Trường THPT thành phố Cao Bằng - 70 năm xây dựng, phát triển và đóng góp cho sự nghiệp giáo dục

70 năm xây dựng, phát triển và những dấu ấn nổi bật

Từ lớp học đầu tiên chỉ có 58 học sinh và 2 giáo viên, trường lớp đơn sơ, điều kiện vật chất thiếu thốn, nhà trường từng bước ổn định tổ chức, duy trì việc dạy và học, mở rộng quy mô đào tạo. Cùng với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, ngành giáo dục và sự đồng hành của nhân dân, các thế hệ cán bộ quản lý, nhà giáo và học sinh từng bước xây dựng nền nếp, truyền thống và chất lượng giáo dục, tạo nền tảng cho sự phát triển của nhà trường qua các thời kỳ.

Trong những năm chiến tranh, nhà trường nhiều lần phải sơ tán nhưng vẫn duy trì việc dạy và học, bảo đảm nhiệm vụ giáo dục. Với tinh thần “xếp bút nghiên lên đường ra trận”, hơn 200 cán bộ, giáo viên và học sinh lên đường thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc; 120 học sinh của nhà trường đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Những đóng góp và sự hy sinh đó góp phần bồi đắp truyền thống yêu nước, ý thức trách nhiệm và tinh thần cống hiến của các thế hệ thầy và trò nhà trường.

Một trong những dấu ấn nổi bật của nhà trường qua 70 năm xây dựng, phát triển là sự trưởng thành và những đóng góp của các thế hệ học sinh. Từ mái trường này, nhiều học sinh tiếp tục học tập, nghiên cứu, công tác trên nhiều lĩnh vực; nhiều người đảm nhiệm các cương vị lãnh đạo, quản lý của tỉnh và các cơ quan, đơn vị, có những đóng góp thiết thực cho quê hương. Tiêu biểu ở những thế hệ học sinh đầu tiên có Tiến sĩ Nông Hồng Thái, Nhà giáo Ưu tú Phan Đình Kiển, Nhà giáo Ưu tú Nông Thị Ngọc Dung...; cùng với đó là nhiều thế hệ học sinh tiếp nối, trưởng thành và đang đóng góp trên nhiều lĩnh vực.

70 năm qua, chất lượng đội ngũ và chất lượng giáo dục của nhà trường từng bước được nâng lên. Đến nay, nhà trường có 77 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; đội ngũ giáo viên cơ bản đạt chuẩn, trong đó, có nhiều giáo viên có trình độ cao, đạt nhiều thành tích trong các hội thi chuyên môn. Nhà trường có nhiều nhà giáo được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Chất lượng giáo dục được duy trì ổn định; tỷ lệ học sinh khá, giỏi hằng năm đạt trên 70%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt trên 98%, tỷ lệ học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng đạt trên 85%; học sinh giỏi quốc gia đạt 23 giải. Những kết quả đó phản ánh sự nỗ lực của nhiều thế hệ học sinh, giáo viên, quá trình kiên trì xây dựng nền tảng chuyên môn, phương pháp dạy học và văn hóa học tập của nhà trường.

Học sinh Trường THPT Thành phố Cao Bằng tích cực học tập, rèn luyện, viết tiếp truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển.

Cùng với việc nâng cao chất lượng dạy học, nhà trường chú trọng giáo dục toàn diện, quan tâm hình thành cho học sinh ý thức công dân, kỹ năng sống, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm với cộng đồng. Việc giáo dục về pháp luật, an toàn giao thông, phòng, chống tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, chủ quyền biên giới, an ninh mạng, phòng cháy, chữa cháy và các nội dung thiết thực khác. Phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền về các văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, qua đó, góp phần bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với cộng đồng.

Những năm gần đây, nhà trường từng bước mở rộng các hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng tạo, STEM, trải nghiệm thực tiễn và ứng dụng công nghệ, tạo thêm cơ hội để học sinh vận dụng kiến thức, phát triển tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề. Những kết quả đạt được trong các cuộc thi khoa học kỹ thuật, sáng tạo, vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho thấy hướng đổi mới giáo dục này đang ngày càng được quan tâm, phát huy hiệu quả, quan tâm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, chăm lo việc học tập, sức khỏe và đời sống của học sinh. Các hoạt động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyến học, thiện nguyện, nhân đạo được duy trì, góp phần tạo sự gắn kết trong nhà trường, giúp học sinh yên tâm học tập, rèn luyện.

Những thành quả đạt được trong 70 năm xây dựng, phát triển của nhà trường được Đảng và Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba năm 1996, Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2001, Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2013; năm 2016 được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Nhiều năm liền, nhà trường được công nhận các danh hiệu thi đua, được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, của UBND tỉnh và nhiều hình thức khen thưởng của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương.

Phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng giáo dục

Cao Bằng đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đặt ra những yêu cầu ngày càng cao về kết cấu hạ tầng, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, liên kết phát triển và chất lượng nguồn nhân lực. Trong đó, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những yếu tố quan trọng để tỉnh thực hiện các mục tiêu phát triển trong những năm tới. Giáo dục và đào tạo vì thế giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hình thành kiến thức, năng lực, phẩm chất của thế hệ trẻ, tạo nền tảng cho nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Trong hệ thống giáo dục, giáo dục phổ thông là giai đoạn có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành kiến thức, phương pháp tư duy, nhân cách, bản lĩnh và khát vọng của mỗi con người. Không chỉ trang bị kiến thức, định hướng nghề nghiệp, giáo dục phổ thông còn góp phần hình thành ở học sinh khả năng tự học, thích ứng, tư duy sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, ý thức đóng góp cho cộng đồng, quê hương, đất nước. Trong yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục và chuẩn bị nguồn nhân lực cho tỉnh, Trường THPT thành phố Cao Bằng giữ vai trò quan trọng, là trường THPT đầu tiên của tỉnh, có bề dày 70 năm xây dựng, phát triển và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của Cao Bằng. Truyền thống ấy vừa là niềm tự hào vừa đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới, giữ vững chất lượng, tạo dựng những giá trị mới, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Trên nền tảng truyền thống và những kết quả đạt được, nhà trường cần tiếp tục đổi mới để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Trước hết, lấy chất lượng giáo dục toàn diện và sự phát triển của người học làm trung tâm, chú trọng giáo dục tư tưởng, truyền thống, đạo đức, thể chất, thẩm mỹ, giáo dục hướng nghiệp, kỹ năng mềm; tăng thời lượng các môn khoa học, công nghệ, tin học, nghệ thuật; nghiên cứu đưa kiến thức về năng lực số, trí tuệ nhân tạo, chuyển mạnh từ chú trọng truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực, khả năng tự học và tư duy độc lập của học sinh. Phương pháp dạy học cần được đổi mới theo hướng tạo điều kiện để học sinh chủ động suy nghĩ, trải nghiệm, đặt câu hỏi, giải quyết vấn đề và vận dụng kiến thức vào thực tiễn, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển năng lực tự học, tư duy độc lập, sáng tạo của học sinh.

Cùng với đổi mới phương pháp dạy học, nhà trường cần chủ động tiếp cận và ứng dụng phù hợp những thành tựu mới của khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, STEM/STEAM, trí tuệ nhân tạo. Việc ứng dụng công nghệ cần hướng tới nâng cao chất lượng dạy và học, giúp học sinh hình thành năng lực sử dụng công nghệ có trách nhiệm, tư duy phản biện, ý thức bảo vệ dữ liệu, thông tin trong môi trường số. Tiếp tục coi trọng giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức công dân và tình yêu quê hương. Đối với Cao Bằng - vùng đất giàu truyền thống cách mạng, giàu bản sắc văn hóa, là địa bàn biên giới có vị trí chiến lược quan trọng, cần chú trọng giúp học sinh hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa, con người quê hương và trách nhiệm đối với cộng đồng, đất nước, chủ quyền quốc gia. Giáo dục địa phương cần được tổ chức theo hướng sinh động, thiết thực, gắn với trải nghiệm thực tế, các giá trị di sản, lịch sử, văn hóa và đời sống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Công tác hướng nghiệp cần gắn với quá trình học tập, lựa chọn nghề nghiệp của học sinh, giúp các em nhận diện đúng năng lực, sở trường và lựa chọn hướng đi phù hợp. Việc định hướng nghề nghiệp gắn với yêu cầu phát triển của địa phương, nhu cầu nhân lực, xu hướng của thị trường lao động, qua đó giúp học sinh chủ động chuẩn bị hành trang cho học tập, lập nghiệp và đóng góp cho quê hương.

Để thực hiện tốt những yêu cầu trên, nhà trường cần tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng, tinh thần đổi mới, năng lực số và khả năng thích ứng với yêu cầu mới của giáo dục; chú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, khả năng ứng dụng công nghệ, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời, cần đặc biệt coi trọng việc giữ gìn uy tín, danh dự của người thầy, một giá trị đã được vun đắp qua nhiều thế hệ, làm nên truyền thống và bản sắc của nhà trường.

Truyền thống 70 năm là nền tảng để nhà trường tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục. Qua các thế hệ, nhà trường đã hình thành, giữ gìn những giá trị về tinh thần vượt khó, trách nhiệm, kỷ cương, đoàn kết, đổi mới và khát vọng cống hiến. Trong giai đoạn mới, những giá trị đó cần tiếp tục được phát huy, gắn với yêu cầu đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo, chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh tin tưởng, kỳ vọng thầy và trò Trường THPT thành phố Cao Bằng sẽ kế thừa những thành quả đã đạt được, giữ vững chất lượng, phát huy tinh thần đổi mới, xây dựng môi trường học tập dân chủ, kỷ cương, an toàn, thân thiện; chú trọng phát triển phẩm chất, năng lực, tư duy sáng tạo và khát vọng cống hiến của học sinh. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò của nhà trường trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh, đóng góp thiết thực vào mục tiêu xây dựng Cao Bằng phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.