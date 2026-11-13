Trường THPT Thuận Châu - 60 năm bền bỉ gieo chữ, dựng xây tương lai

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Tự hào truyền thống

Tháng 6/1966, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang diễn ra ác liệt, Trường cấp 3 Thuận Châu (nay là Trường THPT Thuận Châu) được thành lập, đánh dấu bước phát triển quan trọng của sự nghiệp giáo dục địa phương. Sự ra đời của nhà trường đáp ứng nguyện vọng học tập của con em các dân tộc trong huyện, mở ra cơ hội tiếp cận tri thức trong hoàn cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, thử thách.

Lớp học đầu tiên được tổ chức trong một lán chứa rơm tại bản Nà Cành, xã Thôm Mòn (nay là xã Thuận Châu). Cơ sở vật chất thiếu thốn, bao quanh lớp học là núi rừng, những căn lán đơn sơ và các hầm tránh bom được đào vội. Mỗi khi máy bay địch xuất hiện, tiếng còi báo động vang lên, thầy và trò lại khẩn trương rời lớp, xuống hầm trú ẩn. Khi tiếng bom tạm lắng, bài giảng tiếp tục, những trang sách lại được mở ra giữa bộn bề gian khó.

Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh động viên học sinh nhà trường. Ảnh: PV

Giai đoạn 1968-1972, chiến tranh ngày càng khốc liệt, nhà trường nhiều lần phải sơ tán để bảo đảm an toàn và duy trì hoạt động dạy học. Tại bản Thôm, xã Thôm Mòn, nhân dân địa phương đã đùm bọc, che chở thầy và trò, nhường đất dựng trường. Thầy cô, học sinh cùng vào rừng chặt cây, lấy gianh dựng nhà ở, lớp học. Những công trình đơn sơ được kết nối bằng hệ thống giao thông hào dẫn tới các hầm, sẵn sàng trú ẩn khi máy bay địch xuất hiện.

Giữa những tháng ngày bom đạn, tiếng giảng bài vẫn vang lên, việc học vẫn được duy trì bằng ý chí, lòng yêu nghề và khát vọng vươn tới tri thức. Sự sẻ chia, đùm bọc của nhân dân các dân tộc Thuận Châu cùng tinh thần vượt khó của thầy và trò đã trở thành điểm tựa để nhà trường giữ vững hoạt động, gieo mầm tri thức và nuôi dưỡng ước mơ cho các thế hệ học sinh. Thầy giáo Bế Văn Đạm, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Thuận Châu, giai đoạn 1981-1987, kể lại: Trong những năm tháng gian khó, thiếu thốn cơ sở vật chất, đội ngũ lãnh đạo, giáo viên nhà trường ít, đòi hỏi sự quyết tâm, yêu nghề của các thầy, cô giáo. Giữa muôn vàn thử thách, chính tinh thần đoàn kết, tình yêu nghề và quyết tâm vượt khó của tập thể cán bộ, giáo viên đã trở thành sức mạnh để nhà trường từng bước vượt qua, hoàn thành nhiệm vụ.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cho nhà trường năm 2022. Ảnh: PV

Trong những năm tháng kháng chiến gian khổ, Trường THPT Thuận Châu còn là nơi giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quê hương, đất nước. Hưởng ứng lời kêu gọi lên đường bảo vệ Tổ quốc, nhiều thầy giáo và học sinh đã tạm gác việc dạy học, tình nguyện nhập ngũ, tham gia chiến đấu. Có người trở về khi đất nước hòa bình, thống nhất; có người đã anh dũng hy sinh, mãi mãi nằm lại nơi chiến trường.

Sự cống hiến, hy sinh của các thế hệ thầy và trò đã trở thành dấu ấn sâu đậm trong lịch sử xây dựng và trưởng thành của Trường THPT Thuận Châu, góp phần bồi đắp truyền thống yêu nước, tinh thần vượt khó và ý chí vươn lên. Ông Lường Văn Ngoa, cựu học sinh khóa đầu tiên Trường THPT Thuận Châu, bồi hồi nhớ lại: Những ngày đầu trường lớp còn đơn sơ, lớp tôi chỉ có 13 học sinh học trong căn nhà tre nứa, mái tranh dưới chân núi. Thầy và trò phải cùng nhau đi bộ hàng cây số vào rừng chặt tre, nứa dựng trường, lớp. Gian khó là thế, nhưng tình thầy trò khi ấy vô cùng gắn bó, thân thiết và đầy yêu thương.

Sau ngày đất nước thống nhất, Trường THPT Thuận Châu từng bước ổn định hoạt động dạy và học, củng cố đội ngũ, mở rộng quy mô trường lớp. Năm học 1987-1988, nhà trường chuyển về thôn 8, xã Thuận Châu, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác giảng dạy và học tập. Giai đoạn 1987-2010, quy mô nhà trường có thời điểm đạt 35-36 lớp. Đội ngũ giáo viên từng bước được chuẩn hóa; phương pháp giảng dạy tiếp tục đổi mới, công nghệ thông tin được ứng dụng trong quản lý và dạy học. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và tâm huyết của các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhà trường từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển tiếp theo.

