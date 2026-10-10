Trường THPT Thành phố Cao Bằng kỷ niệm 70 năm thành lập (1956 - 2026)

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Vũ Khắc Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Bế Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cựu học sinh và học sinh nhà trường.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Tháng 9/1956, Trường THPT Thành phố Cao Bằng được thành lập với tên gọi ban đầu là Trường Cấp III Hoàng Đình Giong, là trường cấp III đầu tiên của tỉnh Cao Bằng. Từ một lớp học với 58 học sinh và 4 giáo viên, trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, nhà trường không ngừng lớn mạnh, trở thành một trong những cơ sở giáo dục phổ thông giàu truyền thống. Từ mái trường này, nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành, đóng góp tích cực trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Giai đoạn 2016 - 2026, nhà trường tiếp tục đổi mới công tác quản lý, phương pháp giảng dạy, chất lượng giáo dục ngày càng nâng cao, tỷ lệ học sinh có học lực khá, giỏi trong 5 năm gần đây đạt trên 80%; tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt trên 99,5%, nhiều năm đạt 100%; tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng đạt 90,5%. Nhiều học sinh đạt thành tích cao tại các cuộc thi văn hóa, khoa học kỹ thuật, thể thao cấp tỉnh, quốc gia và quốc tế. Với những thành tích đạt được, Trường THPT Thành phố Cao Bằng vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng 70 năm thành lập Trường THPT Thành phố Cao Bằng.

Tại lễ kỷ niệm, đại diện các thế hệ cán bộ, giáo viên và cựu học sinh ôn lại những kỷ niệm sâu sắc về mái trường, tình cảm thầy trò; bày tỏ niềm tự hào trước sự trưởng thành, phát triển của nhà trường, gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào các thế hệ giáo viên, học sinh tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bế Minh Đức phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bế Minh Đức ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và thành tích của các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Thành phố Cao Bằng trong 70 năm qua. Để nâng cao chất lượng giáo dục, đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn và năng lực đổi mới sáng tạo. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, giáo dục STEM trong quản lý, giảng dạy; quan tâm giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, truyền thống lịch sử quê hương và ý thức trách nhiệm cho học sinh.

Phát huy vai trò là một trong những đơn vị giáo dục có bề dày truyền thống của tỉnh, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả. Đồng thời, đề nghị các cấp, ngành tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo điều kiện để nhà trường nói riêng và ngành giáo dục tỉnh nói chung phát triển toàn diện, bền vững.

Đồng chí Nông Thanh Tùng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trường THPT Thành phố Cao Bằng.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập, Trường THPT Thành phố Cao Bằng vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I cho Trường THPT Thành phố Cao Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I cho Trường THPT Thành phố Cao Bằng.