Trường THPT Phú Lương giành giải Nhất cuộc thi 'Trường học Thái Nguyên không ma túy'

Các đội thi tài trong phần thi Hiểu biết.

Đây là những đội tuyển được lựa chọn từ 56 đơn vị tham gia 3 vòng thi cấp cụm. Tại các vòng, học sinh tranh tài qua 3 phần thi: Chào hỏi, Hiểu biết và Tài năng. Không chỉ thể hiện kiến thức pháp luật, các đội còn truyền tải những thông điệp phòng, chống ma túy bằng nhiều hình thức sáng tạo, gần gũi với lứa tuổi học sinh.

Tham dự Vòng Chung kết cấp tỉnh, 6 đội tuyển gồm: Trường THPT Gang Thép, Trường THPT Phú Lương, Trường THCS và THPT Phủ Thông, Trường THPT Chợ Mới, Trường THPT Tức Tranh và Trường THPT Lương Ngọc Quyến tiếp tục tranh tài ở 4 phần thi: Chào hỏi, Hiểu biết, Tài năng và Hùng biện.

Trong đó, phần thi Hùng biện yêu cầu học sinh thể hiện tư duy độc lập, khả năng lập luận, trình bày quan điểm và đề xuất giải pháp thiết thực trong công tác phòng, chống ma túy.

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao giải Nhất cho Trường THPT Phú Lương.

Kết thúc Cuộc thi, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho Trường THPT Phú Lương; giải Nhì cho Trường THPT Gang Thép và Trường THPT Tức Tranh. 3 đơn vị còn lại giành giải Ba.

Đại diện Ban Tổ chức trao giải Nhì cho Trường THPT Gang Thép và Trường THPT Tức Tranh.

Cuộc thi là hoạt động thuộc Tiểu dự án 03 “Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên giai đoạn 2025-2030”, thuộc Dự án 07, Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Thông qua hình thức sân chơi trực tiếp, Cuộc thi hướng đến trang bị cho học sinh kiến thức nhận diện nguy cơ, kỹ năng phòng tránh, từ chối ma túy và khả năng tự bảo vệ bản thân. Đồng thời nâng cao trách nhiệm của nhà trường, gia đình và cộng đồng trong phòng ngừa ma túy từ sớm.

Đại diện Ban Tổ chức trao giải Nhất khối Tiểu học cho các học sinh giành giải tại Hội thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy”.

Đại diện Ban Tổ chức trao giải cho các giáo viên đạt giải Nhì trong Hội thi “Chuyên môn, nghiệp vụ giáo dục phòng, chống ma túy”.

Nhân dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo trao giải cho các cá nhân đạt thành tích tại Hội thi “Chuyên môn, nghiệp vụ giáo dục phòng, chống ma túy” dành cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và Hội thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy” dành cho đối tượng học sinh.