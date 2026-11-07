Trường THPT số 1 Bảo Thắng đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT số 1 Bảo Thắng.

Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Trịnh Xuân Trường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; Trung tướng, GS.TS Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.

Về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Phan Trung Bá - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành, địa phương.

Về phía địa phương có đồng chí Lý Thị Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bảo Thắng.

Tham dự có các thế hệ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cựu học sinh và học sinh nhà trường.

Trong không khí trang trọng, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển qua chương trình nghệ thuật và phim tài liệu về truyền thống nhà trường.

Thành lập năm 1966 với tên gọi Trường Cấp II - III Bảo Thắng, gồm 3 lớp học, 32 học sinh. Giữa những gian khó của thời kỳ chiến tranh, thầy và trò dựng lớp bằng tranh, tre, nứa, lá tại khe Lũng Trâu để giảng dạy, học tập. Mặc dù nhiều lần phải sơ tán tránh bom đạn, nhưng các thế hệ giáo viên, học sinh vẫn kiên trì bám trường, bám lớp, duy trì việc dạy và học.

Sau 60 năm xây dựng và trưởng thành, từ những lớp học đơn sơ giữa núi rừng, Trường THPT số 1 Bảo Thắng đã có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại. Năm học 2026–2027, trường có 27 lớp với gần 1.200 học sinh.

Thừa uỷ quyền của cấp thẩm quyền, đồng chí Phan Trung Bá - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trường THPT số 1 Bảo Thắng.

Hơn 14.000 học sinh đã trưởng thành từ mái trường này, trong đó nhiều người đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng chí Trịnh Xuân Trường và Trung tướng, GS.TS Nguyễn Minh Đức là những cựu học sinh tiêu biểu của nhà trường.

Những năm gần đây, chất lượng giáo dục tiếp tục được khẳng định bằng kết quả cụ thể. Năm học 2025 - 2026, tỷ lệ tốt nghiệp THPT của trường đạt 99,46%; 8/9 môn thi có điểm trung bình nằm trong tốp đầu của tỉnh. Trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, nhà trường giành 8 giải Nhất cấp tỉnh, có 4 học sinh đạt thủ khoa ở các môn Toán, Sinh học và Hóa học.

Đồng chí Lý Thị Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bảo Thắng trao bức cờ thêu của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai tặng Trường THPT số 1 Bảo Thắng.

Thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phan Trung Bá - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Lào Cai cho Trường THPT số 1 Bảo Thắng.

Hoạt động nghiên cứu khoa học cũng ghi dấu ấn với 4 dự án đạt giải cấp tỉnh. Đặc biệt, nhà trường lần đầu tiên giành giải Tư cấp quốc gia tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học.

Cùng với nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, hiện đại. Đội ngũ giáo viên được nâng cao trình độ chuyên môn, với 100% đạt chuẩn đào tạo, trong đó có 18 thạc sĩ.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng, GS.TS Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội bày tỏ xúc động, tự hào khi trở về mái trường đã nuôi dưỡng ước mơ, góp phần tạo nền tảng trưởng thành cho nhiều thế hệ học sinh.

Đồng chí mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục; quan tâm bồi dưỡng tri thức, nhân cách, khát vọng cống hiến cho học sinh, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho quê hương, đất nước.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng tại buổi lễ.

Dịp này, Trường THPT số 1 Bảo Thắng vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong phát triển giáo dục mũi nhọn, nghiên cứu khoa học, đóng góp vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh Lào Cai. Nhà trường đồng thời được trao bức cờ thêu của Tỉnh uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Cờ thi đua của UBND tỉnh và Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc được biểu dương, khen thưởng.

Lễ kỷ niệm là dịp tri ân những thế hệ nhà giáo, học sinh đã góp sức xây dựng nhà trường, đồng thời đánh dấu chặng đường phát triển mới với yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát huy truyền thống 60 năm xây dựng và trưởng thành.