Trường THPT Thuận Châu chuẩn bị Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập trường (1966-2026)

Gặp mặt lãnh đạo, doanh nghiệp và các cựu học sinh chuẩn bị Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường THPT Thuận Châu

Hiện nay, nhà trường đang tập trung chỉnh trang sân khấu, tu bổ Phòng Truyền thống, hoàn thiện không gian kỷ niệm và chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ chương trình gặp mặt, Lễ kỷ niệm. Cùng với đó, nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền, kết nối các thế hệ thầy cô giáo, cựu học sinh thông qua việc gửi thư mời về dự Lễ kỷ niệm; đồng thời vận động cung cấp hình ảnh, tư liệu, kỷ vật phục vụ triển lãm với chủ đề “60 năm một mái trường - ngàn ký ức”. Những tư liệu sẽ tái hiện chặng đường xây dựng, trưởng thành và lưu giữ những dấu ấn đáng nhớ của các thế hệ thầy và trò.

Cơ sở vật chất Trường THPT Thuận Châu đang được đầu tư khang trang

Nhằm lan tỏa tình yêu và niềm tự hào về mái trường, nhà trường đang triển khai cuộc thi viết “Về mái trường THPT Thuận Châu - mái trường tôi yêu”, là dịp để cán bộ, giáo viên, học sinh và cựu học sinh chia sẻ những kỷ niệm, tình cảm gắn bó với mái trường qua các thế hệ.

Cùng với đó, nhà trường tổ chức gặp mặt, triển khai kế hoạch kỷ niệm 60 năm thành lập; đồng thời vận động, tiếp nhận sự quan tâm, ủng hộ kinh phí của các thế hệ học sinh, tổ chức và cá nhân để hoàn thiện cơ sở vật chất, xây dựng Phòng Truyền thống và tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

Giấy mời Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Thuận Châu.

Theo kế hoạch, các hoạt động kỷ niệm sẽ diễn ra trong hai ngày 14 và 15/11/2026. Đây là dịp để nhìn lại chặng đường 6 thập kỷ xây dựng và phát triển, tri ân những đóng góp của các thế hệ thầy và trò, đồng thời kết nối các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh, tiếp tục vun đắp truyền thống dạy tốt, học tốt của Trường THPT Thuận Châu.