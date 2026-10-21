Trường THPT Quế Võ số 1 đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục

Cô trò Trường THPT Quế Võ số 1 trong giờ học.

Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức theo cách truyền thống, học sinh Trường THPT Quế Võ 1 (thành phố Bắc Ninh) đang có thêm cơ hội học tập theo năng lực cá nhân nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Ứng dụng AI, đổi mới phương pháp giảng dạy

Theo ThS. Nguyễn Gia Thịnh - Phó hiệu trưởng Trường THPT Quế Võ 1 (TP Bắc Ninh), những năm gần đây, đặc biệt trong năm học 2026 - 2027, nhà trường đẩy mạnh đổi mới phương pháp giảng dạy thông qua ứng dụng AI, trước mắt thí điểm ở môn Toán và ghi nhận những kết quả tích cực. Việc đưa công nghệ vào lớp học ban đầu không tránh khỏi khó khăn.

Tuy nhiên, khi giáo viên từng bước làm chủ công cụ và tìm được cách ứng dụng phù hợp, những trở ngại dần trở thành cơ hội đổi mới phương pháp dạy học. Theo ông Thịnh, giá trị của AI không chỉ nằm ở khả năng hỗ trợ truyền tải kiến thức mà còn ở việc tạo thêm tương tác giữa giáo viên và học sinh. Công nghệ cho phép học sinh tiếp cận cùng một nội dung bằng những cách khác nhau, tùy theo năng lực và nhu cầu tiếp thu.

Với môn Toán, AI có thể hỗ trợ diễn giải một vấn đề theo nhiều hướng, gợi ý phương pháp giải dễ hiểu hơn, giúp học sinh từng bước nắm bắt bản chất kiến thức. Thay vì chỉ tiếp nhận một cách giải chung, các em có thêm cơ hội tìm ra phương pháp phù hợp với khả năng của mình. Cách tiếp cận này cũng giúp giáo viên có thêm công cụ nhận diện những điểm học sinh chưa hiểu, từ đó điều chỉnh cách giảng dạy.

“AI không thay thế vai trò của người thầy mà hỗ trợ giáo viên tổ chức bài học linh hoạt, tăng cơ hội để mỗi học sinh chủ động khám phá kiến thức. Cùng với đổi mới phương pháp giảng dạy, nhà trường tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện”, thầy nói.

Theo ông Thịnh, kết quả học sinh giỏi của trường duy trì trong nhóm dẫn đầu của tỉnh. Năm học vừa qua, số lượng giải học sinh giỏi xếp thứ hai toàn thành phố Bắc Ninh.

Cô trò Trường THPT Quế Võ số 1 trong giờ học.

Ở môn tiếng Anh, AI cũng mở ra những cách học gần gũi và sinh động hơn. Cô Đào Thị Huyền, giáo viên tiếng Anh của trường, cho biết công nghệ này có thể hỗ trợ giáo viên xây dựng sơ đồ tư duy, tạo ngữ cảnh sử dụng từ vựng, hình ảnh minh họa và các đoạn hội thoại phù hợp với nội dung bài học. Thay vì học từng từ riêng lẻ, học sinh có thể tiếp cận từ mới thông qua tình huống cụ thể, hình ảnh trực quan và hội thoại. Các em vừa hiểu nghĩa của từ, vừa biết cách sử dụng trong ngữ cảnh, đồng thời mở rộng vốn từ qua những từ đồng nghĩa, trái nghĩa.

AI cũng có thể hỗ trợ xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập theo từng mục tiêu, chẳng hạn luyện nghe, nói, đọc hoặc củng cố từ vựng. Giáo viên lựa chọn, kiểm tra và điều chỉnh nội dung trước khi đưa vào bài giảng để bảo đảm phù hợp với trình độ học sinh.

Theo cô Huyền, ứng dụng AI không có nghĩa là học sinh được phép dựa dẫm vào công nghệ hay lười suy nghĩ. Điều quan trọng là thay đổi cách học để các em chủ động hơn, có thêm cơ hội thực hành và vận dụng kiến thức. Với tiếng Anh, mục tiêu không nên chỉ dừng ở việc ghi nhớ ngữ pháp để hoàn thành bài thi. Học sinh cần từng bước sử dụng ngôn ngữ trong những tình huống thực tế, đặc biệt là giao tiếp bằng nghe và nói. Để đạt được điều đó, việc học tiếng Anh cần được xây dựng có hệ thống từ các cấp học, tạo nền tảng liên tục cho học sinh.

Ở bậc THPT, các em không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn cần chuẩn bị năng lực ngoại ngữ phục vụ học tập ở đại học và công việc sau này. Giáo viên cũng cần có cách tiếp cận phù hợp với từng nhóm học sinh. Với những em định hướng thi đại học có môn tiếng Anh, việc rèn luyện cần bám sát yêu cầu của kỳ thi, đồng thời phát triển các kỹ năng sử dụng ngôn ngữ.

Với những em có định hướng khác, giờ học nên tạo được sự thoải mái, khuyến khích các em tích lũy kiến thức và ưu tiên khả năng nghe, nói. Khi nhận ra tiếng Anh không chỉ là một môn học mà còn là công cụ giao tiếp, học tập và làm việc, học sinh sẽ có thêm động lực để theo đuổi lâu dài. Bởi trong môi trường đại học cũng như thị trường lao động, khả năng sử dụng ngoại ngữ ngày càng mở ra nhiều cơ hội.

Trường THPT Quế Võ số 1 thi đua lập thành tích chào mừng 60 năm thành lập trường.

Từ Toán học đến tiếng Anh, việc ứng dụng AI tại Trường THPT Quế Võ số 1 cho thấy công nghệ có thể trở thành đòn bẩy đổi mới giáo dục khi được sử dụng đúng cách. Điều cốt lõi vẫn là vai trò định hướng của giáo viên và sự chủ động của học sinh, để công nghệ không chỉ giúp việc học dễ dàng hơn mà còn nâng cao khả năng tư duy, vận dụng kiến thức và phát triển năng lực cá nhân.

Thi đua dạy tốt, học tốt hướng tới dấu mốc 60 năm

ThS. Nguyễn Gia Thịnh - Phó hiệu trưởng Trường THPT Quế Võ 1 cũng cho biết, hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập (1966 - 2026), Trường THPT Quế Võ số 1 triển khai nhiều hoạt động thi đua thiết thực, đẩy mạnh phong trào “Dạy tốt – Học tốt”, khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin và dạy học theo định hướng STEM. Học sinh tích cực hưởng ứng phong trào “Tuần học tốt – Giờ học tốt”, thực hiện nghiêm nội quy và phát huy mô hình “Đôi bạn cùng tiến” để hỗ trợ nhau trong học tập.

Nhằm ôn lại truyền thống, tri ân các thế hệ thầy cô và lưu giữ ký ức mái trường, nhà trường tổ chức cuộc thi sáng tác “60 năm – Ký ức dưới mái trường tôi yêu”, khuyến khích học sinh sưu tầm tư liệu, hình ảnh, xây dựng kỷ yếu điện tử và không gian truyền thống số. Chương trình giao lưu “Tiếp lửa truyền thống” cũng dự kiến kết nối các thế hệ cựu giáo chức, cựu học sinh, lan tỏa tinh thần hiếu học và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

“Chuỗi hoạt động góp phần khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên và học sinh, tạo động lực tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới…”- ThS. Nguyễn Gia Thịnh bày tỏ.

Tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, người lao động Trường THPT Quế Võ số 1 trong năm học 2026 - 2027 tại lễ khai giảng.

Những năm qua, Trường THPT Quế Võ số 1 duy trì tỷ lệ tốt nghiệp THPT ở mức 100%, riêng năm học 2022 - 2023 đạt 99,8%. Năm học 2024 - 2025, năm đầu tiên tổ chức kỳ thi theo Chương trình GDPT 2018, tỷ lệ tốt nghiệp của trường tiếp tục đạt 100%. Tỷ lệ trúng tuyển đại học, cao đẳng tăng từ 79% năm học 2020 - 2021 lên 92,7% năm học 2023 - 2024 và đạt 88,2% năm 2025. Năm học 2025 - 2026, nhà trường tiếp tục ghi dấu ấn trong giáo dục đại trà và mũi nhọn, với nhiều học sinh đạt thành tích cao tại các kỳ khảo sát, cuộc thi và sân chơi trí tuệ.