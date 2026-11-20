Quang cảnh Trường THPT Phú Bình (Thái Nguyên).

Nâng cao chất lượng dạy và học

Được thành lập tháng 11/1961, Trường THPT Phú Bình (Thái Nguyên) không ngừng đổi mới, từng bước khẳng định vị thế trong sự nghiệp giáo dục địa phương. Tháng 2/2025, nhà trường được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 và chuẩn Quốc gia mức độ 2. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực trong công tác quản lý, xây dựng đội ngũ và nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời tạo nền tảng để nhà trường tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới.

Hiện nay, nhà trường có 44 lớp với 1846 học sinh và 105 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 100% giáo viên cán bộ đều có trình độ từ Đại học trở lên, trong đó 43 người có trình độ thạc sĩ.

Trong năm học 2025-2026, nhà trường chú trọng duy trì nền nếp dạy học, thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn, đồng thời đẩy mạnh đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả tiếp thu kiến thức, khuyến khích học sinh phát huy năng lực và chủ động hơn trong học tập.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của năm học là thành tích tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh. Học sinh toàn trường giành 265 giải, gồm 2 giải Nhất, 37 giải Nhì, 89 giải Ba và 137 giải Khuyến khích. Kết quả này thể hiện sự nỗ lực của học sinh, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ giáo viên và sự quan tâm của nhà trường đối với công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng lực.

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học kỹ thuật, 4/5 dự án tham gia của học sinh đạt giải, gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 1 giải Tư. Đáng chú ý, 1 dự án được Sở GD&ĐT Thái Nguyên lựa chọn tham gia vòng thi cấp quốc gia năm 2026. Đây là dấu ấn đáng khích lệ, cho thấy học sinh không chỉ được trang bị kiến thức mà còn có cơ hội phát triển tư duy nghiên cứu, khả năng sáng tạo và vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Bên cạnh đó, học sinh nhà trường giành 7 giải tại kỳ thi Olympic môn Hóa học và Khoa học tự nhiên do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức; đạt 4 giải tại cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp”, cùng các giải thưởng tại cuộc thi Tin học trẻ và Toán học trẻ Vatech. Những thành tích trên tiếp tục khẳng định hiệu quả trong công tác bồi dưỡng học sinh, đồng thời cho thấy sự đa dạng trong định hướng phát triển năng lực, khuyến khích tư duy sáng tạo và tinh thần chinh phục tri thức.

Cô và trò Trường THPT Phú Bình nỗ lực dạy và học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực học sinh

Song song với giáo dục văn hóa, Trường THPT Phú Bình chú trọng tổ chức các hoạt động trải nghiệm, văn nghệ, thể thao và giáo dục kỹ năng sống, góp phần xây dựng môi trường học đường lành mạnh, thân thiện, giúp học sinh phát triển hài hòa cả về kiến thức, thể chất và tinh thần.

Các chương trình như “Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học đường”, “Sắc xuân Việt – Hòa nhịp kỷ nguyên số”, “Tết nhân ái, Tết yêu thương” đã tạo không gian để học sinh giao lưu, trải nghiệm, bồi dưỡng nhân cách, tinh thần sẻ chia và ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Qua những hoạt động thiết thực, các giá trị tốt đẹp được lan tỏa, góp phần hình thành lối sống tích cực và xây dựng tập thể học sinh đoàn kết.

Nhà trường cũng phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, phòng tránh tai nạn, cứu nạn, cứu hộ; đồng thời tổ chức khám sức khỏe cho học sinh khối 10 và 11. Những hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng cần thiết, giúp học sinh chủ động bảo vệ bản thân và có trách nhiệm hơn với cộng đồng.

Trong lĩnh vực thể thao, học sinh nhà trường giành 16 huy chương tại giải thể thao học sinh cấp tỉnh, xếp thứ Nhất toàn đoàn trong số 53 trường THPT tham gia. Tại Hội thi giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX năm 2026, đội tuyển đạt 12 giải. Những kết quả này khẳng định sự quan tâm của nhà trường đối với giáo dục thể chất, rèn luyện ý chí, tinh thần kỷ luật và kỹ năng thực hành cho học sinh.

Đánh giá về định hướng phát triển, ông Dương Xuân Bình, Hiệu trưởng Trường THPT Phú Bình nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ vững nền nếp, nâng cao chất lượng chuyên môn và phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo. Theo định hướng của nhà trường, thành công không chỉ được đo bằng giải thưởng hay điểm số mà còn thể hiện ở sự tiến bộ, trưởng thành và khả năng phát triển của mỗi học sinh.

Thời gian tới, nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ, tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, nâng cao năng lực số, năng lực tiếng Anh cho học sinh, đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, xã hội để quản lý và giáo dục toàn diện cho học sinh.

Với truyền thống 65 năm phát triển cùng quyết tâm đổi mới, Trường THPT Phú Bình tiếp tục hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, kỷ cương, góp phần đào tạo những thế hệ học sinh có tri thức, nhân cách và khát vọng vươn lên.