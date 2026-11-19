Sự kiện có sự tham dự của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Thượng Nguyễn Quốc Hà; cùng đại diện Ban Giám hiệu nhà trường, các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, đại diện cha mẹ học sinh, các đơn vị kết nghĩa, đối tác, các thế hệ cựu học sinh và đông đảo học sinh nhà trường.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội Nguyễn Văn Hiền phát biểu chúc mừng và chỉ đạo tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Trường THPT Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn đã ôn lại chặng đường gần 25 xây dựng và phát triển của nhà trường. Trải qua nhiều giai đoạn với không ít khó khăn, thử thách, bằng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sự tận tụy và khát vọng đổi mới, các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh đã không ngừng nỗ lực, xây dựng nhà trường ngày càng phát triển, khẳng định vị thế và trở thành một địa chỉ giáo dục có uy tín của Thủ đô.

Ghi nhận những thành tích của Trường THPT Tây Hồ những năm qua, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng Trường THPT Tây Hồ Huân chương Lao động hang Ba. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm động lực để thầy và trò Trường THPT Tây Hồ tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền gửi lời chúc mừng tới tập thể nhà trường nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, động viên thầy và trò tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững tinh thần đoàn kết, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn mới.

Hiệu trưởng Trường THPT Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền nhấn mạnh, qua 25 năm xây dựng và phát triển, nỗ lực của các thế hệ thầy và trò Trường THPT Tây Hồ đã đưa nhà trường trở thành điểm sáng giáo dục của quận Tây Hồ trước đây, phường Phú Thượng ngày nay, góp phần vào thành tích chung của ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô. "Huân chương Lao động hạng Ba là niềm tự hào của nhà trường và là sự ghi nhận những nỗ lực bền bỉ, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của nhiều thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường” - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền nêu rõ.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền đồng thời mong muốn Trường THPT Tây Hồ tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết và những thành quả đã đạt được, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm; đồng lòng, quyết tâm thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, phấn đấu phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo trong kỷ nguyên mới.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Văn Hiền – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Ban Giám hiệu nhà trường

Tiếp tục xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, trách nhiệm, nhân văn; quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, chuyên môn vững vàng, tâm huyết và sáng tạo. Đổi mới dạy học gắn với chuyển đổi số một cách thiết thực; khai thác học liệu số, trí tuệ nhân tạo, giáo dục STEM, ngoại ngữ, nghệ thuật và hướng nghiệp phù hợp với từng cấp học, lấy hiệu quả đối với người học làm thước đo.

Quan tâm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, kỷ cương và hạnh phúc. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho học sinh. Nhà trường phải thực sự là nơi mỗi học sinh được tôn trọng, yêu thương, phát triển năng lực và được chuẩn bị hành trang vững chắc để bước vào tương lai.