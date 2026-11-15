Trường THPT Sông Công: 40 năm bền bỉ vun đắp truyền thống, chắp cánh ước mơ

Ngày 15/11, Trường THPT Sông Công (Thái Nguyên) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập, đánh dấu chặng đường bốn thập kỷ xây dựng và trưởng thành của một ngôi trường giàu truyền thống trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Nhìn lại hành trình đã qua, dấu mốc ngày 5/7/1986 vẫn luôn được các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường nhắc tới với niềm xúc động, tự hào. Đây là thời điểm Trường THPT Sông Công được thành lập, đáp ứng khát vọng học tập của con em nhân dân địa phương, mở ra hành trình gieo chữ đầy gian khó nhưng cũng rất đỗi tự hào.

Phát biểu tại buổi lễ, thầy Nguyễn Ngọc Huỳnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THPT Sông Công cho biết, những ngày đầu thành lập, nhà trường được xây dựng trên khu đất khoảng 6.000m², vốn là cơ sở của Trường Sở Công an thị trấn Mỏ Chè. Dưới sự dẫn dắt của thầy Nghiêm Xuân Thành, Hiệu trưởng đầu tiên, cùng 19 cán bộ, giáo viên, nhà trường bắt đầu hành trình gieo chữ trong điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn.

Năm học đầu tiên, trường có 7 lớp với 404 học sinh. Do thiếu phòng học, học sinh khối 10 phải học nhờ tại Trường Tiểu học Lý Tự Trọng. Để có những phòng học đầu tiên, thầy và trò cùng nhau san nền, trở đất, đóng gạch mộc, đốt lò, góp từng công sức xây dựng trường lớp.

Thầy Nguyễn Ngọc Huỳnh phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Quốc Tiệp).

Theo thầy Nguyễn Ngọc Huỳnh, những hàng cau, hàng cọ, vườn xoài còn lưu dấu trong khuôn viên trường hôm nay như những chứng nhân của một thời gian khó, nhắc nhở về tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và sự tận tâm của những người đặt nền móng cho ngôi trường.

Từ những viên gạch đầu tiên ấy, các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh đã cùng nhau vun đắp, xây dựng nên một mái trường ngày càng khang trang, phát triển. Mỗi giai đoạn, mỗi thế hệ đều để lại những dấu ấn riêng, góp phần tạo nên truyền thống và bản sắc của Trường THPT Sông Công hôm nay.

Sau 40 năm, quy mô nhà trường không ngừng được mở rộng. Từ 7 lớp với 404 học sinh trong năm học đầu tiên, đến năm học 2026-2027, Trường THPT Sông Công đã có 42 lớp với 1.778 học sinh.

Qua 39 khóa học, khoảng 14.400 học sinh đã hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông. Đằng sau những con số ấy là niềm tin của biết bao gia đình gửi gắm, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và nỗ lực bền bỉ của nhiều thế hệ thầy cô giáo.

Đại biểu tham dự buổi lễ (Ảnh: Quốc Tiệp).

Chất lượng giáo dục từng bước được nâng cao, trở thành nền tảng quan trọng khẳng định uy tín của nhà trường. Trong 40 năm qua, học sinh nhà trường đã giành gần 3.000 giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Riêng năm học 2025-2026, nhà trường đạt 200 giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Tỉ lệ tốt nghiệp THPT năm 2026 đạt 100%.

Cùng với sự phát triển về quy mô và chất lượng giáo dục, đội ngũ nhà giáo của trường cũng không ngừng lớn mạnh. Theo thầy Nguyễn Ngọc Huỳnh, từ 19 cán bộ, giáo viên ban đầu, đến nay nhà trường có 93 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó có 34 thầy cô có trình độ thạc sỹ và 61 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Đây chính là lực lượng nòng cốt tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống, giữ vững chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giai đoạn hiện nay.

Trường THPT Sông Công nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT cùng Cờ lưu niệm của UBND tỉnh Thái Nguyên (Ảnh: Quốc Tiệp).

Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập không chỉ là dịp nhìn lại những dấu mốc đáng nhớ mà còn là cuộc hội ngộ đầy cảm xúc của các thế hệ thầy và trò.

Tại buổi lễ, những câu chuyện về ngày đầu dựng trường, những tháng ngày cùng nhau đóng gạch, xây phòng học hay những kỷ niệm dưới mái trường xưa được nhắc lại, gợi lên nhiều cảm xúc trong lòng các thế hệ học sinh.

