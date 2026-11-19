Từ sở thích đến cơ hội phát triển năng lực

Là thành viên Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Trường THPT Phước Long (phường Phước Long, TPHCM) trong 2 năm qua, em Bùi Huỳnh Bảo Khang, học sinh lớp 11A7, có thêm nhiều trải nghiệm và kiến thức bổ ích về nhiếp ảnh. Từ cách sử dụng máy ảnh, xác định bố cục đến lựa chọn góc chụp, em từng bước cải thiện khả năng quan sát và cảm nhận hình ảnh.

Chiếc máy ảnh Khang đang sử dụng do em tự mua để phục vụ sở thích cá nhân. Dù chưa xác định theo đuổi nhiếp ảnh như một nghề nghiệp trong tương lai, em vẫn mong muốn tiếp tục học hỏi, trau dồi kỹ năng và duy trì niềm đam mê.

Ban Giám hiệu cùng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THPT Phước Long cùng chung tay xây dựng môi trường giáo dục năng động, tạo điều kiện để học sinh phát triển năng lực, sở trường thông qua các hoạt động câu lạc bộ.

Được thành lập khoảng 3 năm, Câu lạc bộ Nhiếp ảnh hiện có khoảng 50 thành viên. Theo giáo viên phụ trách câu lạc bộ Trần Lâm Kim Huyền, hoạt động được xây dựng với hai mục tiêu chính: Giúp học sinh làm quen, tìm hiểu về nhiếp ảnh và tạo điều kiện cho những em có máy ảnh, có niềm đam mê được phát huy sở trường, tham gia đội ngũ truyền thông của trường.

“Thông qua câu lạc bộ, học sinh được tiếp cận kiến thức nhiếp ảnh từ lý thuyết đến thực hành. Sau mỗi chủ đề học tập, các thành viên còn tham gia những buổi thi ảnh nội bộ vào cuối học kỳ. Đây là dịp để các em vận dụng kiến thức đã học, kiểm tra mức độ hiểu bài và phát huy khả năng sáng tạo của bản thân”, giáo viên này chia sẻ.

Học sinh có nhiều trải nghiệm khi tham gia Câu lạc bộ Nhiếp ảnh.

Bên cạnh những buổi học và thực hành, các thành viên còn có cơ hội tham gia ghi lại hình ảnh tại các hoạt động, sự kiện của trường, góp phần lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ và hỗ trợ công tác truyền thông. Qua đó, học sinh được tiếp cận công việc thực tế, học cách quan sát, lựa chọn góc nhìn và chủ động hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Được biết, năm học 2026-2027, Trường THPT Phước Long tổ chức 18 câu lạc bộ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Bà Vũ Thị Hồng Châu, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, việc tổ chức các câu lạc bộ xuất phát từ mong muốn tạo thêm môi trường để học sinh phát triển toàn diện, không chỉ trong học tập mà còn ở năng khiếu, sở thích và những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống.

Các câu lạc bộ trải rộng từ học thuật như Tiếng Anh, Văn học, STEM, Trí tuệ nhân tạo đến nghệ thuật với Nhiếp ảnh, Mĩ thuật, Thanh nhạc, Guitar, Ban nhạc, Nhảy hiện đại và thể thao gồm Cờ vua - Cờ tướng, Cầu lông, Bóng chuyền, Bóng rổ, Bóng đá.

Theo bà Vũ Thị Hồng Châu, mỗi học sinh có sở thích, năng lực và thế mạnh riêng. Vì vậy, việc đa dạng hóa các câu lạc bộ giúp các em có thêm lựa chọn, được tham gia lĩnh vực mình yêu thích, đồng thời phát hiện những khả năng mà đôi khi bản thân chưa có điều kiện thể hiện trong giờ học chính khóa.

Câu lạc bộ Cầu Lông và Bóng chuyền luôn thu hút đông đảo học sinh tham gia.

“Câu lạc bộ không chỉ là nơi để học sinh vui chơi, giải trí sau những giờ học mà còn là môi trường để các em trải nghiệm, giao lưu, học hỏi và phát triển bản thân. Thông qua quá trình tham gia hoạt động, học sinh có cơ hội rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, tinh thần trách nhiệm, sự tự tin và tính chủ động. Đây đều là những kỹ năng cần thiết, góp phần hỗ trợ các em trong học tập cũng như cuộc sống”, bà Vũ Thị Hồng Châu chia sẻ.

Các câu lạc bộ được tổ chức vào chiều thứ Tư hoặc thứ Sáu, từ 15h5 đến 16h35, luân phiên theo tuần chẵn và tuần lẻ. Việc bố trí thời gian sinh hoạt giúp học sinh chủ động lựa chọn lĩnh vực yêu thích, tham gia hoạt động tập thể và duy trì quá trình rèn luyện bên cạnh chương trình học chính khóa.

Rèn kỹ năng, trưởng thành qua hoạt động tập thể

Nếu Câu lạc bộ Nhiếp ảnh giúp học sinh phát triển khả năng quan sát và sáng tạo thì các câu lạc bộ nghệ thuật, thể thao lại mang đến những trải nghiệm khác, từ thể hiện bản thân đến rèn luyện sức khỏe và tinh thần đồng đội.