Tiếp nối truyền thống, vững bước vươn xa

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Trường THPT Thuận Châu tập trung củng cố đội ngũ, cải thiện cơ sở vật chất, đổi mới phương pháp dạy học, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Giai đoạn 2011-2020, chất lượng giáo dục của nhà trường có chuyển biến tích cực. Tỷ lệ học sinh đạt học lực giỏi tăng từ 3,1% lên 12,3%; học lực khá tăng từ 30,4% lên 69,8%; hạnh kiểm tốt tăng từ 69,9% lên 84,6%. Giai đoạn 2020-2024, đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học, nhà trường chủ động điều chỉnh hình thức tổ chức dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, duy trì nền nếp học tập và ôn thi cho học sinh. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự nỗ lực của thầy và trò, chất lượng giáo dục tiếp tục được duy trì, đạt nhiều kết quả tích cực. Tháng 12/2021, nhà trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Cô giáo Lê Thị Tú Quỳnh, Trường THPT Thuận Châu, chia sẻ: Chúng tôi rất tự hào được công tác dưới mái trường có bề dày 60 năm xây dựng và phát triển, ngôi trường cấp ba đầu tiên của Khu tự trị Tây Bắc. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, các thế hệ thầy và trò vẫn kiên cường vượt khó, không ngừng vươn lên. Truyền thống vẻ vang ấy mãi là niềm tự hào, là hành trang để chúng tôi tiếp tục cống hiến, ươm mầm tri thức cho con em các dân tộc trên địa bàn.

Phòng học STEM tại Trường THPT Thuận Châu.

Triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhà trường tiếp tục đổi mới hoạt động chuyên môn, chú trọng phát triển phẩm chất, năng lực và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn của học sinh. Đặc biệt, năm học 2025-2026, phòng học STEM được đưa vào sử dụng với hệ thống thiết bị phục vụ học tập, nghiên cứu và thực hành. Đây là không gian để học sinh trải nghiệm, khám phá, phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng thực hành và vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Cùng với đổi mới phương pháp dạy học và đầu tư cơ sở vật chất, nhà trường đang từng bước xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, tạo điều kiện để học sinh phát huy tính chủ động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Hiện nay, nhà trường có 30 lớp với 1.360 học sinh, trong đó học sinh dân tộc thiểu số chiếm hơn 91%. Nhà trường có 64 cán bộ, giáo viên, nhân viên, cơ bản đáp ứng yêu cầu giảng dạy, giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và chăm lo sự phát triển toàn diện của học sinh. Em Lường Mai Thủy Tiên, học sinh lớp 12A4, Trường THPT Thuận Châu, chia sẻ: Chúng em tự hào khi được học tập dưới mái trường giàu truyền thống tốt đẹp mà bao thế hệ thầy và trò đã dày công vun đắp. Niềm tự hào ấy cũng là động lực để chúng em không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, trở thành người có ích cho gia đình, xã hội; góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Thuận Châu đã đào tạo hơn 20.000 học sinh. Nhiều cựu học sinh của nhà trường đã trưởng thành, đảm nhiệm các vị trí công tác trong cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hoạt động trên nhiều lĩnh vực ở trong và ngoài tỉnh, góp phần làm nên truyền thống, niềm tự hào của nhà trường. Với những thành tích đạt được, nhà trường được tặng thưởng 1 Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, 2 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, 10 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 1 giải học sinh giỏi quốc gia và 301 giải cấp tỉnh, gồm 17 giải Nhất, 42 giải Nhì, 81 giải Ba và 161 giải Khuyến khích. Nhiều năm tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100%; nhiều học sinh trúng tuyển vào các trường đại học trên cả nước, tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục của nhà trường...

Giờ học của thầy và trò Trường THPT Thuận Châu.

Thầy giáo Giang Thái Hưng, Hiệu trưởng Trường THPT Thuận Châu, khẳng định: Dấu mốc 60 năm là niềm tự hào, dịp tri ân các thế hệ đi trước và khơi dậy khát vọng phát triển. Nhà trường tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, nhân văn, sáng tạo, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát huy hiệu quả cơ sở vật chất. Mục tiêu là xây dựng nhà trường ngày càng có uy tín, chất lượng, đáp ứng yêu cầu giáo dục trong giai đoạn mới.

Từ mái trường giàu truyền thống, Trường THPT Thuận Châu hôm nay khoác lên mình diện mạo mới, không ngừng vươn lên trong dòng chảy đổi mới của quê hương, đất nước. Không chỉ là niềm tự hào của ngành giáo dục Sơn La, nhà trường còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và khát vọng vươn xa; nơi chắp cánh tri thức, bồi đắp nhân cách và truyền cảm hứng cho bao thế hệ học trò trên vùng đất Thuận Châu anh hùng.