Ông Ngô Quảng Bá, Trưởng ban Liên lạc cựu học sinh nhà trường bày tỏ niềm xúc động khi được trở về nơi từng gắn bó với tuổi trẻ. Theo ông, những viên gạch mộc được đóng bằng chính bàn tay của thầy và trò năm nào không chỉ góp phần xây dựng những phòng học đầu tiên mà còn trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia và tình yêu dành cho mái trường.

Thay mặt các thế hệ cựu học sinh, ông Ngô Quảng Bá gửi lời tri ân sâu sắc tới những người thầy, người cô đã dành tâm huyết cho sự nghiệp trồng người.

Ông Ngô Quảng Bá, Trưởng ban Liên lạc cựu học sinh Trường PTTH Sông Công (Ảnh: Quốc Tiệp).

"Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, ngôi trường mang tên một dòng sông huyền thoại, Trường PTTH Sông Công, chúng em các thế hệ cựu học sinh của nhà trường trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến các thầy, các cô. Chúng em xin hứa sẽ tiếp tục rèn luyện và trau dồi những kiến thức mà các thầy, các cô đã dày công vun đắp, để truyền dạy cho các con, các cháu của chúng em, đặc biệt là đức hy sinh và lòng nhân ái của các thầy, các cô đối với sự nghiệp trồng người", ông Ngô Quảng Bá bày tỏ.

Tại buổi lễ, nhà trường cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên, chính quyền địa phương, các cơ quan, doanh nghiệp, các bậc cha mẹ học sinh và các thế hệ cựu học sinh đã luôn quan tâm, đồng hành.

Buổi lễ là dịp để các thế hệ học sinh, thầy trò Trường THPT Sông Công gặp lại nhau (Ảnh: Quốc Tiệp).

Đặc biệt, những lời tri ân được gửi tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên đã dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục tại trường, trong đó có những người đã đi xa nhưng những đóng góp và tình cảm dành cho mái trường vẫn luôn được các thế hệ ghi nhớ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Ngọc Tuân, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên ghi nhận và biểu dương những kết quả Trường THPT Sông Công đạt được trong suốt 40 năm qua. Đồng thời nhấn mạnh, đây không chỉ là dịp tự hào về những thành quả đã đạt được mà còn là dấu mốc để nhà trường xác định trách nhiệm, khát vọng và mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Ngọc Tuân, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên (Ảnh: Quốc Tiệp).

Định hướng những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường tiếp tục duy trì, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và ý chí vượt khó đã được các thế hệ dày công vun đắp. Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên cần nhận thức sâu sắc trách nhiệm kế thừa, phát triển những giá trị tốt đẹp, xây dựng tập thể đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, văn minh và đổi mới.

Cùng với đó, nhà trường cần tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, coi trọng chất lượng thực chất và sự tiến bộ của học sinh; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, quan tâm phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, đồng thời hỗ trợ những học sinh còn gặp khó khăn trong học tập. Đặc biệt, cần kết hợp chặt chẽ giữa dạy chữ và dạy người, giữa trang bị kiến thức với rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Thầy và trò Trường THPT Sông Công quyết tâm tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng vươn lên (Ảnh: Quốc Tiệp).

Một nhiệm vụ quan trọng khác là xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Mỗi thầy cô giáo cần nêu cao tinh thần tự học, tự bồi dưỡng, đổi mới sáng tạo, giữ gìn phẩm chất đạo đức và lòng yêu nghề, thực sự là tấm gương về nhân cách, tri thức và trách nhiệm để học sinh noi theo.

Bên cạnh đó, nhà trường cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản trị và hoạt động dạy học; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có, từng bước xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, an toàn, thân thiện và hạnh phúc. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, phát huy sự đồng hành của các thế hệ cựu học sinh, tổ chức, cá nhân trong việc chăm lo, nâng cao chất lượng giáo dục.

Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập khép lại trong niềm tin tưởng và khí thế mới. Với bề dày truyền thống được vun đắp qua 4 thập kỷ, tập thể thầy và trò Trường THPT Sông Công quyết tâm tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, khẳng định uy tín và vị thế vững chắc trong hệ thống giáo dục của tỉnh Thái Nguyên.

Quốc Tiệp – Cẩm Anh