Cũng như Các câu lạc bộ khác, Câu lạc bộ Âm nhạc giúp các học sinh em trở nên mạnh dạn hơn, tự tin.

Sau một năm thành lập, Câu lạc bộ Âm nhạc của trường hiện có 15 thành viên, gồm học sinh các khối lớp 10, 11 và 12. Câu lạc bộ duy trì sinh hoạt hai buổi mỗi tuần vào thứ Tư và thứ Bảy. Bên cạnh giao lưu, rèn luyện năng khiếu, các thành viên còn cùng nhau tập luyện, chuẩn bị tiết mục phục vụ các sự kiện của trường như các hội thi, cuộc thi, dịp lễ tết, tổng kết năm học,...

Trong quá trình chuẩn bị các tiết mục, mỗi thành viên đảm nhận những công việc khác nhau, từ tập luyện, biểu diễn đến hỗ trợ kỹ thuật. Việc phối hợp để hoàn thiện một chương trình giúp học sinh hiểu hơn về trách nhiệm của từng cá nhân, đồng thời học cách lắng nghe, hỗ trợ và làm việc cùng tập thể.

Em Huỳnh Mai Ngọc Diệp, học sinh lớp 10A2, thành viên Câu lạc bộ Âm nhạc, cho biết việc tham gia câu lạc bộ giúp em có thêm cơ hội tìm hiểu về âm nhạc, học hỏi kinh nghiệm từ các thành viên và rèn luyện tinh thần đồng đội. Đảm nhận công việc phụ trách kỹ thuật âm thanh, Diệp còn được tìm hiểu cách chuẩn bị, phối hợp để phục vụ các buổi tập luyện và biểu diễn.

Học sinh tham gia Câu lạc bộ Bơi Lội và Bóng đá rất đông đúc.

“Trước đây em khá rụt rè, nhưng từ khi tham gia câu lạc bộ, em trở nên mạnh dạn hơn, tự tin giao tiếp và trao đổi với mọi người. Đặc biệt, em có cơ hội làm quen, giao lưu và học hỏi từ các anh chị lớp trên. Qua mỗi hoạt động, em không chỉ có thêm kiến thức, kỹ năng mà còn học được cách phối hợp, hỗ trợ các thành viên để hoàn thành công việc chung”, Diệp chia sẻ.

Ở lĩnh vực thể thao, Câu lạc bộ Bóng chuyền thu hút nhiều học sinh tham gia ngay từ những ngày đầu thành lập. Em Phạm Hoàng Lâm, học sinh lớp 10A9, cho biết bóng chuyền là môn thể thao yêu thích bởi tính gần gũi, dễ tiếp cận. Chỉ cần có sân chơi và bóng, các thành viên đã có thể cùng nhau tập luyện, giao lưu.

“Tham gia câu lạc bộ không chỉ giúp em rèn luyện sức khỏe mà còn học được nhiều kỹ năng cần thiết. Thông qua những trận đấu và quá trình phối hợp với đồng đội, em dần hình thành tinh thần đoàn kết, khả năng làm việc nhóm, giữ bình tĩnh và xử lý tình huống", Lâm chia sẻ.

Với Lâm, bóng chuyền không nhất thiết phải trở thành định hướng nghề nghiệp mà trước hết là hoạt động thể thao yêu thích, giúp em duy trì thói quen vận động.

“Em chưa có định hướng theo đuổi thể thao như một nghề nghiệp trong tương lai, nhưng vẫn muốn duy trì hoạt động này vì thể thao là một phần trong cuộc sống. Khi có sức khỏe tốt, tinh thần cũng sẽ tích cực hơn”, Lâm bày tỏ.

Hoạt động Câu lạc bộ STEM và Cờ vua.

Theo bà Vũ Thị Hồng Châu, điều quan trọng trong tổ chức hoạt động câu lạc bộ không chỉ là số lượng hay lĩnh vực tham gia mà còn là những giá trị học sinh nhận được trong quá trình trải nghiệm. Khi được tham gia vào một tập thể có chung sở thích, được thử sức với những công việc cụ thể và cùng các thành viên hoàn thành mục tiêu, các em sẽ có thêm cơ hội thể hiện bản thân, rèn luyện khả năng thích nghi và xây dựng mối quan hệ tích cực với bạn bè.

Từ việc ghi lại những khoảnh khắc của trường qua ống kính, hỗ trợ kỹ thuật cho các tiết mục âm nhạc đến phối hợp cùng đồng đội trên sân bóng, học sinh Trường THPT Phước Long có cơ hội thử sức ở nhiều vai trò khác nhau. Mỗi hoạt động không chỉ giúp các em theo đuổi sở thích mà còn tạo điều kiện để rèn luyện tính chủ động, tinh thần trách nhiệm và khả năng làm việc tập thể.

“Thông qua việc duy trì 18 câu lạc bộ, nhà trường từng bước mở rộng không gian giáo dục ngoài lớp học, tạo điều kiện để học sinh phát triển hài hòa giữa kiến thức, kỹ năng và năng khiếu. Từ những trải nghiệm cụ thể, các em có thêm cơ hội hiểu rõ khả năng của bản thân, nuôi dưỡng đam mê và tích lũy hành trang cần thiết cho quá trình học tập, trưởng thành”, bà Vũ Thị Hồng Châu chia sẻ.