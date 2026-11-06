Trường THPT Tam Dương – Sáu mươi năm “trồng người”: Tự hào và khát vọng

Tác giả: Trịnh Thế Truyền, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ.

Thành lập ngày 20/11/1966 với 3 lớp, 145 học sinh, trong điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, Trường THPT Tam Dương đã bền bỉ vượt khó, từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục của tỉnh. Đến nay, nhà trường có 36 lớp với 1.581 học sinh; 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo, trong đó 55,7% có trình độ thạc sĩ. Trường đạt chuẩn quốc gia, đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2, thuộc nhóm trường trọng điểm của tỉnh. Nhiều năm liền, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100%, tỷ lệ học sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng đạt trên 90%. Riêng năm học 2025–2026, học sinh nhà trường đạt 66 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó có 5 giải Nhất và 1 giải Ba tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Tin học.

Những kết quả ấy khẳng định sự trưởng thành về quy mô, chất lượng và năng lực giáo dục của nhà trường qua sáu thập niên xây dựng, phát triển; đồng thời được ghi nhận bằng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc nhiều năm liền, các hình thức khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh và đặc biệt là Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng năm 2016. Song, vượt lên trên những danh hiệu, phần thưởng, giá trị bền vững nhất của sáu mươi năm “trồng người” chính là hơn 15.900 học sinh đã trưởng thành từ mái trường Tam Dương, mang theo tri thức, nhân cách và khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước.

Thay mặt ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ, tôi trân trọng biểu dương các thế hệ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và học sinh đã dày công vun đắp truyền thống nhà trường; trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị và sự đồng hành của cha mẹ học sinh, các thế hệ cựu học sinh cùng Nhân dân trong suốt sáu thập kỷ xây dựng và phát triển Trường THPT Tam Dương.

Phát huy truyền thống, khẳng định vị thế trong giai đoạn mới. Trường THPT Tam Dương kỷ niệm 60 năm thành lập trong thời điểm đất nước và ngành Giáo dục đang triển khai những chủ trương lớn, có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển nguồn nhân lực. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, cùng những chủ trương về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang đặt giáo dục trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và thực chất hơn.

Đối với Phú Thọ, sau sắp xếp đơn vị hành chính, quy mô và không gian phát triển của tỉnh được mở rộng, tạo thêm điều kiện để tổ chức, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Đối với ngành Giáo dục, vấn đề quan trọng không chỉ là ổn định tổ chức, mà phải chuyển những điều kiện mới thành chất lượng giáo dục tốt hơn, cơ hội học tập công bằng hơn và nguồn nhân lực đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của tỉnh. Trong bối cảnh đó, chủ đề năm học 2026–2027 “Đổi mới tư duy – Chuyển biến mạnh mẽ – Kết quả thực chất” cần được thể hiện bằng kết quả cụ thể ở từng nhà trường, từng lớp học và sự tiến bộ của mỗi học sinh.

Với Trường THPT Tam Dương, truyền thống 60 năm và những phần thưởng cao quý là niềm tự hào, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu phải tiếp tục phát triển tương xứng với vị thế đã được tạo dựng. Nhà trường cần giữ vững kỷ cương, nền nếp; tiếp tục nâng cao năng lực quản trị và chất lượng đội ngũ; đổi mới dạy học, kiểm tra, đánh giá; chủ động ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo phù hợp, hiệu quả.

Quan trọng hơn, đổi mới giáo dục cuối cùng phải được thể hiện ở sự trưởng thành của người học. Nhà trường cần tiếp tục coi trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, truyền thống và trách nhiệm; bồi dưỡng năng lực tự học, tư duy độc lập, khả năng thích ứng và ý chí vươn lên. Mỗi học sinh trưởng thành từ mái trường Tam Dương phải có nền tảng để học tập, lập nghiệp, làm chủ tương lai và có trách nhiệm với quê hương, đất nước.

Sáu mươi năm là dấu mốc để nhìn lại và tự hào, nhưng giá trị của truyền thống phải được tiếp nối bằng chất lượng và những kết quả mới. Cờ thi đua của UBND tỉnh được trao tặng trong dịp này là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực của nhà trường, đồng thời là động lực để tập thể cán bộ, nhà giáo và học sinh tiếp tục phấn đấu.

Tôi tin tưởng rằng, với nền tảng được vun đắp qua nhiều thế hệ, Trường THPT Tam Dương sẽ tiếp tục giữ vững truyền thống, nâng cao chất lượng giáo dục, khẳng định uy tín, vị thế trong hệ thống giáo dục tỉnh Phú Thọ; tiếp tục đào tạo những thế hệ học sinh có tri thức, nhân cách, bản lĩnh và trách nhiệm, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của quê hương, đất nước.