Hội thi thu hút sự tham gia của 33 thí sinh trình diễn trang phục truyền thống và thuyết minh, giới thiệu về trang phục của từng chi đoàn.

Học sinh Trường THPT Pò Tấu, xã Đàm Thủy trình diễn trang phục.

Tại hội thi, các thí sinh trình diễn những bộ trang phục truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc. Qua phần giới thiệu, thuyết minh, các em giúp người xem hiểu thêm về nguồn gốc, đặc điểm, ý nghĩa của từng bộ trang phục, những nét đẹp trong đời sống văn hóa, sinh hoạt và phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc.

Với sự chuẩn bị công phu, tự tin, sáng tạo, các đội thi mang đến những phần trình diễn phong phú, hấp dẫn, thể hiện niềm tự hào đối với trang phục truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc. Không chỉ là sân chơi văn hóa lành mạnh, hội thi còn tạo cơ hội để học sinh giao lưu, học hỏi, rèn luyện kỹ năng trình diễn, thuyết trình, giao tiếp và khả năng tìm hiểu, giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống.

Thông qua hội thi nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên, học sinh trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; góp phần đưa các giá trị di sản văn hóa đến gần hơn với thế hệ trẻ, lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước và ý thức trân trọng những giá trị truyền thống.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 1 giải sáng tạo và 7 giải khuyến khích cho các đội tham gia.