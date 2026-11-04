Trường THPT Sơn Trà trao thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh khó khăn

Trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh Trường THPT Sơn Trà. Ảnh: CHIÊU DƯƠNG

Tại chương trình, 22 suất thẻ bảo hiểm y tế với tổng trị giá hơn 15 triệu đồng (683.000 đồng/suất) được trao đến học sinh. Đây là sự hỗ trợ thiết thực, góp phần giúp các em có thêm điều kiện chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, giảm bớt gánh nặng chi phí và yên tâm học tập.

Chương trình cũng góp phần thắt chặt mối quan hệ phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong công tác chăm lo, giáo dục học sinh, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và những giá trị nhân văn tốt đẹp trong môi trường học đường.