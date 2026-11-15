Trường THPT Tam Dương kỷ niệm 60 năm thành lập

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga trao Cờ thi đua của UBND tỉnh tặng Trường THPT Tam Dương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga tặng hoa chúc mừng nhà trường.

60 năm trước, ngày 20/11/1966, Trường THPT Tam Dương được thành lập trên mảnh đất Hợp Hòa, giữa những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Những ngày đầu, trường chỉ có 3 lớp với 145 học sinh và 14 giáo viên. Lớp học dựng tạm bằng tre, nứa, lá, nhiều lần phải di chuyển địa điểm để tránh bom đạn. Vượt lên gian khó, các thế hệ thầy và trò đã bền bỉ giữ gìn, vun đắp truyền thống dạy tốt - học tốt, tạo nền móng cho sự phát triển của nhà trường hôm nay.

Sáu thập kỷ qua, hơn 15.900 học sinh đã trưởng thành từ mái trường, đóng góp vào nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đến nay, trường có 36 lớp với 1.581 học sinh; đội ngũ giáo viên 100% đạt chuẩn trình độ đào tạo, trong đó 55,7% có trình độ thạc sĩ. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Trong nhiều năm học, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 100%; trên 90% học sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng. Riêng năm học 2025-2026, học sinh nhà trường giành 66 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó có 5 giải Nhất và 1 giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Tin học.

Với nhiều thành tích nổi bật đóng góp vào sự nghiệp giáo dục, nhà trường đã vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga ghi nhận và chúc mừng những thành tích Trường THPT Tam Dương đạt được trong 60 năm qua. Đồng thời, trân trọng tri ân những đóng góp tâm huyết của các thế hệ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, sự đồng hành của phụ huynh, cựu học sinh và Nhân dân địa phương.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Trường THPT Tam Dương.

Nhấn mạnh yêu cầu đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong giai đoạn phát triển mới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, lấy sự phát triển của người học làm trung tâm. Chú trọng giáo dục đạo đức, lý tưởng, lối sống, kỹ năng và ý thức trách nhiệm; phát triển năng lực tự học, tư duy độc lập, sáng tạo của học sinh.

Cùng với đó, quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới; đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường giáo dục STEM, ngoại ngữ, tin học, năng lực số và hướng dẫn học sinh sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm.

Đồng chí cũng đề nghị nhà trường tăng cường tư vấn hướng nghiệp, phân luồng học sinh, gắn giáo dục với yêu cầu phát triển nguồn nhân lực; tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống vượt khó, dạy tốt - học tốt, xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, kỷ cương, an toàn, thân thiện, nhân văn.

Lãnh đạo xã Tam Dương tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cha mẹ học sinh và toàn xã hội tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường phát triển. Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ, tham mưu giải pháp bảo đảm đội ngũ, cơ sở vật chất và các điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục.

Gửi thông điệp tới các thế hệ học sinh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga mong muốn các em luôn tự hào về truyền thống 60 năm của nhà trường, trân trọng công lao của cha mẹ, thầy cô; không ngừng học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, hình thành bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm, biến niềm tự hào về mái trường thành động lực để trưởng thành, lập thân, lập nghiệp, đóng góp cho gia đình, quê hương, đất nước.

Nhân dịp này, Trường THPT Tam Dương vinh dự được đón nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh, Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.