Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Giang Thành Võ Văn Bình tặng hoa chúc mừng đến Ban Giám hiệu nhà trường.

Chiều 19/11, Trường THPT Thoại Ngọc Hầu tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (2006 - 2026).

Trường được xây dựng năm 2005 với sự hỗ trợ kinh phí của Công ty Xi măng Holcim, đến tháng 9/2006 chính thức thành lập. Năm học đầu tiên, trường có 9 lớp, 342 học sinh, 18 giáo viên và 2 cán bộ quản lý. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học thời điểm đó còn thiếu thốn.

Sau 20 năm, quy mô trường tăng lên 20 lớp, 823 học sinh và 43 cán bộ quản lý, giáo viên. So với năm đầu thành lập, số lớp tăng hơn 2,2 lần, số học sinh tăng khoảng 2,4 lần.

Các cựu học sinh tặng quà tri ân nhà trường.

Các đại biểu dự lễ chụp ảnh lưu niệm.

Về kết quả học tập, những năm gần đây, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT của trường đạt 100%; có 17 học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Năm 2025, trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Thầy Trần Văn Ten, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết thời gian tới trường tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cấp cơ sở vật chất.

Dịp này, các đại biểu và cựu học sinh cùng ôn lại quá trình thành lập, hoạt động của trường; tri ân các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên từng công tác tại trường.