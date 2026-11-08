Trường THPT Phong Châu kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Cùng dự có đồng chí Trịnh Thế Truyền - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), lãnh đạo xã Lâm Thao và đông đảo thầy, cô giáo, các thế hệ học sinh nhà trường qua các thời kỳ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Trường THPT Phong Châu.

Trường THPT Phong Châu, tiền thân là Trường Cấp 3 Phong Châu được thành lập vào ngày 9/11/1976 theo quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Phú. Trường đặt trên địa bàn xã Tiên Kiên - huyện Lâm Thao, tỉnh Vĩnh Phú; nay là xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, hiện nay, đội ngũ cán bộ, giáo viên của Trường THPT Phong Châu không ngừng lớn mạnh về cả số lượng lẫn chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ. Nhà trường luôn giữ vững vị trí tốp đầu của ngành giáo dục tỉnh Phú Thọ. Trung bình hằng năm, nhà trường có 98-100% học sinh đỗ tốt nghiệp, số học sinh trúng tuyển vào các trường Đại học tăng dần qua từng năm.

Thừa ủy quyền, đồng chí Trịnh Thế Truyền - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Trường THPT Phong Châu.

Năm học 2025 – 2026, học sinh của nhà trường đã giành được 34 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, gồm: 1 giải Nhất, 8 giải Nhì, 13 giải Ba và 12 giải Khuyến khích. Nhà trường xếp thứ 27 trong tổng số 141 đơn vị, đứng thứ 40/141 trường THPT về số lượng giải và xếp thứ 32 về tỷ lệ học sinh đạt giải.

Đây là kết quả đáng tự hào, thể hiện sự tâm huyết của đội ngũ giáo viên và tinh thần vượt khó, quyết tâm vươn lên của học sinh, góp phần khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn và vị thế của Trường THPT Phong Châu trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt.

Với những thành tích đáng tự hào, Trường THPT Phong Châu đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Nhiều tập thể, cá nhân được nhận các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước.

Nhân dịp này, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn đã trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Trường THPT Phong Châu; lãnh đạo Sở GD&ĐT trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng nhà trường vì những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ dạy và học.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích của nhà trường đã đạt được trong 50 năm xây dựng và phát triển. Những thành quả đó thể hiện sự nỗ lực và đóng góp của các thế hệ thầy và trò nhà trường.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm.

Bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, đặt ra yêu cầu ngày càng cao với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Trường THPT Phong Châu tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện tốt Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về những định hướng chiến lược nhằm tạo đột phá trong phát triển giáo dục và đào tạo; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, lấy sự phát triển của người học làm trung tâm.

Đồng chí yêu cầu chú trọng giáo dục đạo đức, lý tưởng, lối sống, kỹ năng và ý thức trách nhiệm; phát triển năng lực tự học, tư duy độc lập, sáng tạo; quan tâm đồng thời giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn, tạo điều kiện để mỗi học sinh phát huy năng lực, sở trường; coi trọng chất lượng thực chất và sự tiến bộ của người học.

Bên cạnh đó, cần quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo và đội ngũ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong giáo dục; tăng cường giáo dục STEM, ngoại ngữ, tin học và năng lực số; gắn giáo dục với định hướng nghề nghiệp và yêu cầu phát triển nguồn nhân lực; xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, kỷ cương, an toàn, thân thiện, nhân văn. Từ đó, xây dựng trường THPT Phong Châu phát triển vững chắc, đạt nhiều thành tựu, xứng đáng với niềm tin yêu của các thế hệ thầy, trò và Nhân dân.