Trường THPT Quan Sơn (Quan Sơn - Thanh Hóa): Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học

Vượt qua không ít khó khăn, thách thức, giờ đây Trường THPT Quan Sơn đã có sự đổi thay về mọi mặt so với những ngày đầu thành lập. Thầy và trò nhà trường luôn bám sát và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm của ngành cũng như các phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Dạy tốt, học tốt”. Trong đó, hưởng ứng phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, mỗi cán bộ, giáo viên luôn tích cực trau dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm, giúp học sinh tiếp thu bài giảng một cách tốt nhất. Mỗi học sinh hình thành cho mình ý thức tự giác trong học tập và rèn luyện.

Một góc Trường THPT Quan Sơn (Thanh Hóa).

Để nâng cao chất lượng giáo dục đại trà nói chung, chất lượng giáo dục mũi nhọn nói riêng, Trường THPT Quan Sơn luôn coi trọng việc bố trí sử dụng đội ngũ giáo viên đúng chuyên môn, phù hợp với năng lực; tạo điều kiện cho giáo viên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như khơi dậy lòng đam mê, nhiệt huyết trong mỗi giáo viên. Trong mỗi tiết dạy, ban giám hiệu nhà trường luôn yêu cầu giáo viên phải biết khích lệ tinh thần học tập chăm chỉ, cần cù, sáng tạo của học sinh. Bên cạnh đó, nhà trường chú trọng việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương trường, lớp, gắn trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Từ việc khơi dậy tinh thần trách nhiệm và năng lực của thầy và trò mà chất lượng dạy và học của Trường THPT Quan Sơn không ngừng được nâng cao qua từng năm học.

Thầy Lê Văn Minh - Hiệu trưởng Trường THPT Quan Sơn (Thanh Hóa).

Năm học 2025 - 2026, nhà trường có tổng số 43 cán bộ, giáo viên và nhân viên. Trong đó, 3 cán bộ quản lý, 36 giáo viên, 4 nhân viên hành chính. Cũng trong năm học này, nhà trường có 18 lớp với 755 học sinh, xác định việc nâng cao chất lượng dạy và học là nhiệm vụ trọng tâm, nhà trường luôn coi trọng, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giáo viên, đẩy mạnh giáo dục mũi nhọn lẫn đại trà. Hiện nay 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đều đạt chuẩn và trên chuẩn, đảm bảo về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, phẩm chất đạo đức tốt, tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao trình độ chuyên môn. Qua các lớp tập huấn, nhiều cán bộ, giáo viên đã trưởng thành, trở thành giáo viên cốt cán về chuyên môn của ngành.

Nhà trường thường xuyên chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên vận dụng các phương pháp, kỹ năng dạy học, tổ chức hoạt động dạy học đảm bảo mục tiêu, nội dung giáo dục, phù hợp với đối tượng học sinh thuộc vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Bồi dưỡng phương pháp tự học, nâng cao khả năng làm việc theo nhóm và rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Xây dựng các kế hoạch bổ sung để các môn học thực hiện đầy đủ chương trình đúng tiến độ. Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, triển khai giáo dục STEM, dạy học kết nối. Tổ chức thực hiện tốt các đợt thi khảo sát chất lượng học sinh theo đề của Sở GD&ĐT, xây dựng kế hoạch tổ chức 3 đợt khảo sát chất lượng lớp 12 theo đề của nhà trường, thi giao lưu đội tuyển học sinh giỏi với các trường THPT...

Tập thể cán bộ, giáo viên và nhân viên Trường THPT Quan Sơn (Thanh Hóa).

Bên cạnh đó, nhà trường tích cực thực hiện lồng ghép, tích hợp các nội dung giáo dục về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phòng chống tệ nạn xã hội; giáo dục quyền con người; giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực trong gia đình và nhà trường; giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo, quốc phòng và an ninh; giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giáo dục bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục thông qua di sản; giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông...

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới nhà trường tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo và phương pháp dạy học, duy trì và phát huy vững chắc những kết quả đã đạt được. Không ngừng đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hơn nữa để nâng cao chất lượng dạy và học, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.