Trường THPT Tháp Mười kỷ niệm 50 năm ngày thành lập

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Phương Toàn (bên trái) trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho tập thể nhà trường vì có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Phương Toàn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Huỳnh Thị Hoài Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Tháp Mười; lãnh đạo xã Tháp Mười, nguyên lãnh đạo tỉnh, huyện qua các thời kỳ, đại diện Trường Đại học Đồng Tháp cùng các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và đông đảo cựu học sinh nhà trường.

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Tháp Mười không ngừng vượt khó, nâng cao chất lượng giáo dục, khẳng định vai trò trong sự nghiệp trồng người tại địa phương.

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho Nhà giáo Ưu tú Huỳnh Thị Kim Tiến.

Tiền thân là Trường Phổ thông trung học Mỹ An, được thành lập năm 1976. Đến năm 1999, trường chính thức mang tên Trường THPT Tháp Mười.

Năm 2004, trường trở thành trường THPT đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Năm 2015, nhà trường vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Từ quy mô ban đầu chỉ có 3 lớp, đến nay, trường có 98 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 1.603 học sinh. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, nhiều thế hệ học sinh trưởng thành, đóng góp tích cực cho quê hương và xã hội.

Chủ tịch UBND xã Tháp Mười Nguyễn Thị Kim Thoại trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho các giáo viên có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2024 - 2025 đến năm học 2025 - 2026.

Dịp này, tập thể Trường THPT Tháp Mười được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo vì có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển. Nhà giáo Ưu tú Huỳnh Thị Kim Tiến được trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.

3 giáo viên gồm: Nguyễn Thị Hoàng Mỹ, Nguyễn Văn Tuyến và Nguyễn Văn Thới được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 4 giáo viên được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp vì có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Phương Toàn ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường trong 50 năm qua. Đồng thời, đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác hiệu quả học liệu số; chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên vững chuyên môn, tâm huyết với nghề và quan tâm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.