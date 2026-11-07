Trường THPT Thanh Thủy, Phú Thọ – 60 năm hành trình tự hào

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, Sở Giáo dục và Đào tạo và lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị, cùng các thế hệ giáo viên, học sinh của nhà trường.

Cách đây tròn 60 năm, trong khói lửa ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước Trường cấp III Thanh Thủy, nay là trường THPT Thanh Thủy ra đời. Ngày ấy, trường chỉ có 3 lớp học với 163 học sinh được đặt ở xóm Đồi, xã Đồng Luận. Qua bốn lần thay đổi địa điểm, nay trường được xây dựng khang trang bên dòng Đà giang lịch sử, tại Thôn 1, xã Thanh Thủy.

Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã vượt lên gian khó, đoàn kết, thi đua dạy tốt, học tốt; là nơi mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong khu vực gửi gắm niềm tin vào sự nghiệp trồng người.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, đồng chí Trịnh Thế Truyền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Cờ thi đua của UBND tỉnh cho tập thể Trường THPT Thanh Thủy.

Từ mái trường này, trong suốt 60 năm qua, đã có hơn 20.000 học sinh góp sức vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Đất nước. Nhiều người trong đó đã lên đường tòng quân theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Có nhiều người đã anh dũng hy sinh, hoặc để lại một phần xương máu nơi chiến trường. Nhiều người trở thành cán bộ trung cấp, cao cấp trong các lực lượng vũ trang; nhiều người trở thành nhà khoa học, cán bộ chủ chốt của các cấp chính quyền, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương. Cùng với đó là hàng nghìn học sinh đi theo lý tưởng của các thầy, cô giáo mình, tiếp nối sự nghiệp trồng người trên mọi miền Tổ quốc. Dù làm gì, ở đâu, giữ cương vị nào, các thế hệ thầy và trò nhà trường luôn phát huy truyền thống của quê hương Thanh Thủy anh hùng.

Đồng chí Trịnh Thế Truyền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ, thay mặt Lãnh đạo Tỉnh tặng hoa chúc mừng Nhà trường

Tiếp nối truyền thống, Trường THPT Thanh Thủy hôm nay phát triển ngày càng vững mạnh, là điểm sáng, niềm tự hào của ngành giáo dục tỉnh Phú Thọ. Gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành, nhà trường luôn thực hiện đúng nguyên lý giáo dục của Đảng, xây dựng kỷ cương nền nếp, biết chăm lo xây dựng và đào tạo đội ngũ, khơi dậy tiềm năng của mỗi cán bộ, giáo viên. Đến nay, 100% giáo viên nhà trường được đào tạo đạt chuẩn nghề nghiệp, trong đó có 27,5% trên chuẩn, có phẩm chất đạo đức sáng, có chuyên môn nghiệp vụ giỏi, tận tâm với nghề và bản lĩnh chính trị vững vàng. Nhờ đó, nhà trường đã tạo dựng được thương hiệu, được công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Nhiều năm liên tục trường đạt Tập thể Lao động xuất sắc, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2016, được Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Phú Thọ tặng Cờ thi đua, Bằng khen và nhiều phần thưởng cao quý khác. Các tổ chức đoàn thể luôn đạt danh hiệu vững mạnh, xuất sắc, được cấp trên khen thưởng. Những danh hiệu, phần thưởng cao quý đó là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao để thầy và trò nhà trường luôn tự nhắc mình không ngừng phấn đấu vươn lên.

Tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường.

Tiếp nối chặng đường 60 năm lịch sử vẻ vang, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường THPT Thanh Thủy sẽ đoàn kết, gắn bó, phát huy hết năng lực và phẩm chất của mình, tiên phong trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo; phấn đấu trở thành trường trung học phổ thông trọng điểm, có chất lượng cao của tỉnh và khu vực; xứng đáng với niềm tin yêu của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân; làm rạng danh truyền thống hiếu học trên quê hương đất Tổ.