bộ, giáo viên, nhân viên, cơ bản đáp ứng yêu cầu giảng dạy, giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và chăm lo sự phát triển toàn diện của học sinh.

Học sinh nhà trường dự lễ kỷ niệm

Học sinh nhà trường dự lễ kỷ niệm

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Thuận Châu đã đào tạo hơn 20.000 học sinh. Nhiều cựu học sinh của nhà trường đã trưởng thành, đảm nhiệm các vị trí công tác trong cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hoạt động trên nhiều lĩnh vực ở trong và ngoài tỉnh, góp phần làm nên truyền thống, niềm tự hào của nhà trường.

Đại biểu dự lễ kỷ niệm

Đại biểu dự lễ kỷ niệm

Đại biểu dự lễ kỷ niệm

Với những thành tích đạt được, nhà trường được tặng thưởng 1 Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, 2 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, 10 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 1 giải học sinh giỏi quốc gia và 301 giải cấp tỉnh. Nhiều năm tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100%; nhiều học sinh trúng tuyển vào các trường đại học trên cả nước, tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục của nhà trường...

Học sinh nhà trường biểu diễn văn nghệ chào mừng

Phát huy truyền thống 60 năm, Trường THPT Thuận Châu tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, nhân văn, sáng tạo, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát huy hiệu quả cơ sở vật chất. Mục tiêu là xây dựng nhà trường ngày càng có uy tín, chất lượng, đáp ứng yêu cầu giáo dục trong giai đoạn mới.

Đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chúc mừng nhà trường.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Hà Trung Chiến ghi nhận, đánh giá cao thành tích thầy và trò nhà trường đã đạt được trong 60 năm qua. Đồng thời yêu cầu, thầy và trò nhà trường tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống 60 năm xây dựng và trưởng thành; xây dựng nhà trường thực sự là môi trường giáo dục đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, nhân văn và sáng tạo. Mỗi cán bộ quản lý, giáo viên cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, đạo đức nhà giáo, tâm huyết với nghề, thực sự là tấm gương về nhân cách, tinh thần tự học và sáng tạo để học sinh noi theo. Các em học sinh biến niềm tự hào về truyền thống của nhà trường thành động lực để phấn đấu, trưởng thành, tiếp tục viết nên những trang thành tích mới, xứng đáng với sự kỳ vọng của thầy cô, gia đình và quê hương.

Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Bức trướng cho nhà trường.

Đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chuyển trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho nhà trường

Đồng chí Lò Minh Hùng và đồng chí Hà Trung Chiến tặng hoa, quà chúc mừng nhà trường

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hoa chúc mừng nhà trường

Nhân dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen nhà trường; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng Bức trướng chúc mừng nhà trường.