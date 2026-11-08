Trường THPT Phong Châu vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Trường THPT Phong Châu (Ảnh: Phương Anh).

Dự buổi lễ có ông Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; ông Trịnh Thế Truyền - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng đông đảo cán bộ, giáo viên và các thế hệ học sinh nhà trường.

Trường THPT Phong Châu (Xã Lâm Thao, Phú Thọ) tiền thân là Trường Cấp 3 Phong Châu, được thành lập ngày 9/11/1976 theo quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Phú. Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, nhà trường từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Những năm qua, Trường THPT Phong Châu duy trì kết quả giáo dục thuộc nhóm dẫn đầu của tỉnh Phú Thọ. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT hằng năm đạt 98 - 100%; số học sinh trúng tuyển vào các trường đại học tăng qua từng năm.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho Trường THPT Phong Châu (Ảnh: Phương Anh).

Đặc biệt, năm học 2025 - 2026, học sinh nhà trường giành 34 giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Những kết quả này tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục và nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Trường THPT Phong Châu. Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho nhà trường vì những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ ghi nhận, biểu dương những thành tích của nhà trường trong 50 năm qua. Đồng thời, đề nghị Trường THPT Phong Châu tiếp tục phát huy truyền thống, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, lấy sự phát triển của người học làm trung tâm.

Quang cảnh buổi lễ (Ảnh: Phương Anh).

Nhà trường cần quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong giáo dục.

Cùng với đó, tăng cường giáo dục STEM, ngoại ngữ, tin học và năng lực số; gắn giáo dục với định hướng nghề nghiệp, yêu cầu phát triển nguồn nhân lực.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ cũng đề nghị nhà trường tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, kỷ cương, an toàn, thân thiện; phát huy kết quả đạt được, nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới.